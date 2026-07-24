Извержение камчатского вулкана нарушило авиасообщение на Аляске

Tекст: Алексей Дегтярёв

Распространение вулканического пепла от камчатского вулкана Шивелуч вызвало задержки нескольких рейсов в американском штате Аляска, заявили в анкориджском аэропорту РИА «Новости».

Воздушные гавани продолжают функционировать в штатном режиме, тщательно отслеживая обстановку.

«Международные аэропорты имени Теда Стивенса в Анкоридже и Фэрбанкса столкнулись с последствиями распространения вулканического пепла после недавнего извержения вулкана Шивелуч на российском полуострове Камчатка, в результате чего несколько рейсов были задержаны», – заявила представитель аэропорта Лекс Йелвертон.

Она добавила, что службы координируют свои действия с авиакомпаниями для обеспечения безопасности полетов.

Шивелуч является одним из наиболее активных вулканов Камчатского края. Его абсолютная высота достигает 3283 метров, а лавовый купол возвышается примерно на 2500 метров. Это самый северный действующий вулкан на полуострове, расположенный в 47 километрах от поселка Ключи и в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского.

В начале июля Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километров. Месяцем ранее спасатели присвоили этому камчатскому вулкану красный код авиационной опасности.

Зимой пепловый шлейф от очередного извержения протянулся на 80 километров в северо-западном направлении.