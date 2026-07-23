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    23 июля 2026, 22:20 • Новости дня

    Глава ЕЦБ Лагард сравнила себя с капитаном и опровергла слухи об уходе

    Глава ЕЦБ Лагард опровергла слухи об уходе с поста главы ЕЦБ

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что не собирается уходить в отставку как минимум до завершения текущего года, отметив, что в тяжелые времена капитан остается на корабле, а не бежит с него.

    «Заявление Кристин Лагард о том, что она останется во главе Европейского центрального банка до 2027 года, является ее самым явным на сегодняшний день сигналом о том, что правительствам вскоре может понадобиться преемник на ее посту», – передает Bloomberg.

    Настойчивые заявления Лагард о нежелании быть «загнанной в угол», а также обещание остаться на посту как минимум еще на три заседания по процентным ставкам, повышают вероятность того, что борьба за одну из самых высоких должностей в сфере принятия политических решений в мировой экономике развернется менее чем через пять месяцев.

    «Вы не увидите меня раньше 2027 года. Когда на горизонте сгущаются тучи, капитан остается на корабле», – заявила Лагард журналистам в четверг, добавив, что не уйдет с должности в неблагоприятных обстоятельствах.

    Восьмилетний срок полномочий Лагард истекает в конце октября 2027 года, и в начале июля она допускала досрочную отставку из-за выборов во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава ЕЦБ заявляла о грядущем энергетическом шоке для еврозоны, а также о рекордном снижении потребительского доверия в ЕС. До этого FT сообщала, что Лагард может уйти с поста главы ЕЦБ до истечения восьмилетнего срока.


    21 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Госдума распространила страхование банковских вкладов на электронные кошельки

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла закон о возврате сбережений россиян с виртуальных счетов в случае отзыва лицензии у финансовой организации.

    Российский парламент одобрил во втором и третьем чтениях инициативу о защите виртуальных средств граждан. Согласно документу, гарантии будут действовать по тем же принципам, что и для обычных банковских счетов с лимитом возмещения до 1,4 млн рублей. Важным условием для получения компенсации станет обязательная идентификация пользователя. На анонимные аккаунты новые правила распространяться не будут, передает РИА «Новости».

    При этом требования физических лиц планируется удовлетворять в первую очередь, а предпринимателей – в третью. Изменения вступят в силу через 180 дней после официального опубликования документа.

    «Документ разработан с целью включения электронных денежных средств клиентов банков в периметр страховой защиты системы обязательного страхования вкладов в банках», – отмечается в тексте.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что цифровизация услуг требует равной защиты всех сбережений населения. По его оценкам, весной на виртуальных счетах россиян хранилось около 37 млрд рублей.

    Ранее в апреле депутаты одобрили этот законопроект в первом чтении.

    Центробанк сообщил об отсутствии страховой защиты у владельцев электронных кошельков лишенного лицензии Киви-банка.

    Агентство по страхованию вкладов выявило на виртуальных счетах данной кредитной организации 4,4 млрд рублей.

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    23 июля 2026, 02:38 • Новости дня
    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина

    Французский историк Малиновски сравнил взгляд Путина с рентгеном

    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России Владимира Путина мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

    Зарубежный эксперт поделился впечатлениями от личных встреч с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам специалиста, российский лидер  обладает уникальным даром моментально понимать характер окружающих.

    «Это человек исключительной культуры и образования. Но главное – он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», – поделился историк впечатлениями от встреч с Путиным.

    Пьер Малиновски постоянно проживает в Москве с 2017 года и несколько раз видел президента России, в частности, впервые это произошло в 2015 году во время Парада в часть 70-й годовщины Победы. Тогда это событие произвело на иностранного гостя огромное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком. Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ. Когда Путина спросили о чертах характера, он заговорил о стране.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    21 июля 2026, 18:09 • Новости дня
    Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X

    RTL: Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страница кандидата в президенты Франции на выборах 2027 года Марин Ле Пен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) подверглась кибератаке, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источники в партии.

    «Аккаунт Марин Ле Пен был взломан... Идет активная работа по его восстановлению», – сообщило радио RTL, передает РИА «Новости». На взломанной странице на несколько минут появилась запись, рекламирующая якобы новый проект политика – токен LEPEN. Он был представлен по аналогии с ранее выпущенной криптовалютой американского президента Дональда Трампа.

