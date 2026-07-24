Маск пообещал снять исторически точную полнометражку по «Одиссее» с Гибсоном

Маск пообещал снять исторически точную полнометражку по «Одиссее»

Tекст: Катерина Туманова

Эпическая экранизация Кристофером Ноланом поэмы Гомера, которой около 2800 лет, стала настоящим хитом как у зрителей, так и у критиков, заработав колоссальные 264 млн долларов в мировом прокате в первые выходные (при заявленном бюджете в 250 млн долларов), пишет Vanity Fair.

Но и у этой идеальной картинки есть свои злопыхатели, которые раскритиковали актерский состав, а громче всех звучал голос технического триллионера Илона Маска.

Еще до выхода фильма Маск публично выразил недовольство кинематографическими решениями Нолана, заявив, что тот «осквернил» «Одиссею», чтобы получить «Оскар». Теперь, когда Маск, видимо, посмотрел фильм, он удваивает ставки и, похоже, подтверждает слова делом, имея в своем распоряжении бесконечный запас денег на то, чтобы осуществить угрозу по съемке собственной версии истории Гомера, сказано в статье.

«До конца этого года Grok Imagine снимет полнометражный фильм по «Одиссее» , исторически достоверный и соответствующий стилю Гомера», – сообщил Маск в X.

Он сделал репост ролика, созданного с помощью ИИ, где показана сцена с Одиссеем и Калипсо. В фильме Нолана их играют два белых актера, Мэтт Дэймон и Шарлиз Терон. В версии, созданной с помощью ИИ, их заменили созданными на компьютере белыми «актерами», говорящими с едва уловимым британским акцентом и стоящими на скале возле пещеры.

Это была не единственная экранизация «Одиссеи» которую Маск поддержал в соцсети X. По данным Forbes , в тот же день другой пользователь X стал популярным, когда попросил Маска дать Мэлу Гибсону 100 млн долларов на создание экранизации «Одиссеи» с «тщательно исторически точными кораблями, доспехами, оружием и актерским составом, со всеми диалогами, взятыми прямо из оригинальной поэмы и произнесенными на гомеровском греческом».

В свойственной ему манере Маск ответил: «Я согласен».

Таким образом, у поклонников Маск теперь проявился повод к размышлению о том, снимет ли триллионер одну или две разных экранизации «Одиссеи», создав одну с помощью ИИ, а другую – с режиссером Гибсоном. И обе «исторически точные».

Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил семь премий «Оскар». Его картина «Одиссея» собрала рекордные 17,6 млн долларов на предпоказах. Студия Universal отказалась платить за сломанный после съемок «Одиссеи» корабль шведских викингов.