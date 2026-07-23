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    Новые антироссийские санкции стали признанием крупных потерь Европы
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    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    23 июля 2026, 23:04 • Новости дня

    Минпросвещения утвердило учебники по истории 32 регионов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Учебные пособия по истории 32 регионов страны для учеников средних классов школ официально допущены к использованию в образовательном процессе, следует из соответствующего приказа Минпросвещения.

    Министерство просвещения России внесло в федеральный перечень учебники по истории для 32 регионов страны, включая Донбасс и Новороссию, передает РИА «Новости». Документ официально разрешает использовать новые пособия в российских школах.

    В частности, одобрены учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия», предназначенные для школьников пятых, шестых и седьмых классов.

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что дети из воссоединенных регионов с 1 сентября начнут изучать местную историю без искажений.

    Помимо Донбасса и Новороссии, в утвержденный список вошли пособия для учащихся пятых-седьмых классов из Краснодарского края, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и ряда других субъектов федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский назвал главную функцию истории. В России утвердили пятилетнюю концепцию исторического просвещения. В учебник истории включили помощь военных КНДР в освобождении Курской области.

    23 июля 2026, 15:08 • Новости дня
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    @ OLEKSANDR KLYMENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России с иронией отреагировало на назначение Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией, использовав знаменитую фразу из ленты «Место встречи изменить нельзя».

    Ведомство опубликовало в официальных каналах сообщение об освобождении города Белицкое в ДНР силами группировки «Центр», сопроводив информацию ироничной отсылкой к новому главнокомандующему ВСУ.

    «А теперь Горбатый (перечеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!», – говорится в публикации в канале Минобороны в Max.

    Эта фраза является отсылкой к кульминационной сцене известного советского фильма. В кинокартине ее произносит начальник опербригады МУРа Глеб Жеглов при задержании главаря банды «Черная кошка».

    Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. Бывший главком ВСУ Александр Сырский объявил о сложении своих полномочий.

    Политолог Владимир Скачко назвал нового военачальника тщеславным и беспринципным человеком.

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    23 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение коммерческого флота в украинские гавани полностью остановилось из-за решений компаний-судовладельцев, власти пытаются найти выход из ситуации, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

    «Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».

    Высоцкий отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском решения для восстановления судоходства. Накануне датская логистическая компания Maersk сообщила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за высоких рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за ударов.

    Накануне российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о полном отсутствии заходов кораблей в гавани Одесской и Николаевской областей в течение дня.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.

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    23 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Единственный раз, когда США заморозили военную помощь Киеву, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штаты использовали такую меру не для остановки боевых действий, а для того, чтобы поставить на место Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД член СВОП Андрей Климов. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости накачки Украины вооружениями.

    «Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы. Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Он напомнил, что переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле продлились более получаса. «За это время, как правило, стороны успевают озвучить несколько тезисов и при необходимости уточнить какие-то вопросы. То есть, это не глубокие субстантивные переговоры», – уточнил собеседник. Климов обратил внимание на требование главы МИД России к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.

    «Москва озабочена непрекращающимися действиями США, направленными фактически на поддержку Киева. Это озвучивалось по разным поводам и разными словами, но никогда ничем, что называется, не декорировалось», – заметил спикер. Как напомнил член СВОП, накануне встречи Лавров публично отметил, что США напрямую участвуют в наведении ВСУ на цели в России.

    «Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», – полагает член СВОП. По его мнению, США прекрасно понимают: они – сторона конфликта. На этом фоне спикер упомянул слова Дональда Трампа о том, что это «война Джо Байдена».

    «Американский лидер прав: речь идет о конфликте, который готовили и разжигали американцы, правда, при другой администрации. Но команда Трампа не в полной мере использовала возможность прекратить его. Единственный раз, когда Вашингтон заморозил военную помощь Киеву и передачу разведданных, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штатам эта санкция была нужна не для остановки конфликта, а для того, чтобы поставить на место Зеленского», – напомнил Климов.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились около 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина.

    Накануне анонсируя переговоры с Рубио, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    В ходе встречи министр пообещал уточнить у американского коллеги заявления Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    23 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    КТК временно остановил прокачку нефти
    КТК временно остановил прокачку нефти
    @ Устиненко Анатолий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно прекратил прокачку нефти.

    В компании пояснили, что объекты инфраструктуры находятся в штатном режиме готовности, передает РИА «Новости».

    «Перевалка нефти в настоящее время не производится, нефтепровод временно остановлен, объекты КТК в штатном режиме готовности», – заявили представители консорциума.

    Остановка перевалки сырья с терминала КТК произошла в конце прошлой недели. Причиной стала целенаправленная террористическая атака беспилотников на танкеры.

