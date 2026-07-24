Tекст: Алексей Дегтярёв

«Следует отметить, что проблемы с энергоснабжением на острове вызваны в первую очередь преступной и противоправной топливно-энергетической блокадой, введенной против Кубы администрацией США», – цитирует Коронелли РИА «Новости»..

В период с 6 по 14 июля кубинская энергосистема пережила три полных отключения. Местные власти задействовали все доступные ресурсы для оперативного восстановления подачи электричества.

Ранее глава кубинского внешнеполитического ведомства Бруно Родригес также возложил вину за кризис на Вашингтон. Он подчеркнул, что санкции усиливают давление на отрасль и приводят к масштабным сбоям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля кубинская электросеть полностью отключилась из-за американской нефтяной блокады. Перебои со светом на острове затронули работу дипломатических представительств России.

В мае кубинский министр энергетики Висенте де ла О Леви сообщил о полном исчерпании запасов топлива в стране.