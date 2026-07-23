Психолог дала рекомендации по адаптации детей в детском саду в летний период

Психолог Шиманская: Летнее объединение групп учит ребенка справляться с переменами

Tекст: Татьяна Косолапова

«Летнее объединение групп может быть стрессом для ребенка не потому, что новая группа сама по себе опасна, а потому что исчезает привычная предсказуемость: меняются дети, воспитатели, пространство и правила. Для дошкольника именно повторяемость и понятный порядок создают чувство безопасности», – говорит Шиманская.



При этом самого стресса бояться не нужно, подчеркивает специалист. Кратковременное напряжение – естественная реакция нервной системы на изменения. В умеренной форме оно помогает ребенку мобилизоваться, внимательнее изучать новую обстановку, искать контакт со взрослыми и осваивать новые способы поведения. Именно так постепенно формируется адаптивность – способность справляться с переменами, не теряя внутренней опоры.

Более того, продолжает детский психолог, летняя смена группы может стать полезным опытом. Ребенок учится знакомиться, входить в новый коллектив, обращаться за помощью, договариваться с разными детьми и понимать, что безопасность может сохраняться даже тогда, когда привычная обстановка меняется. Это важные навыки перед школой и дальнейшей жизнью.

«Вреден не сам стресс, а ситуация, когда напряжение слишком сильное, длительное и ребенок остается с ним один. Поэтому задача взрослых – не оградить дошкольника от любых изменений, а сделать их понятными и посильными», – делится эксперт.

Чтобы снизить напряжение, по словам собеседницы важно заранее и спокойно объяснить ребенку, что изменится: кто будет встречать его утром, в какой группе он окажется, какие знакомые дети или взрослые останутся рядом. Лучше говорить конкретно, без фраз «ничего страшного». Например: «Завтра ты пойдешь в другую группу. Там будет новый воспитатель, но после прогулки я, как обычно, заберу тебя».

«В первые дни особенно полезны домашние ритуалы стабильности: одинаковое время подъема, знакомая игрушка с собой, короткое прощание, понятный план вечера. Чем меньше неопределенности за пределами детского сада, тем легче нервной системе адаптироваться внутри него», – рассказывает Шиманская.

Переход в новую группу лучше делать постепенно, если это возможно, продолжает психолог. Для начала стоит познакомить ребенка с помещением и воспитателем, показать шкафчик, игрушки, место для сна. Воспитателю важно сразу назвать ребенка по имени, объяснить правила и включить его в простое совместное действие. Например, они могут вместе накрыть на стол или выбрать игру. Это быстро возвращает ребенку ощущение принадлежности и влияния на ситуацию.

«После сада не стоит устраивать подробный допрос. Лучше задавать мягкие и конкретные вопросы: «Что сегодня было знакомым?», «Кто тебе помог?», «Что было самым трудным?». Если ребенок несколько дней капризничает, хуже засыпает или сильнее цепляется за родителей, это может быть нормальной реакцией адаптации. Главный ориентир – постепенное возвращение интереса к игре, общению и привычному режиму», – отмечает специалист.

Она подчеркивает, что самая важная защита от стресса заключается не в обещании, что изменений не будет, а в получении нового опыта ребенка. Нужно дать ему понять, что он может волноваться, встречаться с новым и при этом справляться. А рядом будут находиться взрослые, которые его понимают и поддерживают.

Ранее в Минпросвещении сообщили о намерение обновить стандарт для детских садов с требованиями к учебным и воспитательным материалам. По словам главы ведомства Сергея Кравцова особый акцент сделан на создании современной и доступной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.