    Нефтепроводная система КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона на мировые рынки. Для Казахстана это основной канал экспорта, на который приходится более 80% поставок.

    Трубопровод длиной 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.

    Напомним, украинские беспилотники ударили по двум танкерам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На следующий день еще один дрон атаковал гражданское судно NELSA во время погрузки нефти.

    Министерство энергетики Казахстана официально подтвердило факт нападения на этот корабль.

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    23 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций принял решение о заморозке активов и введении запрета на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России.

    Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.

    «Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.

    Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.

    В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.

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    23 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

    ЕС ввел санкции против 170 российских организаций и 48 физических лиц

    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, затронувший 170 юридических и 48 физических лиц.

    «Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций. <…> В черный список внесено 170 организаций и 48 физических лиц», – говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, отдельные ограничения коснулись восьми человек «за поддержку российской пропаганды», передает ТАСС.

    Под ограничения попали 37 российских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия. Эти меры направлены на «ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса». Также санкции предусматривают заморозку активов и запрет на финансирование 94 банков и крупных финансовых учреждений России.

    Новый пакет санкций позволяет полностью запретить компаниям из третьих стран предоставлять услуги с криптоактивами. Эта мера призвана ограничить работу платформ, помогающих обходить европейские ограничения. Дополнительно создана база для введения визового запрета в отношении участников СВО, включая действующих и бывших военных.

    ЕС сохранил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля 2027 года. В черный список попали более 40 танкеров, нарушающих это правило. Общее число судов из третьих стран, перевозящих нефть по рыночным ценам и находящихся под санкциями, достигло 673.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала включить в новые списки нефтеперерабатывающие заводы России и Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ограничения против отечественных банков привычным давлением.

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    23 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом обеспечение армии материалами и комплектующими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стало обсуждение материалов, комплектующих и сырья, необходимых для производства вооружений, передает РИА «Новости».

    На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июля, участники рассматривали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда с основным докладом перед собравшимися выступал министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В начале июля президент посвятил встречу с Совбезом угрозам информационной безопасности страны.

    Месяцем ранее глава государства провел оперативное совещание по вопросам внешней политики.

    В прошлом году российский лидер поручил министру промышленности и торговли подготовить доклад о модернизации оборонно-промышленного комплекса.

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    23 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    ЕС: Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новый европейский санкционный пакет создает юридическую базу для отказа в выдаче виз российским военнослужащим, задействованным в спецоперации, говорится в заявлении Совета ЕС.

    В официальном заявлении Совета ЕС, опубликованном во вторник, говорится, что Европейский союз подготовил почву для введения визовых ограничений в отношении участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Данный пакет создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», – подчеркивается в документе.

    В заявлении уточняется, что новые ограничительные меры направлены конкретно на военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об отсутствии в итоговом варианте 21-го пакета антироссийских санкций пункта о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации.

    В свою очередь саммит ЕС отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию объединения участникам СВО.

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    23 июля 2026, 04:50 • Новости дня
    Омбудсмены России и Украины наладили прямой обмен документами погибших

    Омбудсмены России и Украины наладили обмен документами погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский коллега Дмитрий Лубинец сумели наладить оперативный обмен справками, необходимыми для получения выплат и льгот семьями погибших.

    «У нас существует инициатива, которую я предложила моему коллеге», – рассказала Лантратова ТАСС.

     Она пояснила, что из-за разрыва связей родственники погибших бойцов не могут оформить положенные выплаты, если часть семьи проживала на Украине. Без соответствующих справок эти средства замораживаются.

    Теперь омбудсмены имеют прямой канал коммуникации для решения пенсионных вопросов и начисления пособий. Правозащитники регулярно передают друг другу обращения граждан, после чего отрабатывают их и обмениваются необходимыми бумагами для оказания гуманитарной помощи.

    «Мы передаем друг другу стопки писем, обращений, и потом отрабатываем их и обмениваемся этими документами. Тем самым гуманитарно помогаем тем, кто к нам обращается», – подытожила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова рассказала о внушающих ненависть к русским украинских комиксах. Она также сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной, уточнив, что представители Москвы и Киева ведут активный диалог по вопросам возвращения захваченных военнослужащих.


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    23 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Стало известно о возможности Греции избежать запрета на перевозку российского СПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Греческая Dynagas сможет перевозить российский СПГ и после введения нового пакета антироссийских санкций, так как ЕС планирует разрешить европейским компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны, пишет FT.

    Греческой судоходной компании Dynagas будет разрешено продолжать перевозить российский сжиженный природный газ в рамках новых санкций Европейского союза, пишет Financial Times.

    Соглашение, которое представители стран ЕС должны одобрить в четверг, позволит европейским компаниям транспортировать российский СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления.

