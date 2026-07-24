Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорту Пулково

«Аэропорт Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
«Аэропорт Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Ведомство опубликовало в официальных каналах сообщение об освобождении города Белицкое в ДНР силами группировки «Центр», сопроводив информацию ироничной отсылкой к новому главнокомандующему ВСУ.
«А теперь Горбатый (перечеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!», – говорится в публикации в канале Минобороны в Max.
Эта фраза является отсылкой к кульминационной сцене известного советского фильма. В кинокартине ее произносит начальник опербригады МУРа Глеб Жеглов при задержании главаря банды «Черная кошка».
Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. Бывший главком ВСУ Александр Сырский объявил о сложении своих полномочий.
Политолог Владимир Скачко назвал нового военачальника тщеславным и беспринципным человеком.
«Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».
Высоцкий отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском решения для восстановления судоходства. Накануне датская логистическая компания Maersk сообщила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за высоких рисков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за ударов.
Накануне российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о полном отсутствии заходов кораблей в гавани Одесской и Николаевской областей в течение дня.
По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».
Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.
В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.
Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
«Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы. Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.
Он напомнил, что переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле продлились более получаса. «За это время, как правило, стороны успевают озвучить несколько тезисов и при необходимости уточнить какие-то вопросы. То есть, это не глубокие субстантивные переговоры», – уточнил собеседник. Климов обратил внимание на требование главы МИД России к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.
«Москва озабочена непрекращающимися действиями США, направленными фактически на поддержку Киева. Это озвучивалось по разным поводам и разными словами, но никогда ничем, что называется, не декорировалось», – заметил спикер. Как напомнил член СВОП, накануне встречи Лавров публично отметил, что США напрямую участвуют в наведении ВСУ на цели в России.
«Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», – полагает член СВОП. По его мнению, США прекрасно понимают: они – сторона конфликта. На этом фоне спикер упомянул слова Дональда Трампа о том, что это «война Джо Байдена».
«Американский лидер прав: речь идет о конфликте, который готовили и разжигали американцы, правда, при другой администрации. Но команда Трампа не в полной мере использовала возможность прекратить его. Единственный раз, когда Вашингтон заморозил военную помощь Киеву и передачу разведданных, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штатам эта санкция была нужна не для остановки конфликта, а для того, чтобы поставить на место Зеленского», – напомнил Климов.
В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились около 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.
Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.
При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.
Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.
Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина.
Накануне анонсируя переговоры с Рубио, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.
В ходе встречи министр пообещал уточнить у американского коллеги заявления Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.
В компании пояснили, что объекты инфраструктуры находятся в штатном режиме готовности, передает РИА «Новости».
«Перевалка нефти в настоящее время не производится, нефтепровод временно остановлен, объекты КТК в штатном режиме готовности», – заявили представители консорциума.
Остановка перевалки сырья с терминала КТК произошла в конце прошлой недели. Причиной стала целенаправленная террористическая атака беспилотников на танкеры.
Нефтепроводная система КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона на мировые рынки. Для Казахстана это основной канал экспорта, на который приходится более 80% поставок.
Трубопровод длиной 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.
Напомним, украинские беспилотники ударили по двум танкерам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
На следующий день еще один дрон атаковал гражданское судно NELSA во время погрузки нефти.
Министерство энергетики Казахстана официально подтвердило факт нападения на этот корабль.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.
«Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.
Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.
В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.
ЕС ввел санкции против 170 российских организаций и 48 физических лиц
«Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций. <…> В черный список внесено 170 организаций и 48 физических лиц», – говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, отдельные ограничения коснулись восьми человек «за поддержку российской пропаганды», передает ТАСС.
Под ограничения попали 37 российских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия. Эти меры направлены на «ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса». Также санкции предусматривают заморозку активов и запрет на финансирование 94 банков и крупных финансовых учреждений России.
Новый пакет санкций позволяет полностью запретить компаниям из третьих стран предоставлять услуги с криптоактивами. Эта мера призвана ограничить работу платформ, помогающих обходить европейские ограничения. Дополнительно создана база для введения визового запрета в отношении участников СВО, включая действующих и бывших военных.
ЕС сохранил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля 2027 года. В черный список попали более 40 танкеров, нарушающих это правило. Общее число судов из третьих стран, перевозящих нефть по рыночным ценам и находящихся под санкциями, достигло 673.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала включить в новые списки нефтеперерабатывающие заводы России и Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ограничения против отечественных банков привычным давлением.
Главной темой встречи стало обсуждение материалов, комплектующих и сырья, необходимых для производства вооружений, передает РИА «Новости».
На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июля, участники рассматривали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда с основным докладом перед собравшимися выступал министр иностранных дел Сергей Лавров.
В начале июля президент посвятил встречу с Совбезом угрозам информационной безопасности страны.
Месяцем ранее глава государства провел оперативное совещание по вопросам внешней политики.
В прошлом году российский лидер поручил министру промышленности и торговли подготовить доклад о модернизации оборонно-промышленного комплекса.
В официальном заявлении Совета ЕС, опубликованном во вторник, говорится, что Европейский союз подготовил почву для введения визовых ограничений в отношении участников специальной военной операции, передает ТАСС.
«Данный пакет создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», – подчеркивается в документе.
В заявлении уточняется, что новые ограничительные меры направлены конкретно на военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об отсутствии в итоговом варианте 21-го пакета антироссийских санкций пункта о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации.
