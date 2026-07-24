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    24 июля 2026, 08:51 • Новости дня

    Глава парламента Крыма назвал маразмом новые санкции Евросоюза

    Константинов: Санкции против России стали смыслом существования евробюрократии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал маразмом 21-й пакет санкций Евросоюза против России.

    Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов прокомментировал очередные рестрикции западных стран, передает РИА «Новости».

    Политик охарактеризовал принятый 21-й пакет ограничений как проявление маразма.

    «Санкции стали одной из форм, смыслом существования евробюрократии. Маразм дойдет до того, что скоро они станут облагать санкциями птиц, летящих над Россией, и штрафовать каждого зверя, который забредет на их территорию», – заявил Константинов.

    Ранее Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций против 170 юридических и 48 физических лиц.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о попадании под новые ограничения нефтеперерабатывающих заводов России и Белоруссии.

    Совет ЕС предусмотрел механизм блокировки работы зарубежных криптоплатформ с российскими клиентами.

    23 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.

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    23 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

    ЕС ввел санкции против 170 российских организаций и 48 физических лиц

    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, затронувший 170 юридических и 48 физических лиц.

    «Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций. <…> В черный список внесено 170 организаций и 48 физических лиц», – говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, отдельные ограничения коснулись восьми человек «за поддержку российской пропаганды», передает ТАСС.

    Под ограничения попали 37 российских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия. Эти меры направлены на «ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса». Также санкции предусматривают заморозку активов и запрет на финансирование 94 банков и крупных финансовых учреждений России.

    Новый пакет санкций позволяет полностью запретить компаниям из третьих стран предоставлять услуги с криптоактивами. Эта мера призвана ограничить работу платформ, помогающих обходить европейские ограничения. Дополнительно создана база для введения визового запрета в отношении участников СВО, включая действующих и бывших военных.

    ЕС сохранил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля 2027 года. В черный список попали более 40 танкеров, нарушающих это правило. Общее число судов из третьих стран, перевозящих нефть по рыночным ценам и находящихся под санкциями, достигло 673.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала включить в новые списки нефтеперерабатывающие заводы России и Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ограничения против отечественных банков привычным давлением.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    24 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент FIDE Аркадий Дворкович объявил о приостановке исполнения своих полномочий и передал их временному президенту гроссмейстеру и чемпиону мира по версии FIDE Вишванатану Ананду.

    Аркадий Дворкович в заявлении подчеркнул, что передает пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), чтобы защитить организацию от последствий включения его в европейские санкционные списки.

    «Я хочу недвусмысленно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными способами», – подчеркнул Дворкович в заявлении.

    Свой шаг он направил на обеспечение стабильной работы организации, а также защиту ее мероприятий и программ от швейцарских и европейских ограничений.

    Совет Международной шахматной федерации официально ратифицировал данное решение. Согласно уставу организации, исполняющим обязанности главы назначен заместитель президента и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

    Он будет руководить структурой до снятия ограничительных мер.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев, а также в перечне указаны Поздняков и Маммиашвили.

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    23 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций принял решение о заморозке активов и введении запрета на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России.

    Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.

    «Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.

    Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.

    В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.

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    23 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    ЕС: Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новый европейский санкционный пакет создает юридическую базу для отказа в выдаче виз российским военнослужащим, задействованным в спецоперации, говорится в заявлении Совета ЕС.

    В официальном заявлении Совета ЕС, опубликованном во вторник, говорится, что Европейский союз подготовил почву для введения визовых ограничений в отношении участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Данный пакет создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», – подчеркивается в документе.

    В заявлении уточняется, что новые ограничительные меры направлены конкретно на военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об отсутствии в итоговом варианте 21-го пакета антироссийских санкций пункта о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации.

    В свою очередь саммит ЕС отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию объединения участникам СВО.

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    23 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений, отказавшись от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Окончательное решение по ограничительным мерам будет принято Советом ЕС до конца текущего дня, передает ТАСС.

    Дипломатический источник в Брюсселе заявил: «Послы согласовали 21-й пакет санкций».

    По словам европейского чиновника, новый документ не содержит полного эмбарго на транспортировку энергоресурсов. Главный оператор морских перевозок сжиженного природного газа в Европе, которым является Греция, сохранит возможность доставлять российское топливо в третьи страны.

