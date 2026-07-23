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    23 июля 2026, 21:52 • Новости дня

    Госдума приняла закон о системе поддержки молодежных НКО

    Госдума приняла разработанный «Единой Россией» закон о поддержке молодежных НКО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский парламент одобрил инициативу партии «Единая Россия» о единой системе помощи детским и молодежным некоммерческим организациям.

    Поправки внесут в федеральный закон о господдержке общественных объединений от 1995 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Изменения станут основой для формирования общероссийского реестра профильных структур на базе Росмолодежи.

    «Воспитание подрастающего поколения – ключевой приоритет государственной политики. Организации гражданского общества – детские и молодежные НКО играют большую роль в этом процессе, дополняя классические институты воспитания», – заявил председатель профильного комитета Артем Метелев.

    По оценке депутата, нововведения придадут импульс развитию инфраструктуры для досуга, спорта и образования. Законопроект разрабатывался с учетом мнения жителей 61 региона. Выяснилось, что 18% молодых людей лишены мест для полезного досуга, а на селе проблема затрагивает почти 40% населения.

    Документ уточняет понятие реализующих молодежную политику организаций и вводит для них отдельные коды. Власти всех уровней определят порядок взаимодействия с такими структурами, включая доступ к помещениям. Создаваемый электронный реестр упростит коммуникацию и снизит бумажную нагрузку.

    Представители сектора отмечают нехватку кадров и методической базы. Руководитель инклюзивного центра Татьяна Мерзлякова подтвердила, что специалистам часто недостает опыта, поэтому консультационная помощь крайне востребована. Новые правила начнут действовать осенью 2027 года.

    В январе партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о создании единой системы поддержки молодежных некоммерческих организаций. Месяцем ранее депутаты одобрили данный документ с положениями об Общероссийском электронном реестре.


    23 июля 2026, 09:54 • Новости дня
    В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений

    Tекст: Вера Басилая

    В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений, наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов России, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев сообщил о рекордном числе инициатив в новую Народную программу на заседании экспертного совета, сообщается на сайте «Единой России». По его словам, количество предложений приблизилось к 3 млн, что превышает результаты 2021 года.

    «Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», – пояснил Медведев.

    Партия совместно с участниками специальной военной операции разрабатывает меры поддержки ветеранов боевых действий.

    «Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», – отметил председатель партии.

    По словам Медведева, также продолжится работа по укреплению экономики, развитию социальной сферы и повышению качества жизни во всех регионах. Приоритетами останутся помощь людям в сложных ситуациях, забота о старшем поколении и внедрение передовых технологий в работу государственных структур.

    Эксперты представили ряд инициатив для обновления партийного документа. В частности, директор клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко предложил увеличить количество амбулаторий и внедрить искусственный интеллект в медицину. Академик РАН Андрей Каприн выступил за развитие персонализированной медицины и цифровизацию здравоохранения.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев акцентировал внимание на развитии малых городов и формировании трансарктического транспортного коридора вместо Северного морского пути.

    Заместитель гендиректора «Ростеха» Дмитрий Леликов предложил закрепить меры по бесперебойным поставкам вооружений и поддержке оборонно-промышленного комплекса. Также прозвучали идеи по развитию инженерного образования и поддержке стратегических предприятий.

    Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила необходимость привлечения бизнеса в объекты культурного наследия. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил расширить спрос на отечественные технологии и закрепить право на ошибку для предпринимателей.

    Дмитрий Медведев поддержал все озвученные инициативы, пообещав их детальную проработку.

    Член Генсовета партии Евгений Поддубный подчеркнул важность предложенных мер. «Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», – заключил Поддубный.

    На первом этапе XXIII Съезда партии, прошедшем 28 июня, утвердили списки кандидатов в Госдуму, включающие 600 человек. В первую пятерку вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин. Окончательную версию Народной программы планируют принять в августе.

    В конце июня председатель партии Дмитрий Медведев назвал семь главных вызовов для будущего России.

    Ранее граждане направили почти 2 млн инициатив для формирования этого предвыборного документа.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев пообещал отразить в тексте конкретные предложения для регионов и муниципалитетов.

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    21 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Госдума приняла законопроект «Единой России» о продлении «гаражной амнистии»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли закон, предложенный партией «Единая Россия», о продлении так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года.

    Ранее этот законопроект получил поддержку правительства.

    «На сегодняшний день 57 тыс. владельцев гаражей уже оформили свои права без бюрократии, каких-либо излишних процедур и больших затрат. Они получили возможность передавать гаражи по наследству, заключать сделки. Граждане защищены, с одной стороны, от мошенников, с другой – от городских властей, которые понимают, что на этом месте нельзя проектировать магазин, жилой дом и так далее», – заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводятся на сайте «Единой России».

