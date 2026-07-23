  • Новость часаПрезидент FIDE Дворкович приостановил исполнение полномочий
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые антироссийские санкции стали признанием крупных потерь Европы
    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России
    В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с намеком на уничтожение русских
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    Федоров отверг любые должности, кроме поста министра обороны Украины
    ЕС: Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    23 июля 2026, 22:51 • Новости дня

    Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов

    Дмитриев предрек рост цен на нефть выше 150 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость барреля эталонной марки может достигнуть рекордных значений на фоне надвигающегося глобального энергетического кризиса, который приближается с каждым днем и не без помощи США, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Скромное предсказание: мы увидим самые высокие цены на нефть в истории человечества. Цунами энергетического кризиса наступает», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев добавил к записи репост Эрика Доэрти, американского журналиста и политического обозревателя, который разместил новость о заявленной президентом США Дональдом Трампом грядущей «массированной атаке» на Иран.

    Чуть раньше Дмитриев сделал репост материала в Financial Times о том, что нефть достигла стодолларовой отметки.

    «Снова на пути к 150 долларов плюс», – написал глава РФПИ.

    Днем 23 июля цена марки Brent на бирже ICE превысила 100 долларов впервые с 26 мая, а к вечеру рекорд 22 мая был обновлен, когда цены превысили 101 доллар за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев оценил потери европейских стран от бойкота отечественных энергоресурсов в три триллиона евро. В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.




    23 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    @ Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции, что стало первым подобным случаем с начала обострения конфликта.

    Американское командование впервые за 12 дней с момента возобновления боевых действий использовало бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям, передает Axios.

    Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, стартовали с авиабазы в Британии. Применение таких машин на малой высоте со сверхзвуковой скоростью свидетельствует о значительной эскалации американской военной кампании.

    Центральное командование США не упомянуло об участии B-1 в своем заявлении. «Активы CENTCOM были нацелены на иранские центры военных операций, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военную логистическую инфраструктуру, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», – говорится в официальном сообщении.

    Несмотря на расширение ударов, власти Ирана не изменили своей позиции по Ормузскому проливу и продолжают атаковать американские базы.

    Президент США пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям, включая объекты в Тегеране, если нападения на суда продолжатся. В ответ Иран заявил о готовности атаковать инфраструктуру стран Персидского залива, союзных Вашингтону.

    Параллельно повстанцы-хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали суда Саудовской Аравии. Представитель Пентагона предположил, что за этими действиями стоит Иран, стремящийся открыть новый фронт в Красном море. В результате несколько коммерческих судов изменили курс, опасаясь нападений в Баб-эль-Мандебском проливе.

    В настоящее время катарские посредники ведут переговоры с представителями США, Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении огня. Однако, по данным региональных источников, иранское руководство пока отклоняет предложенные инициативы. Трамп выразил уверенность, что под давлением ударов Иран вскоре будет готов к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак по иранским объектам.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции в акватории Ормузского пролива.

    В марте стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили боевой вылет над территорией исламской республики.

    Комментарии (3)
    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

    Комментарии (3)
    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 08:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.

    «Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

    Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 16:45 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила 100 долларов
    Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила 100 долларов
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превышала 100 долларов за баррель впервые с 26 мая текущего года.

    По данным на 16:13 мск, стоимость Brent поднималась на 6,39%, достигнув 100,08 доллара за баррель, передает ТАСС. К 16:15 рост котировок ускорился, и нефть торговалась на уровне 100,28 доллара за баррель, прибавив 6,6%.

    По состоянию на 16:18 мск фьючерс на нефть вернулся к значениям ниже отметки в 100 долларов за баррель. Цена составила 99,61 доллара за баррель, показав рост на 5,89%.

    Днем стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 99 долларов за баррель. Утром цена эталонного сырья поднялась выше 97 долларов.

    Накануне котировки достигали уровня 92,15 доллара за баррель.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана.

    По словам главы государства, планируемые удары по своей мощи превзойдут все предыдущие атаки, передает ТАСС.

    «Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», – заявил политик в интервью порталу Axios.

    В начале июля Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Месяцем ранее американский лидер анонсировал мощную атаку на Исламскую республику из-за сбитого военного вертолета.

    В мае глава Белого дома допустил вероятность возобновления масштабных военных действий против Ирана.

    Комментарии (4)
    23 июля 2026, 10:11 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с начала июня превысила 97 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на углеводороды продемонстрировали ускоренный рост, обновив максимумы последних полутора месяцев на фоне активных торгов.

    Мировые цены на нефть ускорили рост в четверг, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 97 долларов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 10.01 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,15% относительно предыдущего закрытия, достигнув 97,03 доллара за баррель. Этот показатель впервые с 8 июня преодолел отметку в 97 долларов.

