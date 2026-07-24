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    24 июля 2026, 03:40 • Новости дня

    Трамп заявил о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана

    Трамп возместит ущерб судам в Ормузе из замороженных активов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Находящиеся под контролем США иранские активы будут использоваться для компенсации возможного ущерба судам и морским грузам в ходе конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети.

    «Пожалуйста, позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что до дальнейшего уведомления, начиная с этого момента, любой ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо связанному с ними, будет оплачиваться иранскими деньгами, которые находятся в распоряжении Соединенных Штатов под контролем», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что убытки могут быть очень существенными, но свое решение он считает «справедливым поступком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. США заявили о готовности к масштабной атаке на Иран. Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов из-за ситуации в Ормузе.

    23 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    @ Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции, что стало первым подобным случаем с начала обострения конфликта.

    Американское командование впервые за 12 дней с момента возобновления боевых действий использовало бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям, передает Axios.

    Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, стартовали с авиабазы в Британии. Применение таких машин на малой высоте со сверхзвуковой скоростью свидетельствует о значительной эскалации американской военной кампании.

    Центральное командование США не упомянуло об участии B-1 в своем заявлении. «Активы CENTCOM были нацелены на иранские центры военных операций, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военную логистическую инфраструктуру, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», – говорится в официальном сообщении.

    Несмотря на расширение ударов, власти Ирана не изменили своей позиции по Ормузскому проливу и продолжают атаковать американские базы.

    Президент США пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям, включая объекты в Тегеране, если нападения на суда продолжатся. В ответ Иран заявил о готовности атаковать инфраструктуру стран Персидского залива, союзных Вашингтону.

    Параллельно повстанцы-хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали суда Саудовской Аравии. Представитель Пентагона предположил, что за этими действиями стоит Иран, стремящийся открыть новый фронт в Красном море. В результате несколько коммерческих судов изменили курс, опасаясь нападений в Баб-эль-Мандебском проливе.

    В настоящее время катарские посредники ведут переговоры с представителями США, Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении огня. Однако, по данным региональных источников, иранское руководство пока отклоняет предложенные инициативы. Трамп выразил уверенность, что под давлением ударов Иран вскоре будет готов к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак по иранским объектам.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции в акватории Ормузского пролива.

    В марте стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили боевой вылет над территорией исламской республики.

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    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 08:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.

    «Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

    Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    23 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана.

    По словам главы государства, планируемые удары по своей мощи превзойдут все предыдущие атаки, передает ТАСС.

    «Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», – заявил политик в интервью порталу Axios.

    В начале июля Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Месяцем ранее американский лидер анонсировал мощную атаку на Исламскую республику из-за сбитого военного вертолета.

    В мае глава Белого дома допустил вероятность возобновления масштабных военных действий против Ирана.

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    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

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    23 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогала Ирану бить по американским объектам, не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана.

    Накануне Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции.

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    23 июля 2026, 10:19 • Новости дня
    NYT: Иран собрал спутниковые данные о базах США на Ближнем Востоке

    Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам американских военных баз

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные получили доступ к секретным спутниковым снимкам военных объектов США на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность в Вашингтоне.

    Иранские вооруженные силы активно собирают разведывательную информацию о расположении американских военных баз в ближневосточном регионе, пишет The New York Times.

    По данным издания, Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам, на которых зафиксированы ключевые объекты инфраструктуры США.

    «Мы наблюдаем беспрецедентный уровень активности иранской разведки в отношении наших объектов», – заявил высокопоставленный источник в Пентагоне. Отмечается, что полученные данные могут быть использованы для планирования потенциальных атак в случае эскалации конфликта.

    Американские военные аналитики предполагают, что Иран использует коммерческие спутники для получения изображений высокого разрешения. Это позволяет им отслеживать перемещения войск и техники на базах США в Ираке, Сирии и других странах региона. В ответ на эти действия Вашингтон усилил меры безопасности на своих объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    Между тем Израиль выразил готовность присоединиться к новым американским ударам по исламской республике.

    Ранее иранские вооруженные силы атаковали четырнадцать военных баз Вашингтона на Ближнем Востоке.