    Упрощенный порядок позволяет легально совершать сделки купли-продажи, дарения и передавать имущество по наследству. За время действия амнистии россияне зарегистрировали более 700 тыс. объектов. Для оформления прав на гаражи, построенные до конца 2004 года, достаточно подать одно заявление в местные органы власти с подтверждающими документами.

    В начале июля депутаты одобрили этот законопроект во втором чтении.

    В конце мая нижняя палата парламента приняла данную инициативу в первом чтении.

    Перед этим правительство России поддержало продление льготного механизма до 2031 года.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Ограничения коснутся лиц, уклоняющихся от наказания за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения в сфере иностранных агентов, передает РИА «Новости».

    Санкции начнут действовать после того, как МВД подтвердит факт нахождения человека за рубежом.

    Новые нормы вводят 14 строгих запретов. Беглецам откажут в регистрации бизнеса, сделках с недвижимостью, получении кредитов и выдаче водительских прав. Также они лишатся доступа к консульским услугам, а их имущество и банковские счета будут заморожены.

    Список таких граждан поручено вести Минюсту на основе данных силовых ведомств. Для легальных выплат фигурантам реестра придется использовать единственный специальный рублевый счет. Из этих же заблокированных средств нуждающиеся родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятых инициатив. «Принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», – отметил спикер.

    В декабре прошлого года депутаты одобрили в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом преступников.

    В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.

    В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.

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    21 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Госдума обязала банки уведомлять о новых кредитах через «Госуслуги»
    Госдума обязала банки уведомлять о новых кредитах через «Госуслуги»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о подписании с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности отказа от него.

    Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации информировать заемщиков о заключении договоров потребительского кредита, передает РИА «Новости». Эта мера призвана защитить граждан от мошеннических действий и оформления займов без их ведома.

    «Граждане через «Госуслуги» будут получать быстрые уведомления о кредитах. Эта мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя», – отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    Уведомления будут бесплатными и должны содержать данные о процентной ставке, сумме кредита, сроках возврата и периоде охлаждения. Банки и МФО будут передавать эту информацию квалифицированным бюро кредитных историй, которые в течение 15 минут направят сообщение в личный кабинет пользователя на портале.

    Взаимодействие между бюро кредитных историй и «Госуслугами» будет бесплатным. Системы должны быть интегрированы не позднее 1 июня 2027 года. При этом информация о процентной ставке останется конфиденциальной для других кредиторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение данного законопроекта для защиты граждан от мошенников.

    В конце прошлого года вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил об оформлении россиянами 17 млн самозапретов на получение кредитов.

    Осенью 2025 года Центробанк разъяснил правила действия обязательного периода охлаждения при выдаче заемных средств.

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    21 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские парламентарии утвердили во втором и третьем чтениях инициативу об ужесточении наказаний для иностранцев.

    Количество статей, предполагающих обязательную депортацию, выросло с 22 до 45, передает РИА «Новости». Теперь нарушителям грозит не только увеличенный штраф, но и принудительное возвращение на родину.

    Выдворение будут применять за дискриминацию, неповиновение силовикам, мелкое хулиганство и употребление наркотиков в общественных местах. Также строгие меры коснутся лиц, демонстрирующих запрещенную символику, дискредитирующих армию или нарушающих правила деятельности иноагентов. Важным нововведением стал запрет ссылаться на семейное положение для отмены депортации.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал принятие документа. «Хочется еще сказать вот о чем: если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе, начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», – подчеркнул спикер.

    Политик добавил, что Россия ждет законопослушных людей, уважающих местные традиции и законы. По его словам, работа над миграционным законодательством идет уже около года, и новые решения призваны закрыть оставшиеся лазейки для нарушителей. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

    В начале июля Володин анонсировал увеличение количества влекущих депортацию статей КоАП до 45.

    Весной Министерство внутренних дел разработало базовый законопроект об обязательной высылке иностранцев за ряд правонарушений.

    В мае парламентарии утвердили административную ответственность с выдворением за уклонение мигрантов от медицинского освидетельствования.

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    22 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    «Единая Россия» защитила многодетную семью из Омска от выселения из жилья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» защитила многодетную семью Романовых из Омска от выселения из муниципального жилья, сообщил Герой России Евгений Поддубный.

    Мать Наталья, воспитывающая девять детей и награжденная региональной медалью «Материнская слава», оказалась под угрозой потери квартиры из-за того, что вовремя не предоставила документ, подтверждающий статус малоимущей семьи, рассказал Поддубный в своем канале в Max.

