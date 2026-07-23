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    23 июля 2026, 23:20 • Новости дня

    Сейм Латвии запретил транслировать восемь песен композитора Паулса

    Tекст: Катерина Туманова

    Парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие электронным СМИ воспроизводить музыкальные произведения авторов и исполнителей, находящихся под международными или национальными санкциями.

    Латвийским радиостанциям запретили ставить песни Раймонда Паулса из-за российских исполнителей. Депутаты Сейма поддержали во втором чтении инициативу об ограничении музыкального контента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Delfi.lv.

    Под новые ограничения попали восемь композиций известного латышского маэстро Раймонда Паулса, поскольку их исполняли артисты из России, находящиеся в санкционных списках.

    «Как это возможно? Партия «Национальное объединение» исключает из репертуара восемь песен маэстро»! – возмутился оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш.

    Парламентарий Чеслав Батня пояснил, что трансляция невозможна из-за санкционного статуса исполнителей. При этом желающие всегда могут найти и послушать эти произведения на платформе YouTube, добавил он.


    23 июля 2026, 09:54 • Новости дня
    В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений

    Tекст: Вера Басилая

    В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений, наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов России, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев сообщил о рекордном числе инициатив в новую Народную программу на заседании экспертного совета, сообщается на сайте «Единой России». По его словам, количество предложений приблизилось к 3 млн, что превышает результаты 2021 года.

    «Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», – пояснил Медведев.

    Партия совместно с участниками специальной военной операции разрабатывает меры поддержки ветеранов боевых действий.

    «Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», – отметил председатель партии.

    По словам Медведева, также продолжится работа по укреплению экономики, развитию социальной сферы и повышению качества жизни во всех регионах. Приоритетами останутся помощь людям в сложных ситуациях, забота о старшем поколении и внедрение передовых технологий в работу государственных структур.

    Эксперты представили ряд инициатив для обновления партийного документа. В частности, директор клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко предложил увеличить количество амбулаторий и внедрить искусственный интеллект в медицину. Академик РАН Андрей Каприн выступил за развитие персонализированной медицины и цифровизацию здравоохранения.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев акцентировал внимание на развитии малых городов и формировании трансарктического транспортного коридора вместо Северного морского пути.

    Заместитель гендиректора «Ростеха» Дмитрий Леликов предложил закрепить меры по бесперебойным поставкам вооружений и поддержке оборонно-промышленного комплекса. Также прозвучали идеи по развитию инженерного образования и поддержке стратегических предприятий.

    Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила необходимость привлечения бизнеса в объекты культурного наследия. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил расширить спрос на отечественные технологии и закрепить право на ошибку для предпринимателей.

    Дмитрий Медведев поддержал все озвученные инициативы, пообещав их детальную проработку.

    Член Генсовета партии Евгений Поддубный подчеркнул важность предложенных мер. «Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», – заключил Поддубный.

    На первом этапе XXIII Съезда партии, прошедшем 28 июня, утвердили списки кандидатов в Госдуму, включающие 600 человек. В первую пятерку вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин. Окончательную версию Народной программы планируют принять в августе.

    В конце июня председатель партии Дмитрий Медведев назвал семь главных вызовов для будущего России.

    Ранее граждане направили почти 2 млн инициатив для формирования этого предвыборного документа.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев пообещал отразить в тексте конкретные предложения для регионов и муниципалитетов.

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    23 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины

    МИД Украины: Ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей

    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины
    @ Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение дня ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей на фоне обострения ситуации в Черном море, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    Сибига заявил, что за день ни одно судно не зашло в порты Одесской и Николаевской областей. По словам дипломата, за последние несколько дней российские силы атаковали не менее трех гражданских грузовых судов в акватории Черного моря, говорится в Telegram-канале МИД Украины.

    «Украина обратилась с запросом о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки на свободу судоходства в Черном море», – сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

    Сибига отметил, что остановка морского коридора произошла в самый разгар сезона сбора урожая, что «создает угрозу для глобальной продовольственной безопасности».

