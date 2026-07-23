Tекст: Вера Басилая

Компанию Rannarootsi раскритиковали за маркетинговую кампанию с неоднозначным подтекстом. На постере два молодых человека с украинскими флагами на рукавах готовят барбекю на фоне горящих зданий. Изображение сопровождается надписью о том, что правильный гриль делает горький лук более сладким, передает РИА «Новости».

В республике слово «луковица» исторически используется как пренебрежительное прозвище русских староверов. Публикация вызвала шквал негодования на странице бренда в соцсетях.

«Противно смотреть, как низко вы пали! Подобная реклама не вызывает желания купить вашу продукцию, а наоборот, очистить от нее полки», – возмутился один из комментаторов.

Остальные пользователи также осудили попытку заработать на межнациональных конфликтах и призвали полицию вмешаться в ситуацию. Комментаторы отметили, что подобная риторика прямо нарушает эстонское законодательство о запрете дискриминации. Многие предрекли предприятию скорое банкротство из-за массового бойкота товаров.

Ранее Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на ущемление прав русскоязычных граждан в странах Балтии. Дипломаты призывали международное сообщество отреагировать на дискриминационную политику, однако попытки решить проблему путем переговоров пока не принесли результатов.

МИД России анонсировал обращение в Международный суд ООН из-за притеснений русскоязычного населения в Прибалтике.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова объявила о скором завершении досудебной стадии урегулирования этого спора.

Ранее эстонская сеть супермаркетов Maxima извинилась за неуместный комментарий о русскоговорящих покупателях.