    Собеседник агентства также подчеркнул, что новые рестрикции вступят в законную силу сразу после их официального утверждения руководством объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций Евросоюза для защиты судоходной компании Dynagas.П

    озже представители стран объединения исключили многие ключевые меры из нового пакета ограничений ради защиты интересов бизнеса. В итоге Евросоюз разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    24 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США

    Каллас: Брюссель потребовал от Вашингтона разъяснений из-за новых пошлин

    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США
    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Введение Соединенными Штатами новых таможенных тарифов стало неприятным сюрпризом для Евросоюза, который намерен добиваться разъяснений от американской стороны, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин, передает ТАСС.

    Ранее американские власти решили обложить торговых партнеров сборами в размере от 10% до 12,5% под предлогом борьбы с принудительным трудом.

    Ограничения затронут 60 стран, включая государства ЕС. Новые меры заменят временные глобальные тарифы на импорт, которые действовали в США с 24 февраля в течение 150 дней.

    «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. <…> Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила Каллас.

    Дипломат также подчеркнула необоснованность введенных ограничений. По ее мнению, европейское трудовое законодательство превосходит американское, поскольку в странах ЕС предусмотрены оплачиваемые отпуска и созданы отличные условия труда.

    Пошлины начали действовать 24 июля в 07:01 по московскому времени, однако для товаров в пути их вступление в силу отложили до 28 июля.

    Ранее США потребовали от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.

    Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

    Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

    Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.

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    23 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Евросоюз не смог запретить транзит российского СПГ третьим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель не стал включать запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в 21-й пакет санкций.

    Изначально эта мера преподносилась как центральная часть новых ограничений, однако в итоговом документе от нее отказались, передает ТАСС.

    «Что касается перевозок СПГ в третьи страны и закупок, связанных с такими перевозками: введены временные исключения сроком на один год с возможностью автоматического продления», – сказано в официальном заявлении Еврокомиссии.

    Вместо полного эмбарго европейские власти обязали операторов танкеров регулярно отчитываться об объемах контрактов и пунктах назначения грузов. Кроме того, компании теперь должны уведомлять руководство объединения о любых сделках по продаже газовозов российской стороне.

    Напомним, европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного эмбарго на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Власти Греции заблокировали принятие жестких мер для защиты своей судоходной компании Dynagas.

    Представители стран Евросоюза исключили многие ключевые инициативы ради защиты интересов национального бизнеса.

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    23 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: ЕС введет ограничения в отношении 32 российских банков

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках нового пакета санкций Европейский союз планирует ввести ограничения против десятков финансовых организаций, а также нефтяных торговых платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы добавляем еще 32 российских банка..., криптофирмы и нефтяные торговые платформы», – написала она в социальной сети X. Новые ограничения станут частью очередного пакета санкций против России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о планах запретить транзакции на 11 криптовалютных платформах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полностью ограничить работу криптоплощадок из третьих стран за связи с Москвой.

    В рамках новых антироссийских мер Брюссель запланировал ввести запрет на транзакции с 31 банком.

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    24 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Вучич заявил об отсутствии альтернатив вступлению Сербии в Евросоюз
    Вучич заявил об отсутствии альтернатив вступлению Сербии в Евросоюз
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белград рассматривает европейскую интеграцию как свою главную стратегическую цель и не видит других вариантов развития для государства, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Европейский путь – наша стратегическая цель, других путей для нас нет», – заявил глава государства в интервью Die Presse, передает ТАСС.

    По словам сербского лидера, это требует тесного сотрудничества со всеми странами-кандидатами.

    Ранее руководитель государства отмечал, что вступление в объединение в ближайшее время маловероятно. Он объяснил это тем, что Евросоюз не сможет принять новые страны в течение нескольких ближайших лет.

    Ранее Вучич исключал скорое вступление Сербии и Украины в Евросоюз. Сербский лидер называл антироссийские санкции ключевым условием Брюсселя.

    Ради евроинтеграции власти республики рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией.

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    23 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    В ЕС раскрыли детали нового пакета санкций против России

    Кошта: 21-й пакет санкций ЕС затрагивают энергетику и криптовалюты России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый пакет европейских ограничений против России направлен на ключевые сектора экономики, включая энергетику, финансовые услуги, торговлю и криптовалюты, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

    «Наш 21-й пакет санкций нацелен на секторы с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля», – заявил политик. При этом новые меры предусматривают определенные послабления для перевозчиков, передает ТАСС.