    В публикации злоумышленники заявили, что проект создан для людей, верящих в свободу Франции, ее право на самостоятельные решения и защиту национальной идентичности. Также упоминалось вознаграждение граждан за труд и упорство, а в конце сообщения был указан номер криптокошелька.

    Ранее во вторник партия уже фиксировала злонамеренную попытку взлома сайта «Национального объединения» и учетной записи одного из кандидатов на муниципальных выборах.

    Напомним, французский политик Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться на пост президента страны в 2027 году.

    Ранее апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение» по делу о растрате.

    После снятия судебного запрета кандидат от крайне правых увеличила отрыв от конкурентов в предвыборной гонке.

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    21 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    Парламент Франции одобрил пожизненное заключение для серийных педофилов

    Французские депутаты утвердили пожизненный срок за серийные изнасилования детей

    Tекст: Вера Басилая

    Французские парламентарии проголосовали за введение максимального наказания для преступников, совершающих серийные надругательства над детьми младше 15 лет.

    Законодатели поддержали радикальное ужесточение наказания за тяжкие преступления против детей на фоне недавнего резонансного убийства школьницы, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 258 депутатов, против выступили 84 политика.

    Предыдущее обсуждение инициативы состоялось в пятницу, однако левые силы отклонили проект. Они назвали наказание репрессивной мерой, призванной скрыть дефицит ресурсов на расследование и предотвращение сексуального насилия.

    Ужесточение законодательства проходит на фоне громкого уголовного дела о похищении и убийстве 11-летней школьницы Лианны на юго-западе страны. По данным телеканала BFMTV, главному подозреваемому Жерому Барелла в середине июля официально предъявили обвинения.

    В начале июня десятки тысяч граждан Франции вышли на массовые протесты из-за убийства педофилом 11-летней девочки.

    После этой трагедии подавляющее большинство французов выступило за введение обязательной химической кастрации для преступников.

    В том же месяце французский суд приговорил врача-остеопата к 17 годам тюрьмы за сексуальное насилие над пациентками.

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    22 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна нашли мертвым под Парижем

    BFMTV: Подозреваемый в связях с Эпштейном модельный агент Сиад найден мертвым

    Tекст: Мария Иванова

    Модельного агента Даниэля Сиада, подозреваемого в сотрудничестве с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обнаружили мертвым в его доме под Парижем.

    Причины гибели мужчины в настоящий момент не раскрываются, начато расследование, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV. 69-летний Сиад имел гражданство Алжира и подданство Швеции, он был широко известен в индустрии моды.

    В 2026 году журналисты опубликовали данные, согласно которым агент нанял для Эпштейна как минимум четырех француженок. Одна из девушек рассказала полиции о пребывании в сексуальном рабстве на протяжении нескольких лет. По данным прессы, Сиад поставлял моделей для финансиста по всему миру.

    Сам агент отрицал вину, однако весной 2026 года признал факт знакомства женщин с американцем и заявил о готовности предстать перед судом. С тех пор правоохранительные органы не вызывали его на допрос.

    Джеффри Эпштейна был арестован в Нью-Йорке в июле 2019 года. Следствие установило, что в 2002–2005 годах он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой особняк на Манхэттене.

    В августе 2019 года финансист покончил с собой в тюремной камере, после чего уголовное дело было прекращено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор Парижа Лор Бекко сообщила о выявлении новых преступлений американского финансиста.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела Джеффри Эпштейна до конца.

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    21 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Грушко заявил об отсутствии запросов «евротройки» на встречу

    Грушко: Послы «евротройки» не запрашивали новых встреч в МИД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии не направляли новых обращений для проведения переговоров по украинскому урегулированию в российском дипломатическом ведомстве, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    По его словам, новых запросов от дипломатических представителей стран «евротройки» о встрече в Министерстве иностранных дел России не поступало, передает РИА «Новости».

    «Не было», – ответил он журналистам на вопрос о возможных обращениях послов.

    В июне глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии новых инициатив у послов «евротройки».

