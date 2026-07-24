Глава парламента Крыма назвал маразмом новые санкции Евросоюза

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов прокомментировал очередные рестрикции западных стран, передает РИА «Новости».
Политик охарактеризовал принятый 21-й пакет ограничений как проявление маразма.
«Санкции стали одной из форм, смыслом существования евробюрократии. Маразм дойдет до того, что скоро они станут облагать санкциями птиц, летящих над Россией, и штрафовать каждого зверя, который забредет на их территорию», – заявил Константинов.
Ранее Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций против 170 юридических и 48 физических лиц.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о попадании под новые ограничения нефтеперерабатывающих заводов России и Белоруссии.
Совет ЕС предусмотрел механизм блокировки работы зарубежных криптоплатформ с российскими клиентами.