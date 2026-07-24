США ввели новые пошлины против 60 стран из-за принудительного труда

США обложили пошлинами импорт из 60 стран из-за принудительного труда

Tекст: Мария Иванова

США ввели новые пошлины на импорт из 60 стран, включая Британию, Канаду, Китай, Мексику и страны ЕС. Новые меры, которые вступают в силу в пятницу, заменят глобальную пошлину в 10%, признанную Верховным судом незаконной, передает Sky News.

Из-за этого решения суда в текущем финансовом году США уже выплатили 81 млрд долларов в качестве возврата пошлин.

Управление торгового представителя США (USTR) заявило, что меры приняты по итогам расследования. Оно выявило, что затронутые страны не смогли «ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда». Торговый представитель США Джеймисон Грир отметил, что пошлины призваны исправить нарушения прав человека и искажающую торговую практику.

USTR предусмотрело исключения для случаев, когда пошлины могут привести к нехватке материалов. Также возможны послабления для Британии и других стран, если это будет стимулировать их к выполнению обязательств. Британское правительство подтвердило, что для их бизнеса ничего не изменится, и преференциальный доступ на рынок США сохраняется.

Новые меры вызвали критику со стороны затронутых государств. Бразилия назвала их необоснованными и пригрозила ответными шагами, а Австралия заявила о несоответствии соглашению о свободной торговле. Ранее США также объявили о намерении ввести 50% пошлины на товары из Канады в ответ на предполагаемую дискриминацию, что может спровоцировать новую торговую войну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США подписывал прокламацию о введении сборов на иностранные товары.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в пятницу потребовала от Вашингтона объяснений из-за новых таможенных пошлин.

Руководство Новой Зеландии жестко раскритиковало действия Соединенных Штатов по установлению торговых ограничений.