    Дипломаты Германии, Франции и Британии приезжали в российское ведомство по собственной инициативе.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью этих контактов попытку Запада получить место за столом переговоров.

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    22 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Задержанная во Франции россиянка решила добиться перевода под домашний арест

    МИД: Задержанная во Франции россиянка будет добиваться домашнего ареста

    Tекст: Вера Басилая

    Российская активистка Анна Новикова, арестованная за шпионаж во Франции, намерена продолжить борьбу за полное освобождение и перевод под домашний арест, заявили в российском посольстве в Париже.

    Основательница некоммерческой организации SOS Donbass Анна Новикова планирует добиваться изменения меры пресечения, передает РИА «Новости». Представители российского посольства в Париже посетили девушку в тюрьме Флери-Мерожи, расположенной в пригороде французской столицы.

    «Анна проявляет выдержку, на условия содержания не жаловалась. Сообщила о намерении продолжать бороться в рамках судебных процедур за изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест и за свое полное освобождение», – заявили в дипмиссии. Ранее парижский суд в очередной раз отказал россиянке в освобождении под судебный надзор.

    О задержании трех участников ассоциации SOS Donbass, включая Новикову, стало известно в ноябре 2025 года. Им предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством и подготовке преступления. Дипломаты отмечают, что наличие у активистки французского гражданства усложняет оказание помощи.

    Ранее Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову.

    В мае французская юстиция отказалась перевести главу гуманитарной ассоциации под домашний арест.

    В конце прошлого года Новикова сообщила о предъявлении ей обвинений в шпионаже и порче памятника.

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    22 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Власти Ярославской области опровергли фейк о выплатах продавцам Wildberries

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Ярославской области опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о порядке оформления компенсаций предпринимателям за ущерб, понесенный в результате атаки украинских беспилотников на логистические центры Wildberries.

    Власти Ярославской области назвали не соответствующими действительности сообщения о выплатах бизнесменам за ущерб от атак на склады маркетплейса, передает ТАСС.

    «В социальных сетях распространяется информация о том, что власти Ярославской области опубликовали порядок оформления компенсаций и перечень документов, необходимых для получения выплат предпринимателям, чьи товары были повреждены в логистических центрах Wildberries. Информация не соответствует действительности», – говорится в официальном сообщении правительства.

    Утром 18 июля стало известно об атаке дронов на логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Московском регионе из-за падения беспилотника также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. Кроме того, минувшей ночью атакам подверглись логистические комплексы Wildberries-Russ в Краснодаре и ставропольском Невинномысске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WB Банк запустил меры поддержки для пострадавших продавцов.

    Также компания Wildberries начала выплаты семьям погибших сотрудников.

    Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила о начале выплат пострадавшим продавцам.

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    22 июля 2026, 06:13 • Новости дня
    Парламент Франции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Французские парламентарии окончательно одобрили закон, ограничивающий доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 15 лет, сообщает телеканал BFMTV.

    «После нескольких месяцев обсуждений и достижения компромисса между депутатами и сенаторами парламент окончательно принял закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет. Правительство планирует, что закон вступит в силу уже 1 сентября», – сообщает BFMTV.

    Документ поддержали 279 депутатов, против проголосовали 81 парламентарий. Новый закон обязывает социальные сети проверять возраст пользователей и блокировать доступ к сервисам тем, кто еще не достиг 15 лет, передает РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что обещал этот шаг, и отметил, что с начала учебного года социальные сети будут закрыты для детей младше 15 лет, поблагодарив парламентариев за поддержку инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон анонсировал принятие к началу учебного года закона об ограничении использования социальных сетей подростками младше 15 лет.

    Ранее Макрон поручил правительству ускорить принятие закона.

    В январе 2026 года Национальное собрание Франции в первом чтении одобрило законопроект.

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    23 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Франция согласилась на ДНК-экспертизу останков русского солдата Бушуева

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическая миссия получила официальное подтверждение от французской стороны на проведение исследований для идентификации погибшего в 1917 году воина Русского экспедиционного корпуса.

    Российское посольство в Париже подтвердило получение согласия местных властей на проведение исследований останков Александра Бушуева, передает РИА «Новости».

    «Посольство действительно получило от французских властей подтверждение согласия на проведение генетических экспертиз с целью установления личности павшего во Франции в годы Первой мировой войны русского солдата», – заявили в дипмиссии.

