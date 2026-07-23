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    23 июля 2026, 19:20 • Новости дня

    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран

    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана.

    По словам главы государства, планируемые удары по своей мощи превзойдут все предыдущие атаки, передает ТАСС.

    «Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», – заявил политик в интервью порталу Axios.

    В начале июля Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Месяцем ранее американский лидер анонсировал мощную атаку на исламскую республику из-за сбитого военного вертолета.

    В мае глава Белого дома допустил вероятность возобновления масштабных военных действий против Ирана.

    23 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    @ Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции, что стало первым подобным случаем с начала обострения конфликта.

    Американское командование впервые за 12 дней с момента возобновления боевых действий использовало бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям, передает Axios.

    Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, стартовали с авиабазы в Британии. Применение таких машин на малой высоте со сверхзвуковой скоростью свидетельствует о значительной эскалации американской военной кампании.

    Центральное командование США не упомянуло об участии B-1 в своем заявлении. «Активы CENTCOM были нацелены на иранские центры военных операций, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военную логистическую инфраструктуру, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», – говорится в официальном сообщении.

    Несмотря на расширение ударов, власти Ирана не изменили своей позиции по Ормузскому проливу и продолжают атаковать американские базы.

    Президент США пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям, включая объекты в Тегеране, если нападения на суда продолжатся. В ответ Иран заявил о готовности атаковать инфраструктуру стран Персидского залива, союзных Вашингтону.

    Параллельно повстанцы-хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали суда Саудовской Аравии. Представитель Пентагона предположил, что за этими действиями стоит Иран, стремящийся открыть новый фронт в Красном море. В результате несколько коммерческих судов изменили курс, опасаясь нападений в Баб-эль-Мандебском проливе.

    В настоящее время катарские посредники ведут переговоры с представителями США, Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении огня. Однако, по данным региональных источников, иранское руководство пока отклоняет предложенные инициативы. Трамп выразил уверенность, что под давлением ударов Иран вскоре будет готов к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак по иранским объектам.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции в акватории Ормузского пролива.

    В марте стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили боевой вылет над территорией исламской республики.

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    23 июля 2026, 08:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.

    «Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

    Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Хуситы атаковали два саудовских нефтетанкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    23 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия заключили соглашение по мирному атому

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава минэнерго США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, объявило министерство энергетики США.

    «Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигли исторического соглашения о ядерном сотрудничестве. Министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Абдель Азиз бен Салман подписали мирное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, предусматривающее многолетнее партнерство на миллиарды долларов», – сказано в сообщении американского ведомства.

    Напомним, CNN 19 июля узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану.

    Агентство AP сообщило 22 июля о том, что президент США одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией.


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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    23 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Уитакер обсудил с Зеленским поставки перехватчиков для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    В Киеве прошли переговоры, посвященные реализации соглашения о поставках беспилотников и ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot Украине, о чем сообщил в соцсети Х постпред США при НАТО Мэттью Уитакер и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и высшим руководством Украины, чтобы обсудить  реализацию сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    Основной темой обсуждения стала реализация договоренностей американского президента.

    «Мы хорошо поговорили – в первую очередь о том, как защитить украинское небо с помощью дополнительных поставок перехватчиков Patriot через PURL. <...> Мы также обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной, основанное на решении президента Трампа в Анкаре выдать Украине лицензию на производство Patriots, и сделку по беспилотникам, над которой сейчас работают наши команды», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн отмечал, что Вашингтон еще решил, как ответить на запрос о передаче дополнительных систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался президенту США в письме на критическую нехватку систем ПВО, но США проигнорировали просьбу Зеленского о ПВО. В среду Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским.

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    22 июля 2026, 23:14 • Новости дня
    В Ираке по делу о коррупции конфисковали 45 килограммов золота

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Ирана обнаружили тайники высокопоставленных чиновников с десятками золотых слитков и миллионами долларов наличными.

    В ходе расследования дел о выводе государственных средств за рубеж следователи раскрыли масштабную схему, передает ТАСС.

    Представитель Высшего судебного совета Дийа Джаафар заявил: «По делу, в котором главным фигурантом является заместитель министра нефти Аднан аль-Джумайли, изъято 40 золотых слитков каждый весом в 1 кг, а также около 5 кг украшений из золота».

    Джаафар добавил, что силовики также конфисковали 13 млрд иракских динаров, что составляет около 9,9 млн долларов, и 400 тыс. долларов наличными. В

    се эти богатства обвиняемые прятали в нескольких специальных тайниках на территории провинции Салах-эд-Дин.

    Месяцем ранее спецслужбы задержали 47 депутатов парламента и высокопоставленных госслужащих по аналогичным обвинениям.

