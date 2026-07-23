КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США

КСИР сообщил об уничтожении подразделения США радиоэлектронной борьбы в Кувейте

Tекст: Вера Басилая

Подразделения Корпуса стражей исламской революции нанесли мощный удар по позициям армии США. Основной целью стал военный объект на территории Кувейта, передает РИА «Новости».

Представители ведомства подтвердили факт успешного нападения. «Сегодня утром бойцы КСИР в рамках 26-й волны операции «Победа два» в ходе комбинированных атак уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы на базе Аль-Удейри и, нанеся удар по санаторию подразделения, убили и ранили несколько солдат», – отмечается в заявлении пресс-службы.

Дополнительно сообщается об атаке на диспетчерскую вышку американской базы. В результате целенаправленного огневого воздействия инфраструктуре военного объекта причинен серьезный материальный ущерб.

Ранее иранские вооруженные силы поразили склады с американскими боеприпасами на базе Кэмп-Доха в Кувейте.

До этого элитные подразделения Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

Корпус стражей исламской революции уничтожил две пусковые установки HIMARS на кувейтской территории.