    Дипломаты не стали раскрывать дополнительные подробности. Они лишь отметили, что пока урегулированы не все процедурные вопросы.

    Останки павшего в 1917 году солдата были обнаружены три года назад в ходе археологических раскопок недалеко от коммуны Курси. Историк Пьер Малиновски нашел его вместе с сыном Семеном, личность воина установили по медальону.

    В прошлом году потомок солдата Юрий Бушуев попросил президента России Владимира Путина помочь с возвращением праха предка на родину. Глава государства оперативно отреагировал на обращение, после чего Москва направила соответствующий запрос Парижу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России мгновенно анализировать собеседников.

    Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле советских солдат в деревне Йыгевесте. В немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 красноармейцев.

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    23 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    Эксперт раскрыла надежный способ защиты банковского счета

    Эксперт Голяева: Двухфакторная аутентификация – лучшая защита банковских счетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Двухфакторная аутентификация выступает надежным барьером против мошенников, требуя подтверждения личности пользователя с помощью дополнительных устройств или биометрии, заявила бизнес-архитектор Елена Голяева.

    «Двухфакторная аутентификация работает как второй замок. Сначала человек вводит то, что знает, обычно пароль или PIN-код. Затем подтверждает вход тем, что у него есть, например, телефоном, либо отпечатком пальца или лицом. Даже если пароль украден, одного его уже недостаточно», – пояснила она агентству «Прайм».

    По словам Голяевой, код из SMS считается базовым уровнем защиты, так как его можно выманить. Более надежным вариантом являются одноразовые коды из специального приложения, которые создаются на телефоне и не зависят от мобильной связи.

    Эксперт рекомендует в первую очередь защитить основную почту с помощью уникального пароля и приложения с одноразовыми кодами.

    Специалист подчеркнула, что «Госуслуги» требуют не меньшей защиты, чем банковские приложения, поскольку этот сервис открывает доступ ко многим другим.

    В мессенджерах и социальных сетях дополнительный пароль защищает переписку и предотвращает мошенничество от имени пользователя. Надежная формула безопасности включает уникальный пароль, второй фактор и паузу перед подтверждением действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД перечислили недопустимые для публикации в Сети личные данные. МВД раскрыло девять признаков мошенничества при снятии наличных. Госдума распространила страхование банковских вкладов на электронные кошельки.

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    22 июля 2026, 10:05 • Новости дня
    Во Франции уволили чиновников после тестов на наркотики

    Премьер Франции Лекорню отстранил ряд чиновников после тестов на наркотики

    Tекст: Мария Иванова

    Глава французского правительства Себастьен Лекорню распорядился отстранить от должностей нескольких госслужащих, не прошедших проверку на употребление запрещенных веществ.

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подтвердил информацию об увольнении ряда госслужащих из-за употребления запрещенных веществ, передает ТАСС.

    «Да, после положительных тестов на наркотики», – заявил он в интервью журналу Paris Match, отвечая на соответствующий вопрос.

    Глава правительства не уточнил точное число отстраненных сотрудников и ведомства, в которых они работали. Лекорню подчеркнул, что проверки продолжатся, и выразил надежду, что его преемник также будет контролировать эту ситуацию. По его словам, инициатива направлена на подачу примера и снижение уязвимости органов власти.

    Премьер отметил, что высокопоставленные чиновники и члены министерских аппаратов работают с крайне конфиденциальной информацией, поэтому употребление наркотиков делает их уязвимыми. В середине июня газета Le Parisien сообщала, что проверки затронули сотрудников министерств и лиц, назначаемых советом министров, однако правительство отказалось публиковать результаты из-за защиты частной жизни.

    Издание Le Monde ранее писало, что в начале года были отстранены несколько человек, включая советника самого Лекорню. Также известен случай с высокопоставленным сотрудником администрации региона Иль-де-Франс, который позже получил должность в Министерстве экономики и финансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Франции Себастьян Лекорню распорядился организовать внезапные проверки чиновников на употребление запрещенных веществ.

    В начале июля Национальное собрание отклонило резолюцию о недоверии правительству Лекорню.