    «Сейчас не о боевых действиях, но о тыле, что не менее важно», – отметил военкор. По его словам, вместо того чтобы напомнить женщине о необходимости подать справку, чиновники приняли решение о выселении. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

    После обращения к мэру Омска Сергею Шелесту проблема была оперативно решена. Градоначальник вмешался в ситуацию, и решение о выселении отменили. С чиновниками, допустившими бюрократический произвол, провели воспитательную работу. Семью Романовых, которая арендует муниципальное жилье около 10 лет, восстановили в очереди на получение собственной квартиры.

    Ранее Поддубный призвал опираться на здравый смысл при применении законов.

    В мае партия вступилась за рискующую остаться на улице многодетную семью из Таганрога.

    Политическая сила выступила с инициативой расширения социальной поддержки семей с детьми.

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    21 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Госдума распространила страхование банковских вкладов на электронные кошельки

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла закон о возврате сбережений россиян с виртуальных счетов в случае отзыва лицензии у финансовой организации.

    Российский парламент одобрил во втором и третьем чтениях инициативу о защите виртуальных средств граждан. Согласно документу, гарантии будут действовать по тем же принципам, что и для обычных банковских счетов с лимитом возмещения до 1,4 млн рублей. Важным условием для получения компенсации станет обязательная идентификация пользователя. На анонимные аккаунты новые правила распространяться не будут, передает РИА «Новости».

    При этом требования физических лиц планируется удовлетворять в первую очередь, а предпринимателей – в третью. Изменения вступят в силу через 180 дней после официального опубликования документа.

    «Документ разработан с целью включения электронных денежных средств клиентов банков в периметр страховой защиты системы обязательного страхования вкладов в банках», – отмечается в тексте.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что цифровизация услуг требует равной защиты всех сбережений населения. По его оценкам, весной на виртуальных счетах россиян хранилось около 37 млрд рублей.

    Ранее в апреле депутаты одобрили этот законопроект в первом чтении.

    Центробанк сообщил об отсутствии страховой защиты у владельцев электронных кошельков лишенного лицензии Киви-банка.

    Агентство по страхованию вкладов выявило на виртуальных счетах данной кредитной организации 4,4 млрд рублей.

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    21 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Госдума приняла первый закон о комплексном регулировании рынка криптовалют

    В России впервые приняли закон об обращении цифровых валют и майнинге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума приняла закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ, внесенный правительством, устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

    Депутаты одобрили правительственную инициативу, которая комплексно регулирует сферу цифровых прав и валют, передает ТАСС. Документ определяет базовые принципы функционирования всей инфраструктуры рынка.

    Новые нормы глубоко охватывают процессы майнинга, организацию обращения иностранных цифровых инструментов, а также учет и хранение виртуальных активов. Закон жестко устанавливает требования к операторам информационных систем, выпускающим цифровые финансовые активы.

    Кроме того, правовой акт детально регламентирует деятельность брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых организаций. Теперь участники рынка получают понятную законодательную базу для легальной работы с криптовалютами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило пакет законопроектов об обращении криптовалют на территории страны.

    Министерство финансов подготовило отдельные нормы для сервисов проверки происхождения цифровых активов.

    Межведомственная рабочая группа одобрила дополнительные меры по противодействию незаконным финансовым операциям в этой сфере.

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    21 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Госдума утвердила кредитные каникулы для участников КТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, предоставляющий право на отсрочку платежей по займам для военнослужащих.

    Документ касается бойцов, участвующих в контртеррористической операции (КТО) в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщается на сайте «Единой России».

    Согласно новым правилам, защитники российских границ смогут воспользоваться льготами на условиях, аналогичных тем, что действуют для участников специальной военной операции. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов подчеркнул, что инициатива сближает статусы участников СВО и военнослужащих, отражающих вооруженные провокации на государственной границе.

    «Внести такое изменение в законодательство поручил президент Российской Федерации. Также в законопроекте учтены замечания государственного правового управления президента и правительства», – заявил парламентарий.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничных регионов. Глава государства утвердил расширение мер поддержки для участников контртеррористических операций.

    В мае российский лидер подписал закон о списании долгов военнослужащим.

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    21 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    В «Единой России» намерены проверить обоснованность роста тарифов на транспорт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители «Единой России» намерены выяснить причины увеличения стоимости проезда в регионах, сообщил член Генсовета партии, Герой России Евгений Поддубный.

    Поддубный призвал проверить экономическую обоснованность новых тарифов, сообщается на сайте «Единой России». Он подчеркнул, что важно понять, не используют ли транспортные компании проблемы с поставками горючего лишь для взвинчивания цен.

    К отслеживанию ситуации на местах оперативно подключатся общественные активисты. «Вопрос недопущения неоправданного роста цен будет также включен в Народную программу «Единой России», – заявил Поддубный.

