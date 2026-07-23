Трамп назвал дату предстоящей поездки Си Цзиньпина в Вашингтон

В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев сообщил о рекордном числе инициатив в новую Народную программу на заседании экспертного совета, сообщается на сайте «Единой России». По его словам, количество предложений приблизилось к 3 млн, что превышает результаты 2021 года.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», – пояснил Медведев.

Партия совместно с участниками специальной военной операции разрабатывает меры поддержки ветеранов боевых действий.

«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», – отметил председатель партии.

По словам Медведева, также продолжится работа по укреплению экономики, развитию социальной сферы и повышению качества жизни во всех регионах. Приоритетами останутся помощь людям в сложных ситуациях, забота о старшем поколении и внедрение передовых технологий в работу государственных структур.

Эксперты представили ряд инициатив для обновления партийного документа. В частности, директор клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко предложил увеличить количество амбулаторий и внедрить искусственный интеллект в медицину. Академик РАН Андрей Каприн выступил за развитие персонализированной медицины и цифровизацию здравоохранения.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев акцентировал внимание на развитии малых городов и формировании трансарктического транспортного коридора вместо Северного морского пути.

Заместитель гендиректора «Ростеха» Дмитрий Леликов предложил закрепить меры по бесперебойным поставкам вооружений и поддержке оборонно-промышленного комплекса. Также прозвучали идеи по развитию инженерного образования и поддержке стратегических предприятий.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила необходимость привлечения бизнеса в объекты культурного наследия. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил расширить спрос на отечественные технологии и закрепить право на ошибку для предпринимателей.

Дмитрий Медведев поддержал все озвученные инициативы, пообещав их детальную проработку.

Член Генсовета партии Евгений Поддубный подчеркнул важность предложенных мер. «Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», – заключил Поддубный.

На первом этапе XXIII Съезда партии, прошедшем 28 июня, утвердили списки кандидатов в Госдуму, включающие 600 человек. В первую пятерку вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин. Окончательную версию Народной программы планируют принять в августе.

В конце июня председатель партии Дмитрий Медведев назвал семь главных вызовов для будущего России.

Ранее граждане направили почти 2 млн инициатив для формирования этого предвыборного документа.

Секретарь генсовета Владимир Якушев пообещал отразить в тексте конкретные предложения для регионов и муниципалитетов.