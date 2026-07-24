TWZ узнал о закупках США устаревших ракет для комплексов Patriot

США собираются закупить устаревшие ракеты для комплексов Patriot

Tекст: Катерина Туманова

Это происходит на фоне опасений по поводу возможного дефицита американских запасов высокоэффективных зенитных перехватчиков и других критически важных боеприпасов. Причем тревожные сигналы звучат особенно громко из-за конфликта с Ираном. Глобальный спрос на системы Patriot и перехватчики для них в целом находится на высоком уровне и в значительной степени обусловлены боевыми действиями на Ближнем Востоке и конфликтом на Украине, пишет The War Zone (TWZ).

В последние годы Patriot переживает ренессанс на фоне меняющейся системы угроз.

В компании Raytheon, которая является основным подрядчиком по системе Patriot и перехватчику PAC-2, посвятили системе Patriot блок онлайн-совещания, на котором объявили о новом заказе.

«Компания Raytheon получила заказы на сумму почти 20 млрд долларов, в результате чего соотношение заказов к отгрузкам во втором квартале 2026 финансового года составило 2,4%», – заявил Кристофер Калио, президент и генеральный директор Raytheon.

Он добавил, что заказы включали более 5 млрд долларов на исполнительные механизмы GEM-T Patriot, в основном от международных клиентов, а также первый за более чем 30 лет заказ компании на производство GEM-T внутри страны.

По данным TWZ, стоимость сделки составила 441,6 млн долларов, и, как сообщается, она была заключена в поддержку операции «Эпическая ярость» против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Lockheed Martin решила разработать дешевые ракеты для Patriot. США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.