    Источники издания отмечают, что объемы поставок будут ограничены уровнем 2025 года. Кроме того, страны ЕС планируют продлить на год действие потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить доходы Москвы.

    Компромисс по санкциям был достигнут после сопротивления со стороны Афин и других столиц, опасающихся ущерба для своих экономических интересов. В частности, Греция выступила в защиту компании Dynagas, которая эксплуатирует 27 газовозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT 16 июля сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ и об ослаблении поддержки антироссийских санкций в ЕС. При этом Politico отметила, что ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций.

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    23 июля 2026, 02:38 • Новости дня
    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина

    Французский историк Малиновски сравнил взгляд Путина с рентгеном

    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России Владимира Путина мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

    Зарубежный эксперт поделился впечатлениями от личных встреч с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам специалиста, российский лидер  обладает уникальным даром моментально понимать характер окружающих.

    «Это человек исключительной культуры и образования. Но главное – он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», – поделился историк впечатлениями от встреч с Путиным.

    Пьер Малиновски постоянно проживает в Москве с 2017 года и несколько раз видел президента России, в частности, впервые это произошло в 2015 году во время Парада в часть 70-й годовщины Победы. Тогда это событие произвело на иностранного гостя огромное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком. Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ. Когда Путина спросили о чертах характера, он заговорил о стране.

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    23 июля 2026, 06:59 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о четырех дронах ВСУ, уничтоженных на подлете к городу ранним утром в четверг.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого аэропорты Внуково и Домодедово перешли на режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду над Россией уничтожили 242 украинских беспилотника.

    При этом российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet.

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    23 июля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: США не прекратят военную помощь Украине

    Американист Дудаков: США не перестанут передавать Киеву разведданные

    Эксперт: США не прекратят военную помощь Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    США продолжают передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. И такое положение дел сохранится вне зависимости от того, как пройдет предстоящий визит Владимира Зеленского в Штаты. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

    «Прямые транши со стороны США не поступают Украине с весны прошлого года. Если говорить о продаже вооружений, то европейцы закупают военную продукцию у американских подрядчиков и направляют ВСУ. То есть процесс происходит, по сути, в обход Пентагона и администрации Дональда Трампа в целом», – напомнил американист Малек Дудаков.

    По его словам, Белый дом тем самым показывает, что это их не касается. Но при этом Штаты ничему не препятствуют, в том числе потому, что так они зарабатывают деньги. «Вместе с тем, Америка продолжает передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. Я думаю, что такое положение дел сохранится, причем вне зависимости от того, как пройдет предстоящий визит Владимира Зеленского в США», – считает собеседник.

    Как полагает эксперт, если какие-либо изменения и произойдут, то будут носить, скорее, сугубо внутриполитический характер. «Речь, возможно, пойдет об оказании давления на Зеленского по поводу выборов на Украине, поддержке альтернативных кандидатов. В остальных аспектах серьезных трансформация я не ожидаю», – заключил Дудаков.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина. Рубио сообщил, что позиция Штатов по вопросу поставок вооружений Украине не изменилась: Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы закупок американских вооружений за европейские средства PURL.

    Накануне анонсируя переговоры с главой Госдепа, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

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    23 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Автоэксперт назвал самые опасные деревья для парковки машин

    Автоэксперт Нестеренко назвал старые тополя опасными для парковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Оставление транспортного средства под лиственными деревьями грозит серьезными повреждениями кузова и загрязнением важных деталей, заявил автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.

    «При сильном ветре порывистом может сломаться ветка даже у сильного дерева. А если дерево старое, большое, то вероятен риск еще более того, что дерево может сломаться и упасть на автомобиль. Надо следить за прогнозом погоды. Ну и вообще, конечно, под деревьями лучше машины не ставить», – заявил специалист радио Sputnik.

    Кроме угрозы физического повреждения, лиственные породы сильно пачкают транспортные средства. Березы, липы и тополя в период цветения оставляют на стеклах и лакокрасочном покрытии семена, которые впоследствии крайне трудно отмыть. Тополиный пух может забиться под капот и повредить радиатор.

    Автоэксперт добавил, что от любых естественных загрязнений, включая птичий помет и следы от липы, необходимо избавляться немедленно. В противном случае токсичные вещества приведут к постепенному разрушению лакокрасочного покрытия кузова.

    Нестеренко посоветовал сразу стирать пятна или обращаться на автомойку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автоэксперт Ашурков призвал не перекачивать колеса в сильную жару, а его коллега Ерицян порекомендовал не перегревать автомобили в жару. При этом автоэксперт Баканов рассказал, что спрашивать у ИИ при обращении в автосервис.

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