BFMTV: Площадь лесных пожаров на юго-западе Франции превысила три тысячи гектаров

Tекст: Валерия Городецкая

«Площадь пожара в Жиронде к настоящему моменту составляет не менее 3,1 тыс. гектаров», – сообщили в эфире BFMTV, передает РИА «Новости».

Из-за стремительного распространения огня местная префектура была вынуждена эвакуировать более 10 тыс. человек в районе Аркашонского залива. Масштабные возгорания лесных массивов происходят на фоне аномальной жары, охватившей страну.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что этим летом государство столкнулось с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. В конце июня метеорологическая служба страны вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов из-за температуры, которая местами превышала 40 градусов.

Накануне возгорание в департаменте Вар привело к обесточиванию более 2000 домохозяйств.

Ранее французские правоохранители задержали 111 подозреваемых в умышленных поджогах лесных массивов.

В начале месяца власти эвакуировали около 10 тыс. человек из-за крупного природного пожара в Восточных Пиренеях.