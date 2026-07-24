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    24 июля 2026, 05:44 • Новости дня

    При ударе США по городу в Иране погибли четыре человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки американских сил на иранский город Ахваз погибли четыре человека, также пострадало еще несколько человек, сообщили иранские СМИ.

    Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали в ходе удара американских военных по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Ранее сообщалось, что общее число жертв американских атак в Иране достигло 38 человек.

    Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи ударов по иранской территории.

    До этого в результате обстрела объектов в районе города Ахваз погибли три человека.

    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    23 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    @ Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции, что стало первым подобным случаем с начала обострения конфликта.

    Американское командование впервые за 12 дней с момента возобновления боевых действий использовало бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям, передает Axios.

    Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, стартовали с авиабазы в Британии. Применение таких машин на малой высоте со сверхзвуковой скоростью свидетельствует о значительной эскалации американской военной кампании.

    Центральное командование США не упомянуло об участии B-1 в своем заявлении. «Активы CENTCOM были нацелены на иранские центры военных операций, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военную логистическую инфраструктуру, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», – говорится в официальном сообщении.

    Несмотря на расширение ударов, власти Ирана не изменили своей позиции по Ормузскому проливу и продолжают атаковать американские базы.

    Президент США пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям, включая объекты в Тегеране, если нападения на суда продолжатся. В ответ Иран заявил о готовности атаковать инфраструктуру стран Персидского залива, союзных Вашингтону.

    Параллельно повстанцы-хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали суда Саудовской Аравии. Представитель Пентагона предположил, что за этими действиями стоит Иран, стремящийся открыть новый фронт в Красном море. В результате несколько коммерческих судов изменили курс, опасаясь нападений в Баб-эль-Мандебском проливе.

    В настоящее время катарские посредники ведут переговоры с представителями США, Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении огня. Однако, по данным региональных источников, иранское руководство пока отклоняет предложенные инициативы. Трамп выразил уверенность, что под давлением ударов Иран вскоре будет готов к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак по иранским объектам.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции в акватории Ормузского пролива.

    В марте стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили боевой вылет над территорией исламской республики.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

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    22 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    @ Alexander Kubitza/DOD/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай так или иначе пытаются поддерживать Тегеран во время американской военной операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Хегсет ответил на вопрос сенаторов, помогают ли Москва и Пекин Тегерану. По его версии, предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами», передает ТАСС.

    Масштаб такой деятельности не должен разглашаться, однако существуют пути, через которые обе страны на разном уровне способствуют действиям Ирана, заявил он.

    На аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн ответил, что предпочел бы не раскрывать конкретные данные, поскольку это грозит разглашением секретной информации. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы противник знал о том, какими сведениями располагает американское военное руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал Китаю «большие проблемы» в случае оказания Пекином Ирану военной помощи.

    ЦРУ заявило о технической и военной поддержке Ирана со стороны России.

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    21 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана

    Трамп: США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана
    @ Us Navy/U.S Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Исламской республики, заявил президент Дональд Трамп.

    О соответствующих планах Вашингтона глава государства рассказал во время встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы прессы, политик подтвердил решимость действовать бескомпромиссно. «Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором говорят журналисты», – отметил президент.

    По мнению политика, иранские власти, вероятно, предпринимают попытки восстановить утраченные мощности. Он подчеркнул, что американские военные будут бить очень мощно по любой локации, где противник задумает создать ядерное оружие.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

    Ранее Трамп предупредил о подготовке очередного мощного военного удара по Исламской республике.

    В тот же день глава Белого дома объявил об окончании режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

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    23 июля 2026, 08:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.

    «Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

    Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Хуситы атаковали два саудовских нефтетанкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    23 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана.

    По словам главы государства, планируемые удары по своей мощи превзойдут все предыдущие атаки, передает ТАСС.

    «Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», – заявил политик в интервью порталу Axios.

    В начале июля Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Месяцем ранее американский лидер анонсировал мощную атаку на Исламскую республику из-за сбитого военного вертолета.