    Одновременно с этим сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,43%. Их стоимость составила 88,94 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до 93,19 доллара за баррель.

    В понедельник цена эталонного сырья преодолела отметку в 91 доллар.

    В начале прошлого месяца котировки достигали 98 долларов за баррель.

    Комментарии (3)
    23 июля 2026, 14:49 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 99 долларов за баррель

    Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые котировки эталонных марок сырья демонстрируют стремительный рост, впервые с 22 мая преодолев психологически важный рубеж в 99 долларов.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась более чем на 5% и превысила отметку в 99 долларов за баррель, передает РИА «Новости». Подобные показатели зафиксированы впервые с 22 мая.

    По состоянию на 14/59 по московскому времени цена эталонной североморской смеси выросла на 5,26% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 99,02 доллара за баррель.

    В это же время наблюдался рост стоимости американской нефти WTI. Сентябрьские фьючерсы на эту марку подорожали на 4,87%, составив 91,06 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг стоимость барреля нефти марки Brent превысила 97 долларов.

    В среду котировки эталонного сырья достигли отметки 93 доллара за баррель.

    В понедельник цена сентябрьских фьючерсов преодолела уровень 91 доллар.

    Комментарии (5)
    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогала Ирану бить по американским объектам, не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана.

    Накануне Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции.

    Комментарии (7)
    23 июля 2026, 10:19 • Новости дня
    NYT: Иран собрал спутниковые данные о базах США на Ближнем Востоке

    Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам американских военных баз

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные получили доступ к секретным спутниковым снимкам военных объектов США на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность в Вашингтоне.

    Иранские вооруженные силы активно собирают разведывательную информацию о расположении американских военных баз в ближневосточном регионе, пишет The New York Times.

    По данным издания, Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам, на которых зафиксированы ключевые объекты инфраструктуры США.

    «Мы наблюдаем беспрецедентный уровень активности иранской разведки в отношении наших объектов», – заявил высокопоставленный источник в Пентагоне. Отмечается, что полученные данные могут быть использованы для планирования потенциальных атак в случае эскалации конфликта.

    Американские военные аналитики предполагают, что Иран использует коммерческие спутники для получения изображений высокого разрешения. Это позволяет им отслеживать перемещения войск и техники на базах США в Ираке, Сирии и других странах региона. В ответ на эти действия Вашингтон усилил меры безопасности на своих объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    Между тем Израиль выразил готовность присоединиться к новым американским ударам по исламской республике.

    Ранее иранские вооруженные силы атаковали четырнадцать военных баз Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 06:12 • Новости дня
    США завершили 12-ю волну ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные отчитались о завершении очередной серии атак на иранские военные объекты, включая инфраструктуру, хранилища вооружений и системы ПВО.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об окончании 12-й волны атак по целям на иранской территории, передает РИА «Новости».

    «22 июля в 22.30 по восточному времени (05.30 мск) силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд», – говорится в заявлении.

    Уточняется, что американские силы поразили различные военные объекты Ирана. В их числе оказались объекты военно-морской инфраструктуры, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, береговые пункты наблюдения, а также средства противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные объявили о начале 12-й серии атак по целям в Иране. Днем ранее Соединенные Штаты завершили 11-ю волну ударов по стране. Целями этих атак стали командные пункты, места запуска ракет и системы противовоздушной обороны.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    WSJ узнала о расширении США военного присутствия на Ближнем Востоке

    WSJ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    США перебрасывают войска на Ближний Восток, что даст президенту США Дональду Трампу возможность расширить кампанию против Ирана, пишет WSJ.

    Приток войск, медиков и оружия последовал после сообщения о гибели трех американских солдат во время атаки Ирана на базу в Иордании.

    «По словам людей, знакомых с этим вопросом, США перебрасывают войска, медиков и оружие на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту Трампу более мощные военные возможности, поскольку он рассматривает возможность расширения кампании против Ирана», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Согласно данным слежения за полетами и официальным лицам США, на прошлой неделе силы специальных операций были переброшены в регион со своих американских баз, отмечается в статье.

    По словам одного из чиновников, эскадрильи реактивных истребителей были размещены по всему Ближнему Востоку, а бомбардировочная авиация на базах в США и Британии находится в состоянии повышенной готовности к наращиванию операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана, а также пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики. NYT писала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Рубио сообщил о скором изменении переговорной позиции Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ожидает, что Тегеран в ближайшее время изменит свою позицию и пойдет на соглашение из-за растущего ущерба для страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Соединенные Штаты считают, что Иран пока не готов к заключению сделки, однако ситуация может измениться в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, ущерб для исламской республики будет расти с каждым днем, пока соглашение не будет достигнуто.

    «Вероятно, они пока не готовы заключить сделку, но вскоре будут готовы, потому что цена, которую они платят, очень высока», – сказал Рубио журналистам в Маниле. Он отметил, что иранская сторона нарушила меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу.