В свою очередь саммит ЕС отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию объединения участникам СВО.
Омбудсмены России и Украины наладили обмен документами погибших
«У нас существует инициатива, которую я предложила моему коллеге», – рассказала Лантратова ТАСС.
Она пояснила, что из-за разрыва связей родственники погибших бойцов не могут оформить положенные выплаты, если часть семьи проживала на Украине. Без соответствующих справок эти средства замораживаются.
Теперь омбудсмены имеют прямой канал коммуникации для решения пенсионных вопросов и начисления пособий. Правозащитники регулярно передают друг другу обращения граждан, после чего отрабатывают их и обмениваются необходимыми бумагами для оказания гуманитарной помощи.
«Мы передаем друг другу стопки писем, обращений, и потом отрабатываем их и обмениваемся этими документами. Тем самым гуманитарно помогаем тем, кто к нам обращается», – подытожила Лантратова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова рассказала о внушающих ненависть к русским украинских комиксах. Она также сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной, уточнив, что представители Москвы и Киева ведут активный диалог по вопросам возвращения захваченных военнослужащих.
Греческой судоходной компании Dynagas будет разрешено продолжать перевозить российский сжиженный природный газ в рамках новых санкций Европейского союза, пишет Financial Times.
Соглашение, которое представители стран ЕС должны одобрить в четверг, позволит европейским компаниям транспортировать российский СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления.
Источники издания отмечают, что объемы поставок будут ограничены уровнем 2025 года. Кроме того, страны ЕС планируют продлить на год действие потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить доходы Москвы.
Компромисс по санкциям был достигнут после сопротивления со стороны Афин и других столиц, опасающихся ущерба для своих экономических интересов. В частности, Греция выступила в защиту компании Dynagas, которая эксплуатирует 27 газовозов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, FT 16 июля сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ и об ослаблении поддержки антироссийских санкций в ЕС. При этом Politico отметила, что ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций.
Французский историк Малиновски сравнил взгляд Путина с рентгеном
Зарубежный эксперт поделился впечатлениями от личных встреч с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам специалиста, российский лидер обладает уникальным даром моментально понимать характер окружающих.
«Это человек исключительной культуры и образования. Но главное – он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», – поделился историк впечатлениями от встреч с Путиным.
Пьер Малиновски постоянно проживает в Москве с 2017 года и несколько раз видел президента России, в частности, впервые это произошло в 2015 году во время Парада в часть 70-й годовщины Победы. Тогда это событие произвело на иностранного гостя огромное впечатление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком. Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ. Когда Путина спросили о чертах характера, он заговорил о стране.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
До этого аэропорты Внуково и Домодедово перешли на режим обслуживания рейсов по согласованию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду над Россией уничтожили 242 украинских беспилотника.
При этом российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet.
Американист Дудаков: США не перестанут передавать Киеву разведданные
«Прямые транши со стороны США не поступают Украине с весны прошлого года. Если говорить о продаже вооружений, то европейцы закупают военную продукцию у американских подрядчиков и направляют ВСУ. То есть процесс происходит, по сути, в обход Пентагона и администрации Дональда Трампа в целом», – напомнил американист Малек Дудаков.
По его словам, Белый дом тем самым показывает, что это их не касается. Но при этом Штаты ничему не препятствуют, в том числе потому, что так они зарабатывают деньги. «Вместе с тем, Америка продолжает передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. Я думаю, что такое положение дел сохранится, причем вне зависимости от того, как пройдет предстоящий визит Владимира Зеленского в США», – считает собеседник.
Как полагает эксперт, если какие-либо изменения и произойдут, то будут носить, скорее, сугубо внутриполитический характер. «Речь, возможно, пойдет об оказании давления на Зеленского по поводу выборов на Украине, поддержке альтернативных кандидатов. В остальных аспектах серьезных трансформация я не ожидаю», – заключил Дудаков.
В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.
Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.
При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.
Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.
Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина. Рубио сообщил, что позиция Штатов по вопросу поставок вооружений Украине не изменилась: Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы закупок американских вооружений за европейские средства PURL.
Накануне анонсируя переговоры с главой Госдепа, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.
Автоэксперт Нестеренко назвал старые тополя опасными для парковки
«При сильном ветре порывистом может сломаться ветка даже у сильного дерева. А если дерево старое, большое, то вероятен риск еще более того, что дерево может сломаться и упасть на автомобиль. Надо следить за прогнозом погоды. Ну и вообще, конечно, под деревьями лучше машины не ставить», – заявил специалист радио Sputnik.
Кроме угрозы физического повреждения, лиственные породы сильно пачкают транспортные средства. Березы, липы и тополя в период цветения оставляют на стеклах и лакокрасочном покрытии семена, которые впоследствии крайне трудно отмыть. Тополиный пух может забиться под капот и повредить радиатор.
Автоэксперт добавил, что от любых естественных загрязнений, включая птичий помет и следы от липы, необходимо избавляться немедленно. В противном случае токсичные вещества приведут к постепенному разрушению лакокрасочного покрытия кузова.
Нестеренко посоветовал сразу стирать пятна или обращаться на автомойку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, автоэксперт Ашурков призвал не перекачивать колеса в сильную жару, а его коллега Ерицян порекомендовал не перегревать автомобили в жару. При этом автоэксперт Баканов рассказал, что спрашивать у ИИ при обращении в автосервис.