США вызвали посла Малайзии из-за отказа признавать Израиль

Госдепартамент США вызвал посла Малайзии из-за запрета въезда гражданам Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол Малайзии в США Шахрул Икрам Яакоб был вызван в Госдепартамент для разъяснений по израильскому вопросу, передает РИА «Новости».

Глава МИД Малайзии Мохамад Хасан заявил: «Это всегда было политикой Малайзии. Мы не признаем государство Израиль или сионистский режим. Такова наша давняя позиция».

Министр сообщил, что недавно в страну въехал обладатель двойного гражданства США и Израиля, использовавший американский паспорт. После того как власти установили его израильское гражданство, ему предложили покинуть Малайзию. Слова Хасана приводит национальное агентство Bernama.

Накануне премьер-министр Анвар Ибрагим подтвердил сохранение запрета на въезд граждан Израиля, несмотря на критику со стороны восьми членов Конгресса США. Он отметил, что такая линия опирается на приверженность Малайзии защите прав палестинцев и неприятие ongoing боевых действий в секторе Газа.

Ранее восемь конгрессменов-демократов призвали госсекретаря США Марко Рубио пересмотреть военное и экономическое сотрудничество с Малайзией, вплоть до возможной приостановки финансирования программ военной подготовки, после заявлений Анвара о депортации обнаруженных в стране граждан Израиля. В пятницу в Куала-Лумпуре у посольства США запланирована акция протеста, в ходе которой три неправительственные организации намерены передать меморандум против, как они считают, давления Вашингтона на суверенную внешнюю политику Малайзии. Участники подчеркивают, что страна самостоятельно определяет свою внешнюю политику и правила въезда иностранцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о немедленной депортации всех граждан Израиля в случае их обнаружения на территории страны.

Кремль в материалах к визиту короля Ибрагима в Москву назвал Малайзию надежным и проверенным временем партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Верховный правитель Малайзии Ибрагим отправился в Россию с государственным визитом для проведения переговоров с президентом Владимиром Путиным.