    В мае партия «Единая Россия» выступила за сокращение времени ожидания общественного транспорта. Партия ранее инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ.


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    21 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России»

    Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия» для участия в предстоящих выборах в Государственную думу девятого созыва.

    Центральная избирательная комиссия России утвердила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва от партии «Единая Россия». Решение было принято на заседании ведомства во вторник, передает РИА «Новости».

    «Принято единогласно», – заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    Документы для заверения списков кандидатов на предстоящих выборах Центризбирком принял 6 июля. Уже 10 июля ведомство утвердило федеральный список из 390 человек, а также перечень из 224 кандидатов по одномандатным округам.

    Сам список был сформирован на съезде «Единой России» 28 июня. В него вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, а также Герои России Евгений Поддубный и Владислав Головин.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года указом президента Владимира Путина. Глава государства ранее подчеркивал особую значимость этого внутриполитического события для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля партия «Единая Россия» сдала в Центризбирком документы на заверение списков кандидатов.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии 28 июня назвал первую «пятерку», с которой партия пойдет на сентябрьские выборы, в нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объявила о запуске процедуры организации осеннего голосования.

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    22 июля 2026, 23:44 • Новости дня
    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых граждан

    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых

    Tекст: Катерина Туманова

    Госдума одобрила правительственную инициативу, позволяющую людям с непогашенной судимостью отправляться на военную службу в период мобилизации.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении и в целом законопроект, расширяющий возможности службы по контракту. Документ касается граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации, передает ТАСС.

    Изменения вносятся в статью 34 закона о воинской обязанности. Они исключают ряд препятствий для поступления на службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.

    В частности, право заключить контракт получат осужденные за контрабанду наркотиков, стратегически важных товаров и культурных ценностей.

    Кроме того, инициатива позволяет отправляться на службу лицам, судимым за участие в бандах и преступных сообществах, за хищение ядерных материалов.

    Одновременно депутаты приняли корреспондирующие поправки в Уголовный кодекс РФ. Оба закона вступят в силу через десять дней после подписания президентом и официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. МО 22 июля объявило, что осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно.

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    22 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Госдума приняла закон о полном контроле цен на продукты

    Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров.

    Парламентарии приняли во втором и третьем чтениях инициативу, позволяющую отслеживать ценообразование продовольственных товаров, передает РИА «Новости».

    Правительство определит перечень профильных ведомств, которые смогут запрашивать у Федеральной налоговой службы закрытую информацию.

    Чиновники получат данные о производителях, поставщиках и продавцах, включая объемы реализации, доходы и прибыль. Это необходимо для комплексного анализа динамики рынка. Одновременно принят закон-спутник, который распространяет режим строгой налоговой тайны на передаваемые сведения.

    «Режим налоговой тайны – это не просто формальность, он защищает бизнес от недобросовестной конкуренции и исключает утечку коммерчески значимых данных. Нарушение этого режима влечет ответственность вплоть до уголовной; мы даем государству инструмент контроля, но одновременно даем бизнесу гарантию, что этот инструмент не будет использован во вред», – заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

    Новые правила начнут действовать с первого января 2027 года. Состав передаваемых данных налоговики предварительно согласуют с Министерством экономического развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании механизма мониторинга цен на продукты питания.

    Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об усилении контроля за стоимостью продовольствия.

    До этого Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей майонеза и соли.

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    22 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Володин подвел итоги работы восьмого созыва Госдумы

    Володин: Госдума восьмого созыва приняла 1 147 законов для защиты граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании подвел итоги работы восьмого созыва.

    Он сообщил, что за пять лет парламентарии приняли 1 147 законов, ориентированных на защиту интересов граждан, передает ТАСС.

    «Подчеркну, подводя итоги, каждый третий закон, принятый Государственной думой, социально ориентирован», – отметил политик.

    Спикер нижней палаты парламента также добавил, что за этот период поступило более 2 млн официальных обращений от россиян. По его словам, депутаты оперативно реагируют на запросы общества, учитывая обратную связь при подготовке законопроектов. Если брать во внимание комментарии в интернете, число обращений значительно превышает официальную статистику

    Особое внимание законодатели уделили борьбе с киберпреступностью. Володин сообщил, что в сфере защиты граждан от мошенников принято 19 законов. Парламент продолжает формировать правовую базу для противодействия злоумышленникам, использующим новые технологии, и держит эту тему на постоянном контроле.

    В начале июля законные представители несовершеннолетних получили возможность контролировать финансовые операции своих подопечных для защиты от кибермошенников.

    Месяцем ранее депутаты одобрили законопроект об ограничении количества доступных для оформления на одного человека банковских карт.

    Володин отметил сокращение размера ущерба от действий телефонных аферистов почти на пятую часть.

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