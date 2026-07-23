Суд запретил сооснователю группы «Мираж» исполнять хиты коллектива

Tекст: Денис Тельманов

Инстанция встала на сторону артистки в споре о защите интеллектуальной собственности, передает ТАСС. Ответчику запрещено исполнять около 30 песен музыкального коллектива, а также назначен крупный штраф.

«Решением суда от 22 июля 2026 года Литягину А. В. запрещено распоряжаться исключительным правом Суханкиной М. А. на совместное исполнение произведений, опубликованных под именем группа «Мираж»», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Также инстанция постановила взыскать с композитора более восьми млн рублей компенсации.

Истец является исполнителем треков, выпущенных под известным брендом. Певица узнала, что ответчик единолично распоряжается правами на 29 совместных композиций, включая знаменитые хиты «Музыка нас связала» и «Мерцает ночь».

Об этих фактах артистке стало известно осенью 2023 года из материалов другого разбирательства. Согласия на использование произведений она не давала, а положенное вознаграждение ей не выплачивалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд взыскал с организатора концертов Маргариты Суханкиной 17 млн рублей за нелегальное исполнение хитов группы «Мираж».

В прошлом году Андрей Литягин отсудил у певицы 1,3 млн рублей за выступление в Волгограде.

В августе 2024 года вдова Юрия Шатунова выиграла у продюсера Андрея Разина суд за права на песни артиста.