Эмили Блант заговорила по-русски в новом фильме Стивена Спилберга

Tекст: Катерина Туманова

Американская актриса освоила реплики на русском языке для участия в картине «День разоблачения». По сюжету ее героиня, телеметеоролог Маргарет Фэйрчайлд, становится посредником между человечеством и пришельцами, передает РИА «Новости».

Внеземное воздействие кардинально меняет сознание женщины, которую играет Эмили Блант. Она получает доступ к языкам, которые никогда не изучала, а в дальнейшем открывает в себе экстрасенсорные способности.

В одной из сцен Маргарет неожиданно для себя начинает говорить по-русски.

«Да, я в порядке, просто голова болит, я не выспалась. Нью-Йорк, не знаю, может быть нам стоит там попробовать? Или в Чикаго? Ладно, проехали, сегодняшний день не годится для разговоров на эту тему. Впрочем, у нас никакой день не годится для разговоров на эту тему. Ума не приложу, что нам делать, Джексон, правда», – произносит ее персонаж.

Роль партнера главной героини исполнил актер и хоккеист Уайатт Рассел. В американский прокат картина вышла 12 июня 2026 года.

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