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    23 июля 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов

    Дмитриев предрек рост цен на нефть выше 150 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость барреля эталонной марки может достигнуть рекордных значений на фоне надвигающегося глобального энергетического кризиса, который приближается с каждым днем и не без помощи США, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Скромное предсказание: мы увидим самые высокие цены на нефть в истории человечества. Цунами энергетического кризиса наступает», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев добавил к записи репост Эрика Доэрти, американского журналиста и политического обозревателя, который разместил новость о заявленной президентом США Дональдом Трампом грядущей «массированной атаке» на Иран.

    Чуть раньше Дмитриев сделал репост материала в Financial Times о том, что нефть достигла стодолларовой отметки.

    «Снова на пути к 150 долларов плюс», – написал глава РФПИ.

    Днем 23 июля цена марки Brent на бирже ICE превысила 100 долларов впервые с 26 мая, а к вечеру рекорд 22 мая был обновлен, когда цены превысили 101 доллар за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев оценил потери европейских стран от бойкота отечественных энергоресурсов в три триллиона евро. В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.




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    23 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп назвал дату предстоящей поездки Си Цзиньпина в Вашингтон

    Трамп: Си Цзиньпин прибудет в США 24 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с официальным визитом, который начнется 24 сентября, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне.

    «Президент Си приезжает 24 сентября», – заявил американский лидер, передает ТАСС.

    В мае Трамп пригласил председателя КНР посетить Белый дом. Позже администрация американского президента подтвердила сохранение планов по организации этого визита.

    Государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал активную подготовку к осенней поездке китайского лидера.

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    23 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Рубио сообщил о скором изменении переговорной позиции Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ожидает, что Тегеран в ближайшее время изменит свою позицию и пойдет на соглашение из-за растущего ущерба для страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Соединенные Штаты считают, что Иран пока не готов к заключению сделки, однако ситуация может измениться в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, ущерб для исламской республики будет расти с каждым днем, пока соглашение не будет достигнуто.

    «Вероятно, они пока не готовы заключить сделку, но вскоре будут готовы, потому что цена, которую они платят, очень высока», – сказал Рубио журналистам в Маниле. Он отметил, что иранская сторона нарушила меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу.

    Американский дипломат также подчеркнул, что США никогда не ставили своей целью смену власти в Иране. Главной задачей Вашингтона остается денуклеаризация республики, чтобы не допустить появления у нее ядерного оружия.

    «Пока выглядит так, что они не готовы к сделке. Поэтому они продолжат платить [за это] цену, и с каждой ночью эта цена становится выше, выше и выше. Может быть, через несколько дней они будут готовы пойти на сделку», – приводит слова Рубио ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио рассказал о регулярных просьбах Ирана возобновить диалог.

    Накануне глава американской дипломатии обвинил Тегеран в несерьезном отношении к переговорам.

    В начале месяца президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о заинтересованности иранского руководства в дипломатическом урегулировании.

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    23 июля 2026, 11:05 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио заявил о ежедневных мольбах Ирана заключить сделку

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о просьбах Ирана заключить сделку

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран ежедневно добивается возобновления диалога с Вашингтоном, используя прямые и косвенные каналы связи ради заключения нового соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио

    Госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами в Маниле заявил, что иранские власти якобы постоянно ищут возможности для диалога с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти обращения поступают в Соединенные Штаты регулярно по самым разным каналам.

    «Иран умоляет нас. Как напрямую, так и нет: «Давайте заключим сделку, давайте поговорим». Иран умоляет нас об этом каждый день», – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля президент США сообщил о желании Тегерана заключить соглашение.

    Месяцем ранее госсекретарь Марко Рубио исключил возможность подписания договора любой ценой.

    В конце мая американский дипломат выразил надежду на скорый прогресс в переговорах.

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    23 июля 2026, 06:41 • Новости дня
    Американские военные атаковали два иранских спасательных судна

    Fars: Американские военные атаковали два иранских спасательных судна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В акватории иранской провинции Хормозган ранним утром подверглись нападению и получили серьезные повреждения два корабля поисково-спасательной службы, сообщили местные власти.

