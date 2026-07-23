Госдума приняла закон о системе поддержки молодежных НКО

Госдума приняла разработанный «Единой Россией» закон о поддержке молодежных НКО

Tекст: Валерия Городецкая

Поправки внесут в федеральный закон о господдержке общественных объединений от 1995 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Изменения станут основой для формирования общероссийского реестра профильных структур на базе Росмолодежи.

«Воспитание подрастающего поколения – ключевой приоритет государственной политики. Организации гражданского общества – детские и молодежные НКО играют большую роль в этом процессе, дополняя классические институты воспитания», – заявил председатель профильного комитета Артем Метелев.

По оценке депутата, нововведения придадут импульс развитию инфраструктуры для досуга, спорта и образования. Законопроект разрабатывался с учетом мнения жителей 61 региона. Выяснилось, что 18% молодых людей лишены мест для полезного досуга, а на селе проблема затрагивает почти 40% населения.

Документ уточняет понятие реализующих молодежную политику организаций и вводит для них отдельные коды. Власти всех уровней определят порядок взаимодействия с такими структурами, включая доступ к помещениям. Создаваемый электронный реестр упростит коммуникацию и снизит бумажную нагрузку.

Представители сектора отмечают нехватку кадров и методической базы. Руководитель инклюзивного центра Татьяна Мерзлякова подтвердила, что специалистам часто недостает опыта, поэтому консультационная помощь крайне востребована. Новые правила начнут действовать осенью 2027 года.

В январе партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о создании единой системы поддержки молодежных некоммерческих организаций. Месяцем ранее депутаты одобрили данный документ с положениями об Общероссийском электронном реестре.



