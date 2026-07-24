В Грузии начались работы по восстановлению электроснабжения после блэкаута

В Грузии начали восстанавливать электроснабжение после блэкаута

Tекст: Катерина Туманова

«Грузинская государственная электросистема заявила, что в настоящее время ведутся восстановительные работы. Электроснабжение потребителей будет полностью восстановлено поэтапно, как только это станет возможно», передает телеканал «Рустави».

Там уточнили, что приблизительно в 00.10 по всей стране произошло «случайное отключение электроснабжения».

В настоящее время электроснабжение частично восстановлено в районе Мцхета-Мтианети и на значительной части Тбилиси.

В ведомстве добавили, что распространяется дезинформация относительно причин отключения электроэнергии, и призвали ориентировать на официальные источники.

«Параллельно устанавливается точная причина аварии, о которой мы предоставим общественности дополнительную информацию», – говорится в заявлении компании.

В связи с перебоями в электроснабжении прекратилась работа компании «Грузинское водоснабжение и электроснабжение».

«Хотим сообщить, что в связи с общенациональным отключением электроэнергии работа насосных станций компании «Грузинское водоснабжение и электроснабжение» автоматически приостановлена, что может привести к снижению или уменьшению давления воды в водоснабжении некоторых жителей Тбилиси, Рустави и Мцхеты», – приводит «Рустави» заявление компании.

В компании по водоснабжению Грузии отметили, что технические специалисты компании работают в аварийном режиме, и водоснабжение будет полностью восстановлено после возобновления подачи электроэнергии на насосные станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальная жара в Тунисе вызвала перебои в электроснабжении по всей стране. Энергодар остался без света и воды после ночной атаки ВСУ. В начале июля на Кубе полностью отключилось электричество.