    В прошлом году уличенный в употреблении кокаина депутат Эммануэль Пеллерен покинул президентскую партию.

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    22 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Министр экологии Франции покинула пост из-за пестицидов

    Министр экологии Франции Барбю объявила об отставке после легализации пестицидов

    Tекст: Мария Иванова

    Глава французского ведомства экологических преобразований Моник Барбю решила уйти в отставку в знак протеста против парламентского разрешения на использование спорных агрохимикатов.

    Министр экологических преобразований Франции Моник Барбю подала прошение об отставке после одобрения парламентом законопроекта, разрешающего применять определенные пестициды, передает РИА «Новости».

    Документ, принятый во вторник, допускает использование ацетамиприда и флупирадифурона для поддержки испытывающих трудности аграрных отраслей.

    «Вчера я сообщила премьер-министру, что условия моего пребывания в правительстве более не соблюдались и что я, как следствие, сегодня подам президенту республики прошение об отставке», – заявила Барбю. По ее словам, политика никогда не была ее сферой, а силы, противодействующие экологическим мерам, оказались слишком могущественными.

    Барбю отметила, что изначально удалось согласовать текст закона без разрешения на пестициды, однако Сенат включил это положение вопреки договоренностям. Министр считает такой шаг серьезным откатом назад в защите окружающей среды. Накануне пресса сообщала, что на решение Барбю также повлияла усталость и критика ее действий во время сильной жары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное собрание Франции отклонило резолюцию о недоверии правительству из-за климатической политики.

    Месяцем ранее французские врачи столкнулись с огромным наплывом пациентов на фоне аномально высоких температур.

    Между тем академик РАН Геннадий Онищенко назвал использование пестицидов необходимой мерой для сохранения плодородия почвы.

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    23 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Франция решила поддержать отстранение прокурора МУС Хана

    Франция решила проголосовать за отстранение прокурора МУС Хана

    Tекст: Вера Басилая

    Франция планирует поддержать рекомендацию об отстранении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана на специальной сессии в Нью-Йорке, заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре.

    Официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Паскаль Конфавре подтвердил намерения страны на брифинге, передает ТАСС. Голосование пройдет 24 июля на специальной сессии Ассамблеи государств – участников Римского статута.

    «Факты, установленные в ходе расследования, на наш взгляд, являются достаточно серьезными, чтобы входящие в бюро страны проголосовали за его отстранение, и поэтому Франция завтра проголосует за», – заявил дипломат. Он также уточнил, что речь идет исключительно о дисциплинарной процедуре.

    В мае прошлого года стало известно об уходе Хана в административный отпуск. Прокурор временно сложил полномочия на период расследования обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в октябре 2024 года. В июне надзорный орган постановил созвать сессию для рассмотрения вопроса об отстранении в кратчайшие сроки.

    Международный уголовный суд порекомендовал отправить Карима Хана в отставку из-за неподобающего поведения. Надзорный орган инстанции выявил факты грубого нарушения служебных обязанностей со стороны Хана.

    В прошлом году Московский городской суд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы.

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    23 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Площадь лесных пожаров на юго-западе Франции превысила три тысячи гектаров

    BFMTV: Площадь лесных пожаров на юго-западе Франции превысила три тысячи гектаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Площадь природного пожара во французском департаменте Жиронда превысила три тысячи гектаров, сообщил телеканал BFMTV.

    «Площадь пожара в Жиронде к настоящему моменту составляет не менее 3,1 тыс. гектаров», – сообщили в эфире BFMTV, передает РИА «Новости».

    Из-за стремительного распространения огня местная префектура была вынуждена эвакуировать более 10 тыс. человек в районе Аркашонского залива. Масштабные возгорания лесных массивов происходят на фоне аномальной жары, охватившей страну.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что этим летом государство столкнулось с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. В конце июня метеорологическая служба страны вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов из-за температуры, которая местами превышала 40 градусов.

    Накануне возгорание в департаменте Вар привело к обесточиванию более 2000 домохозяйств.

    Ранее французские правоохранители задержали 111 подозреваемых в умышленных поджогах лесных массивов.

    В начале месяца власти эвакуировали около 10 тыс. человек из-за крупного природного пожара в Восточных Пиренеях.

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