    Глава МИД подчеркнул, что продолжение подобной ситуации «может привести к росту цен на продовольствие и голоду в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки».

    Киев призвал международное сообщество оказать давление на Россию для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 дней Вооруженные силы России поразили 28 судов с военными грузами для украинской армии.

    Накануне российские беспилотники атаковали пять сухогрузов и балкеров в акватории Черного моря.

    Из-за постоянных ударов крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk приостановил обслуживание портов в Одесской области.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 15:08 • Новости дня
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    @ OLEKSANDR KLYMENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России с иронией отреагировало на назначение Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией, использовав знаменитую фразу из ленты «Место встречи изменить нельзя».

    Ведомство опубликовало в официальных каналах сообщение об освобождении города Белицкое в ДНР силами группировки «Центр», сопроводив информацию ироничной отсылкой к новому главнокомандующему ВСУ.

    «А теперь Горбатый (перечеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!», – говорится в публикации в канале Минобороны в Max.

    Эта фраза является отсылкой к кульминационной сцене известного советского фильма. В кинокартине ее произносит начальник опербригады МУРа Глеб Жеглов при задержании главаря банды «Черная кошка».

    Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. Бывший главком ВСУ Александр Сырский объявил о сложении своих полномочий.

    Политолог Владимир Скачко назвал нового военачальника тщеславным и беспринципным человеком.

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    23 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их «жаждущими халявы».

    Недавно назначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, разыскиваемый в России по уголовной статье, выступил с оскорбительными заявлениями в адрес жителей Донбасса, передает РИА «Новости». По его мнению, в регионе проживает много криминальных элементов.

    «Там несознательное население. <…> В плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат», – заявил военный в интервью одному из YouTube-каналов.

    Кроме того, Драпатый добавил, что значительная часть населения региона якобы ищет легкой выгоды, «жаждет халявы». Он отметил, что людям совершенно безразлично, в каком государстве жить, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза».

    Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией. Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности этого генерала к преступлениям против мирного населения Донбасса.

    Российские правоохранительные органы установили точный адрес проживания и контакты военачальника.

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    23 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил утрату Украиной возможности использовать морские порты для грузоперевозок.

    Владимир Зеленский подтвердил неспособность страны использовать морские порты для отправки грузов, передает РИА «Новости». Выступая в Киеве на совместном мероприятии с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, он отметил критическую ситуацию с судоходством.

    «Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты», – констатировал украинский лидер. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале местного новостного агентства.

    Ранее издание Financial Times обращало внимание на серьезные трудности Киева с экспортом зерна через Черное море. Журналисты связывали логистические проблемы с ударами российских войск по военным объектам в районе портовой инфраструктуры, которая активно используется для снабжения украинской армии.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил о полной приостановке захода коммерческого флота в гавани страны из-за решений судовладельцев.

    Днем ранее российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря и в порту Черноморска.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили два сухогруза с военным снаряжением в порту Одессы.

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    23 июля 2026, 15:56 • Новости дня
    МВД сообщило о ликвидации грабившей бойцов СВО ОПГ

    В Прикамье разоблачили похищавшую выплаты бойцов СВО преступную группировку

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Прикамье правоохранительные органы задержали шестерых злоумышленников, которые обманным путем похитили у участников спецоперации около 19 млн рублей, сообщили в МВД.

    В Пермском крае полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, участники которой вымогали деньги у военнослужащих. Мошенники предлагали местным жителям помощь в заключении контрактов с условием прохождения службы в тылу, передает Ura.ru.

    За свои услуги злоумышленники требовали доступ к банковским счетам, на которые поступали официальные выплаты. «Общая сумма ущерба составила не менее 19 млн рублей», – отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Преступники также практиковали угрозы физической расправой в адрес самих военнослужащих и членов их семей. В настоящее время шесть членов банды арестованы. У задержанных изъяли девять автомобилей и дорогую технику в счет возмещения причиненного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи полицейские задержали похитившую у контрактника более 3 млн рублей преступную группу.

    В Свердловской области правоохранители пресекли деятельность обворовывавших военнослужащих брачных аферистов.