    Правоохранители выдали более 200 ордеров на арест, при этом власти пообещали вскоре раскрыть новые имена коррупционеров из министерств нефти и электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США бывшего офицера разведки арестовали за кражу более 300 государственных золотых слитков.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал расследовать причастность Виктора Орбана к перевозке украинцами девяти килограммов золота.

    Французская полиция нашла три килограмма драгоценного металла на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

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    22 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    МИД Британии отозвал из Ирана сотрудников посольства

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский МИД призвал соотечественников воздержаться от поездок в Иран и ближайшие регионы на фоне взаимных ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре, а также сообщил об отзыве сотрудников дипкорпуса в Тегеране.

    «В связи с обновленной информацией о региональной напряженности, а также из-за ситуации в области безопасности, сотрудники британского посольства временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работать в удаленном режиме», –  сказано в сообщении британского МИД.

    Министерство иностранных дел и по делам Содружества также не рекомендовало  совершать поездки в Иран.

    «Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там и риски, связанные с вашим пребыванием», – призвали в МИД.

    Там добавили, что граждане Британии и лица, имеющие двойное британско-иранское гражданство, подвергаются риску ареста, допроса или задержания.

    «Наличие британского паспорта или связей с Великобританией может быть достаточной причиной для задержания со стороны иранских властей», предупредили в ведомстве.

    Британский МИД предупредил о том, что воздушные, морские и сухопутные пути находятся под жестким контролем местных властей, а границы могут закрыть в любой момент. Ситуация осложняется регулярными перебоями со связью и блокировками интернета.

    Кроме того, поступают сообщения об ударах США и Израиля по ключевым объектам иранской инфраструктуры, включая аэропорты, порты, мосты, нефтедобывающие предприятия и системы водоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры Ирана. Тегеран отказался  открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты.

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    23 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогала Ирану бить по американским объектам, не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана.

    Накануне Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции.

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    23 июля 2026, 06:12 • Новости дня
    США завершили 12-ю волну ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные отчитались о завершении очередной серии атак на иранские военные объекты, включая инфраструктуру, хранилища вооружений и системы ПВО.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об окончании 12-й волны атак по целям на иранской территории, передает РИА «Новости».

    «22 июля в 22.30 по восточному времени (05.30 мск) силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд», – говорится в заявлении.

    Уточняется, что американские силы поразили различные военные объекты Ирана. В их числе оказались объекты военно-морской инфраструктуры, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, береговые пункты наблюдения, а также средства противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные объявили о начале 12-й серии атак по целям в Иране. Днем ранее Соединенные Штаты завершили 11-ю волну ударов по стране. Целями этих атак стали командные пункты, места запуска ракет и системы противовоздушной обороны.

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    23 июля 2026, 10:19 • Новости дня
    NYT: Иран собрал спутниковые данные о базах США на Ближнем Востоке

    Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам американских военных баз

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные получили доступ к секретным спутниковым снимкам военных объектов США на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность в Вашингтоне.

    Иранские вооруженные силы активно собирают разведывательную информацию о расположении американских военных баз в ближневосточном регионе, пишет The New York Times.

    По данным издания, Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам, на которых зафиксированы ключевые объекты инфраструктуры США.

    «Мы наблюдаем беспрецедентный уровень активности иранской разведки в отношении наших объектов», – заявил высокопоставленный источник в Пентагоне. Отмечается, что полученные данные могут быть использованы для планирования потенциальных атак в случае эскалации конфликта.

    Американские военные аналитики предполагают, что Иран использует коммерческие спутники для получения изображений высокого разрешения. Это позволяет им отслеживать перемещения войск и техники на базах США в Ираке, Сирии и других странах региона. В ответ на эти действия Вашингтон усилил меры безопасности на своих объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    Между тем Израиль выразил готовность присоединиться к новым американским ударам по исламской республике.

    Ранее иранские вооруженные силы атаковали четырнадцать военных баз Вашингтона на Ближнем Востоке.

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    23 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    WSJ узнала о расширении США военного присутствия на Ближнем Востоке

    WSJ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    США перебрасывают войска на Ближний Восток, что даст президенту США Дональду Трампу возможность расширить кампанию против Ирана, пишет WSJ.

    Приток войск, медиков и оружия последовал после сообщения о гибели трех американских солдат во время атаки Ирана на базу в Иордании.

    «По словам людей, знакомых с этим вопросом, США перебрасывают войска, медиков и оружие на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту Трампу более мощные военные возможности, поскольку он рассматривает возможность расширения кампании против Ирана», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Согласно данным слежения за полетами и официальным лицам США, на прошлой неделе силы специальных операций были переброшены в регион со своих американских баз, отмечается в статье.