    В мае глава Белого дома допустил вероятность возобновления масштабных военных действий против Ирана.

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    21 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Хегсет пообещал в десять раз сильнее ударить по Ирану

    Хегсет: США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее

    Tекст: Вера Басилая

    США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, Вашингтон будет наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, передает РИА «Новости».

    «Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», – заявил Хегсет журналистам.

    Глава Пентагона также добавил, что президент США обладает всеми необходимыми вариантами действий для реагирования на ситуацию с Ираном.

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    21 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского истребителя на базе в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту, поразив важную систему противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о ракетной атаке на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании, передает ТАСС.

    В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция системы противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Подробности операции также приводит иранское агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление элитных частей вооруженных сил республики.

    «Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о новых авиаударах по Ирану. Перед этим Корпус стражей исламской революции уничтожил несколько американских истребителей на иорданской военной базе.

    Иранские вооруженные силы также поразили центр управления спецоперациями Соединенных Штатов в Сирии.

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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    21 июля 2026, 23:48 • Новости дня
    Иранские военные получили новые системы ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Ирана переданы новые комплексы ПВО, сообщил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    «Эти новые системы ПВО сильно повысили нашу обороноспособность. Настолько, что сегодня мы гораздо мощнее противодействуем летательным аппаратам врага», – заявил Акраминия.

    Представитель армии добавил, что Иран сумел вернуть в строй и установки, которые были повреждены в ходе конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще весной Тегеран сообщал, что планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы для отражения возможных атак и усиления национальной системы ПВО.

    Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

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    22 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    Bloomberg: Cоюзники США в Персидском заливе разочарованы Вашингтоном

    Tекст: Антон Антонов

    Арабские страны Персидского залива все больше разочаровываются действиями США в регионе в связи с обострением конфликта с Ираном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Интенсификация боевых действий угрожает их национальной безопасности и экономике, что вызывает серьезное недовольство среди партнеров Америки в регионе, передает Bloomberg.

    Раздражение арабских государств подчеркивается их различными взглядами на то, что Штатам следует делать дальше. Некоторые официальные лица считают, что Белый дом должен пойти на эскалацию военных операций, разместив сухопутные войска в некоторых районах Ирана. Рассматривается даже вариант захвата важнейшего центра экспорта нефти на острове Харк.

    По мнению этих чиновников, иранские лидеры не отступят и не откажутся от контроля над Ормузским проливом без более агрессивных действий со стороны Америки. Альтернативой может стать затяжной конфликт, способный отпугнуть иностранных инвесторов и туристов от региона.

    В то же время некоторые страны, включая Катар, выступают против расширения военных операций и призывают к немедленной деэскалации.

    Ситуация заметно изменилась по сравнению с периодом подготовки к промежуточному соглашению в середине июня. Тогда арабские государства залива были едины в призывах к Трампу использовать дипломатию. Однако эта солидарность разрушилась по мере обострения боевых действий в последние две недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже Белый дом объявил об отказе от режима прекращения огня.

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    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

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    22 июля 2026, 04:09 • Новости дня
    Американские военные завершили серию ударов по Ирану

    CENTCOM: США завершили серию ударов по объектам в Иране

    Американские военные завершили серию ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Центральное командование США успешно завершило 11-й подряд вечер ударов по Ирану», – сообщает CENTCOM в X.

    Целями атаки стали центры управления военными операциями, морские объекты, авиационные ангары, склады беспилотников и логистическая инфраструктура, говорится в сообщении.

    Также отмечается, что за прошедшие три месяца иранская сторона атаковала более 30 коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    CENTCOM заявил, что Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов. По версии США, с начала мая американские силы помогли обеспечить безопасный проход около 900 коммерческих судов и транспортировку 450 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские вооруженные силы сообщили, что приступили к 11-му раунду ночных бомбардировок иранской территории. Серия взрывов прозвучала в городах Ирана.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США. Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море.

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