    Происшествие случилось у морских границ Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    США атаковали два поисково-спасательных судна, они получили серьезные повреждения.

    Ранее американские военные объявили о завершении 12-й серии ударов по Ирану.

    До этого США атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек. Бомбардировки США разрушили инфраструктуру портового города Бендер-Аббас.

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    23 июля 2026, 10:27 • Новости дня
    Базы США в Германии приготовились к террористическим атакам

    NYT: Базы США в Германии повысили готовность из-за угроз проиранских группировок

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные базы в Германии переведены в состояние повышенной готовности из-за потенциальной террористической угрозы со стороны проиранских группировок.

    Военные базы Соединенных Штатов в Германии перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы со стороны поддерживаемых Ираном группировок, передает The New York Times. Причиной стала возможная террористическая атака на американские объекты.

    Повышение уровня безопасности произошло еще в начале июля. «Это решение было принято на основе разведданных, указывающих на потенциальную угрозу со стороны проиранских формирований», – заявил представитель европейского командования армии США. Угроза была признана достаточно серьезной для изменения статуса баз.

    Разведка зафиксировала активность группировок, которые могут планировать нападения на американских военнослужащих в Европе. В связи с этим были усилены меры безопасности и введены дополнительные ограничения на передвижение персонала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США и Иран вновь обменялись военными ударами.

    Ранее американская администрация рассматривала возможность сокращения военного присутствия в Германии из-за разногласий по иранскому кризису.

    На этом фоне Польша подготовила инфраструктуру для переброски американских солдат с немецких баз.

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    23 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков: Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Позиции Москвы в отношении ядерных технологий не изменилась: все страны, включая Иран и Саудовскую Аравию, имеют право на мирный атом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на фоне сообщений министерства энергетики США о подписании с Эр-Риядом соглашения о сотрудничестве в области развития мирного атома.

    Теперь этот документ предстоит рассмотреть американскому Конгрессу. Песков также добавил, что позиция России по вопросу нераспространения ядерного оружия остается хорошо известной и неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о строгих мерах контроля для саудовской ядерной программы.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее подтвердил право Ирана на обогащение урана в невоенных целях.

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    24 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    TWZ узнал о закупках США устаревших ракет для комплексов Patriot

    США собираются закупить устаревшие ракеты для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Компания Raytheon объявила о новом заказе на перехватчики серии PAC-2 для зенитно-ракетного комплекса Patriot, который станет первой закупкой американских военных за более чем 30 лет ракет предыдущего поколения, пишет портал The War Zone (TWZ).

    Это происходит на фоне опасений по поводу возможного дефицита американских запасов высокоэффективных зенитных перехватчиков и других критически важных боеприпасов. Причем тревожные сигналы звучат особенно громко из-за конфликта с Ираном. Глобальный спрос на системы Patriot и перехватчики для них в целом находится на высоком уровне и в значительной степени обусловлены боевыми действиями на Ближнем Востоке и конфликтом на Украине, пишет The War Zone (TWZ).

    В последние годы Patriot переживает ренессанс на фоне меняющейся системы угроз.

    В компании Raytheon, которая является основным подрядчиком по системе Patriot и перехватчику PAC-2, посвятили системе Patriot блок онлайн-совещания, на котором объявили о новом заказе.

    «Компания Raytheon получила заказы на сумму почти 20 млрд долларов, в результате чего соотношение заказов к отгрузкам во втором квартале 2026 финансового года составило 2,4%», – заявил Кристофер Калио, президент и генеральный директор Raytheon.

    Он добавил, что заказы включали более 5 млрд долларов на исполнительные механизмы GEM-T Patriot, в основном от международных клиентов, а также первый за более чем 30 лет заказ компании на производство GEM-T внутри страны.

    По данным TWZ, стоимость сделки составила 441,6 млн долларов, и, как сообщается, она была заключена в поддержку операции «Эпическая ярость» против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Lockheed Martin решила разработать дешевые ракеты для Patriot. США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

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