    По словам одного из чиновников, эскадрильи реактивных истребителей были размещены по всему Ближнему Востоку, а бомбардировочная авиация на базах в США и Британии находится в состоянии повышенной готовности к наращиванию операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана, а также пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики. NYT писала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    23 июля 2026, 02:52 • Новости дня
    КСИР заявил о горящем танкере на небезопасном маршруте Ормуза

    КСИР заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте в Ормузском проливе, один из которых загорелся, а другие быстро повернули прочь.

    «Один из трех судов, пытавшихся пересечь небезопасный маршрут Ормузского пролива, загорелся, а два других быстро повернули назад», – приводит агентство Tasnim заявление КСИР.

    Согласно заявлению, «подстрекаемые американской армией танкеры намеревались пересечь заминированный маршрут к югу от Ормузского пролива, но после взрыва и сильного пожара на одном из них два других быстро развернулись и повернули назад.

    «КСИР подчеркивает, что Ормузский пролив находится под нашим контролем, и до тех пор, пока злодеяния США в регионе будут длиться, он полностью заблокирован, и ни один нефтяной танкер не будет входить и выходить, и любое судно, которое обманет США и попытается пройти без координации с Ираном, постигнет та же участь», – сказано в заявлении.

    В КСИР призвали США прекратить вмешательство, которое не принесет миру ничего, кроме энергетического кризиса и сокращения производства удобрений.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Два нефтяных танкера 18 июля  подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.

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    23 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    Армия США объявила о 12-й серии атак по целям в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило о начале 12-й серии атак по целям в Иране ради ослабления возможностей страны угрожать судам в региональных водах, сказано в сообщении военных.

    «Сегодня в 17.30 по восточному времени силы США начали наносить дополнительные удары по иранским военным целям по указанию главнокомандующего. Миссия будет продолжена для дальнейшего ослабления способности Ирана угрожать гражданским морякам и коммерческим судам, проходящим через региональные воды», – сказано в заявлении CENTCOM в соцсети Х.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. На минах у Ормузского пролива 18 июля подорвались и загорелись два танкера. Йеменские хуситы 22 июля заявили о поражении двух саудовских нефтяных танкеров.


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    23 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    FT сообщила о захвате Ираном танкера греческого магната Прокопиу

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер греческого магната Джорджу Прокопиу Kavomaleas, которому всего год, должно было забрать более 500 тыс. баррелей нефти в Персидском заливе, судоходная группа Dynacom «пытается выяснить» местонахождение судна, попавшего в Ормузский пролив, пишет FT.

    «Согласно спутниковым снимкам, танкер, принадлежащий греческому судоходному магнату Джорджу Прокопиу, был отбуксирован в иранские воды после попадания снаряда в Ормузском проливе в воскресенье вечером», – пишет Financial Times (FT).

    В воскресенье вечером танкер Kavomaleas был поражен двумя снарядами, когда шел в направлении Персидского залива у побережья Омана. Это часть серии иранских атак на западное судоходство на этой неделе, которые вновь парализовали движение судов через Ормузский пролив.

    Удары вызвали пожар в машинном отделении, вынудив экипаж эвакуироваться с судна.

    По данным газеты, спутниковые снимки Европейского космического агентства от 21 июля показывают судно тех же размеров и цвета палубы, что и Kavomaleas, а также столб дыма, поднимающийся из его двигателя, в иранских водах недалеко от острова Ларак у побережья Ирана. Морская акватория, в которой произошло столкновение с судном, сейчас пуста.

    Компания Dynacom входит в число самых смелых судоходных компаний, часто совершая рейсы в те части мира, которых избегают другие. С февраля, когда США и Израиль начали атаки на Иран, она отправила через Ормузский пролив не менее 10 танкеров.

    В прошлом месяце Прокопиу сравнил свои действия с действиями греческих торговцев, прорвавших блокаду между Францией и Британией во время наполеоновских войн.

    «Греция с древних времен имеет традицию прорывать блокады. Я не хочу вдаваться в подробности, но, думаю, этих намеков достаточно, чтобы понять, что я имею в виду», – заявил он.

    Судно Kavomaleas, которому не более года, должно было забрать более 500 тыс. баррелей нефти в Персидском заливе. Новые суда такого размера и класса обычно стоят около 55 млн долларов. На спутниковом снимке также видна нефтяная пленка, следующая за судном.

    Компания Dynacom заявила, что любая операция по перемещению судна не была одобрена компанией, и что они «пытаются проверить» где оно находится.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. КСИР заявил о горящем танкере из трех на небезопасном маршруте Ормуза.

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