    В Хабаровском крае злоумышленники похитили у отправившихся в зону спецоперации бойцов свыше 2 млн рублей.

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    23 июля 2026, 05:39 • Новости дня
    ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины Тапиа в аэропорту Нью-Йорка
    ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины Тапиа в аэропорту Нью-Йорка
    @ Cezaro De Luca/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы США перехватили руководителя Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа после финала чемпионата мира, сообщили аргентинские СМИ.

    У руководителя организации и его коллег в ходе задержания конфисковали мобильные телефоны и компьютеры передает ТАСС со ссылкой на аргентинское телевидение.

    Согласно судебным материалам, функционер, казначей ассоциации Пабло Товигино и бизнесмен Хавьер Фарони обязаны явиться в суд Южного округа Флориды 30 июля. Инцидент связан с масштабным расследованием коммерческих сделок спортивной структуры.

    Следователи также обратили внимание на приобретение Фарони и его супругой как минимум четырех элитных объектов недвижимости в Южной Флориде. Стоимость этих покупок превышает 11 млн долларов.

    Параллельно министерство юстиции США выясняет, могли ли средства организации, проходившие через американскую банковскую систему, использоваться для махинаций. Предварительное изучение финансов ассоциации продолжается.

    До этого Ассоциация футбола Аргентины опровергала информацию о вызове своего руководства на допрос в США.

    Весной суд в Буэнос-Айресе предъявил Клаудио Тапии обвинения в присвоении социальных взносов. Данный коррупционный скандал грозил отстранением национальной сборной от участия в чемпионате мира.

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    23 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию

    Карлсон сообщил о задержаниях граждан США после поездок в Россию

    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов активно препятствуют поездкам своих граждан в Российскую Федерацию, подвергая вернувшихся туристов задержаниям, сообщил американский журналист Такер Карлсон.

    «Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», – сообщил журналист во время записи подкаста East Meets West, передает RT.

    Такер Карлсон отметил, что сам намеревался посетить Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями при организации поездки. Журналист не уточнил характер возникших препятствий.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    Ранее телеведущий рассказал об угрозах задержания американским правительством из-за интервью с Владимиром Путиным.

    В феврале 2024 года Такер Карлсон посетил Москву.

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    23 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России

    Контрразведка ФРГ выпустила инструкцию для ВПК после заявлений Минобороны России

    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России
    @ Oliver Berg/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны на фоне публикации Министерством обороны России списка европейских поставщиков беспилотников.

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны, передает ТАСС. Поводом стал распространенный российским военным ведомством список европейских заводов, производящих дроны для ударов по территории России.

    В документе отмечается, что перечень министерства обороны включал 21 компанию, в том числе три немецкие. «Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) объявил эти предприятия потенциальными целями для российских вооруженных сил», – говорится в тексте инструкции.

    Контрразведка связывает публикацию этого списка с мартовской встречей канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, где стороны договорились усилить сотрудничество. В ведомстве подчеркнули, что уровень угрозы для оборонных компаний Германии остается стабильно высоким. Ситуацию также усугубляют инциденты со шпионажем и обходом санкций.

    Предприятиям настоятельно советуют организовать полноценное управление рисками и регулярно проверять устойчивость компьютерных сетей ко взломам. Сотрудникам рекомендуют проявлять максимальную сдержанность в социальных сетях, а при поступлении подозрительных заказов немедленно связываться со спецслужбами.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало адреса европейских производителей беспилотников для Украины.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти заводы потенциальными целями для российских военных.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за обнародования данной информации.

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    23 июля 2026, 03:35 • Новости дня
    Оплеванный на улице Мадьяр оригинально прокомментировал инцидент

    Премьера Венгрии Мадьяра оплевали на улице Будапешта

    Tекст: Катерина Туманова

    Инцидент произошел во время прогулки премьер-министра Петера Мадьяра вместе с министром транспорта Давидом Витези перед анонсированием плана развития железных дорог.

    Неизвестный мужчина настиг главу правительства Венгрии на Западном вокзале столицы Будапешта, передает РИА «Новости» со ссылкой на венгерские СМИ.

