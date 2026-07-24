Патрушев раскритиковал использование морского потенциала Дальнего Востока

Tекст: Дмитрий Зубарев

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел в Магадане совещание по вопросам использования морского потенциала Дальнего Востока, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось по поручению Владимира Путина.

«Несмотря на проводимую работу по развитию отдельных компонентов морского потенциала, анализ ситуации свидетельствует о недостаточно эффективном его использовании», – констатировал Патрушев. По его словам, портовые мощности остаются недозагруженными, снижаются объемы вылова биоресурсов и производства рыбной продукции.

Кроме того, наблюдается нехватка судостроительных и судоремонтных мощностей, а также дефицит производственных кадров. Эта ситуация во многом обусловлена отсутствием комплексного видения перспектив развития и недостаточной координацией работы властей всех уровней.

Тихоокеанское региональное направление имеет стратегически важное значение для России. Приоритеты национальной морской политики определены Морской доктриной, а ключевая роль в их реализации отводится морским советам регионов.

Для изменения ситуации необходимо провести инвентаризацию элементов морского хозяйства на каждой территории, определить «узкие места» и выработать комплексные меры, которые должны быть встроены в программы социально-экономического развития приморских регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о критической необходимости развития военно-морского и торгового флотов России.

Ранее помощник президента отметил особое внимание государства к повышению конкурентоспособности отечественного морского транспорта.