Россиянка призналась в закладке бомбы под машину силовика за ПМЖ в Европе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Гражданка России, задержанная за попытку подрыва машины сотрудника спецслужб в Москве, дала признательные показания, передает РИА «Новости».

Она заявила, что действовала по заданию украинских кураторов.

«Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку. Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство, меня сразу задержали сотрудники ФСБ», – рассказала женщина во время допроса.

Подозреваемая уточнила, что за совершение теракта ей обещали помощь в переезде на постоянное место жительства в одну из стран Европы. Это предложение касалось как ее самой, так и ее детей.

Ранее ФСБ сообщила, что россиянка собиралась подорвать машину силовика в обмен на переезд в Европу.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили убийство высокопоставленного военнослужащего в Москве.

Также спецслужбы сорвали масштабную серию спланированных Киевом терактов.