    Злоумышленник окликнул Мадьяра со спины и плюнул ему на одежду. В этот момент политик находился с министром транспорта и инвестиций Давидом Витези.

    В ответ на оскорбление пострадавший лишь обернулся к нападавшему со словами  «Доброго здоровья»!

    Позже на пресс-конференции Мадьяр прокомментировал инцидент. По его словам, «таких соотечественников надо утешить», так как «в их сердцах еще жива ненависть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр отказался выдвигать обвинения против плюнувшего в него прохожего.

    До этого премьер Мадьяр рассказал о нянчившейся с ним в детстве супруге Виктора Орбана. Мадьяр также пообещал о начале разработки новой конституции Венгрии осенью.


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    23 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Премьер Японии решила стать бойцом по примеру Синдзо Абэ

    NYT: Премьер-министр Японии Санаэ Такаити копирует идеи Синдзо Абэ

    Премьер Японии решила стать бойцом по примеру Синдзо Абэ
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава японского правительства Санаэ Такаити активно опирается на политическое наследие убитого премьер-министра Синдзо Абэ для продвижения националистической повестки.

    Спустя четыре года после убийства Синдзо Абэ его преемница Санаэ Такаити продолжает продвигать идеи экс-премьера по реформированию обороны и экономики, пишет The New York Times.

    Выступая перед сторонниками в Токио, она призналась, что до сих пор иногда представляет его сидящим на диване в кабинете премьер-министра.

    «Я никогда не смогла бы заменить премьер-министра Абэ; мои дни наполнены лишь критикой по сравнению с ним. Тем не менее, я хочу быть политиком-бойцом, как он. Я говорю себе, что должна им быть», – заявила Такаити.

    За девять месяцев после избрания первая женщина-премьер Японии часто обращалась к наследию своего наставника. Она поддерживает его призывы к увеличению военных расходов и созданию первого со времен Второй мировой войны разведывательного управления. Эксперты отмечают, что Такаити сталкивается с новыми вызовами, включая демографический спад, инфляцию и напряженность в отношениях с Китаем, Россией и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Санаэ Такаити официально заняла пост первой женщины-премьера Японии.

    В феврале глава правительства пообещала значительно усилить национальную оборонную стратегию.

    К началу лета уровень одобрения ее кабинета министров снизился до 55,8%.

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    23 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах из-за атак украинской армии оцениваются более чем в 1 трлн рублей, указал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    «В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов – свыше 535 млрд рублей», – заявил глава ведомства, передает ТАСС.

    В мае официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о гибели более 7,6 тыс. мирных жителей Донбасса с 2014 года.

    В апреле Бастрыкин оценивал ущерб от новогодней атаки украинских беспилотников по поселку Хорлы в 60 млн рублей.

    В марте глава ведомства называл сумму ущерба от преступлений киевского режима в Донбассе в размере 580 млрд рублей.

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    23 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Учебно-боевой самолет упал в Подмосковье
    Учебно-боевой самолет упал в Подмосковье
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    При выполнении взлета в Московской области потерпел аварию учебно-боевой самолет, летчик катапультировался, сообщили в Минобороны.

    «23 июля в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет», – приводит сообщение оборонного ведомства ТАСС.

    Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

    Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность авиатехники.

    Напомним, в апреле в Крыму во время тренировочного полета упал Су-30.

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    23 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и выступил против военной поддержки Киева.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны затронули текущую ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте МИД.

    Российский дипломат детально описал американскому коллеге реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Особое внимание было уделено вопросу военной поддержки Киева со стороны западных стран.

    Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».

    Источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

    В четверг утром в Маниле прошли переговоры Лаврова и Рубио.

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    23 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение коммерческого флота в украинские гавани полностью остановилось из-за решений компаний-судовладельцев, власти пытаются найти выход из ситуации, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

    «Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».

    Высоцкий отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском решения для восстановления судоходства. Накануне датская логистическая компания Maersk сообщила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за высоких рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за ударов.

    Накануне российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о полном отсутствии заходов кораблей в гавани Одесской и Николаевской областей в течение дня.

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