    Американский дипломат также подчеркнул, что США никогда не ставили своей целью смену власти в Иране. Главной задачей Вашингтона остается денуклеаризация республики, чтобы не допустить появления у нее ядерного оружия.

    «Пока выглядит так, что они не готовы к сделке. Поэтому они продолжат платить [за это] цену, и с каждой ночью эта цена становится выше, выше и выше. Может быть, через несколько дней они будут готовы пойти на сделку», – приводит слова Рубио ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио рассказал о регулярных просьбах Ирана возобновить диалог.

    Накануне глава американской дипломатии обвинил Тегеран в несерьезном отношении к переговорам.

    В начале месяца президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о заинтересованности иранского руководства в дипломатическом урегулировании.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 02:52 • Новости дня
    КСИР заявил о горящем танкере на небезопасном маршруте Ормуза

    КСИР заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте в Ормузском проливе, один из которых загорелся, а другие быстро повернули прочь.

    «Один из трех судов, пытавшихся пересечь небезопасный маршрут Ормузского пролива, загорелся, а два других быстро повернули назад», – приводит агентство Tasnim заявление КСИР.

    Согласно заявлению, «подстрекаемые американской армией танкеры намеревались пересечь заминированный маршрут к югу от Ормузского пролива, но после взрыва и сильного пожара на одном из них два других быстро развернулись и повернули назад.

    «КСИР подчеркивает, что Ормузский пролив находится под нашим контролем, и до тех пор, пока злодеяния США в регионе будут длиться, он полностью заблокирован, и ни один нефтяной танкер не будет входить и выходить, и любое судно, которое обманет США и попытается пройти без координации с Ираном, постигнет та же участь», – сказано в заявлении.

    В КСИР призвали США прекратить вмешательство, которое не принесет миру ничего, кроме энергетического кризиса и сокращения производства удобрений.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Два нефтяных танкера 18 июля  подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    FT сообщила о захвате Ираном танкера греческого магната Прокопиу

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер греческого магната Джорджу Прокопиу Kavomaleas, которому всего год, должно было забрать более 500 тыс. баррелей нефти в Персидском заливе, судоходная группа Dynacom «пытается выяснить» местонахождение судна, попавшего в Ормузский пролив, пишет FT.

    «Согласно спутниковым снимкам, танкер, принадлежащий греческому судоходному магнату Джорджу Прокопиу, был отбуксирован в иранские воды после попадания снаряда в Ормузском проливе в воскресенье вечером», – пишет Financial Times (FT).

    В воскресенье вечером танкер Kavomaleas был поражен двумя снарядами, когда шел в направлении Персидского залива у побережья Омана. Это часть серии иранских атак на западное судоходство на этой неделе, которые вновь парализовали движение судов через Ормузский пролив.

    Удары вызвали пожар в машинном отделении, вынудив экипаж эвакуироваться с судна.

    По данным газеты, спутниковые снимки Европейского космического агентства от 21 июля показывают судно тех же размеров и цвета палубы, что и Kavomaleas, а также столб дыма, поднимающийся из его двигателя, в иранских водах недалеко от острова Ларак у побережья Ирана. Морская акватория, в которой произошло столкновение с судном, сейчас пуста.

    Компания Dynacom входит в число самых смелых судоходных компаний, часто совершая рейсы в те части мира, которых избегают другие. С февраля, когда США и Израиль начали атаки на Иран, она отправила через Ормузский пролив не менее 10 танкеров.

    В прошлом месяце Прокопиу сравнил свои действия с действиями греческих торговцев, прорвавших блокаду между Францией и Британией во время наполеоновских войн.

    «Греция с древних времен имеет традицию прорывать блокады. Я не хочу вдаваться в подробности, но, думаю, этих намеков достаточно, чтобы понять, что я имею в виду», – заявил он.

    Судно Kavomaleas, которому не более года, должно было забрать более 500 тыс. баррелей нефти в Персидском заливе. Новые суда такого размера и класса обычно стоят около 55 млн долларов. На спутниковом снимке также видна нефтяная пленка, следующая за судном.

    Компания Dynacom заявила, что любая операция по перемещению судна не была одобрена компанией, и что они «пытаются проверить» где оно находится.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. КСИР заявил о горящем танкере из трех на небезопасном маршруте Ормуза.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
    Пентагон признал угрозой нацбезопасности десятки российских вузов
    Telegraph раскрыла обстоятельства смерти саудовского принца в Лондоне
    Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила 100 долларов
    Минск предупредил Варшаву о возможном теракте на польской территории
    МВД сообщило о ликвидации грабившей бойцов СВО ОПГ
    Психолог дала рекомендации по адаптации детей в детском саду в летний период