    Послы стран Евросоюза согласовали исключения, позволяющие европейским компаниям доставлять российский сжиженный природный газ по морю в третьи страны. Разрешение будет действовать в течение года с возможностью автоматического продления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза одобрили сокращенный вариант новых антироссийских ограничений.

    Европейские компании продолжат транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

    Против полного запрета на перевозку этого вида топлива активно выступала Греция.

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    23 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 37 российских производителей дальних беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против 37 российских организаций, которые производят беспилотники дальнего действия.

    Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Для ограничения способности России вести войну и наносить удары, прежде всего с использованием беспилотников дальнего действия, в сегодняшнем пакете мер внесены 56 отдельных пунктов в списки лиц и компаний, участвующих в российском военно-промышленном комплексе», – говорится в документе. Уточняется, что 37 из этих предприятий напрямую связаны с выпуском дальних дронов.

    В европейском ведомстве добавили, что отныне процесс создания таких аппаратов и цепочки их поставок будут находиться под пристальным вниманием.

    Накануне издание Politico сообщило об исчерпании у властей Евросоюза идей для 21-го пакета рестрикций

    В начале июля глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала введение ограничительных мер против поддерживающих российский военно-промышленный комплекс предприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала подготовить жесткие ответные шаги на очередные санкции Брюсселя.

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    23 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Миссия России заявила об ухудшении экономики ЕС из-за 21-го пакета санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередные рестрикции Евросоюза приведут к новому обострению социально-экономических проблем в странах сообщества, а Москва даст на них действенный и адекватный ответ, заявили в миссии России при ЕС, комментируя утверждение 21-го пакета санкций.

    «Не вызывает сомнений, что объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в Евросоюзе, во многом вызванных отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима, и все это – на фоне дестабилизации мировых энергорынков вследствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отметили российские представители, передает ТАСС.

    В дипмиссии также обратили внимание на оценки Европейского центрального банка. Там признали, что геополитическая напряженность и энергетический шок остаются главными источниками неопределенности для экономики региона. Дипломаты добавили, что враждебные шаги Брюсселя не останутся без соразмерной реакции со стороны России.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неизбежности жестких ответных мер на новые европейские ограничения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала направленность 21-го пакета санкций против уровня жизни россиян.

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    24 июля 2026, 00:42 • Новости дня
    Дворкович, Поздняков и Мамиашвили попали в список санкций Евросоюза

    Дворкович, Поздняков и Мамиашвили попали в список санкций ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз расширил санкционные списки, включив в них руководителей ключевых российских спортивных федераций, следует из опубликованного Советом ЕС официального журнала.

    Евросоюз в новом пакете санкций упомянул президента FIDE Аркадия Дворковича, экс-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и председателя Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

    «Европейский совет заявил, что усилия по дальнейшему ограничению способности России вести войну должны продолжаться. Он также выразил готовность Союза усилить давление на Россию, в том числе путем введения дополнительных санкций», – сказано в регламенте ЕС.

    Приложением к нему следуют списки лиц, компаний и учреждений, подлежащих санкционному воздействию ЕС. Под номером 2091 в нем указан Аркадий Дворкович, под номером 2092 – Михаил Мамиашвили, под номером 2093 – Станислав Поздняков.

    Также в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗЯГЛД, глава ЕК фон дер Ляйен ранее анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В Совете Европы заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков.

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    24 июля 2026, 00:03 • Новости дня
    Мединский и Дегтярев включены в санкционный пакет Евросоюза

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз внес в новый пакет антироссийских санкций помощника президента России Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева, о чем указано в документе ЕС.

    Согласно регламенту Совета ЕС № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, 23 июля были приняты санкционные меры в отношении лиц, компаний и учреждений, перечень которых представлен в приложении к регламенту, говорится в Официальном журнале Европейского Союза.

    Среди физических лиц в перечне подсанкционных россиян упомянуты Владимир Ростиславович Мединский и Михаил Владимирович Дегтярев.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗЯГЛД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен  анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В Совете Европы заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков.



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