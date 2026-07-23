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    23 июля 2026, 14:31 • Новости дня

    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии

    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.

    23 июля 2026, 15:08 • Новости дня
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    @ OLEKSANDR KLYMENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России с иронией отреагировало на назначение Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией, использовав знаменитую фразу из ленты «Место встречи изменить нельзя».

    Ведомство опубликовало в официальных каналах сообщение об освобождении города Белицкое в ДНР силами группировки «Центр», сопроводив информацию ироничной отсылкой к новому главнокомандующему ВСУ.

    «А теперь Горбатый (перечеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!», – говорится в публикации в канале Минобороны в Max.

    Эта фраза является отсылкой к кульминационной сцене известного советского фильма. В кинокартине ее произносит начальник опербригады МУРа Глеб Жеглов при задержании главаря банды «Черная кошка».

    Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. Бывший главком ВСУ Александр Сырский объявил о сложении своих полномочий.

    Политолог Владимир Скачко назвал нового военачальника тщеславным и беспринципным человеком.

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    22 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России

    Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии

    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Крутова

    Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой. Соответственно, надеяться на потепление отношений с Берлином не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне немецкого правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее к деятельности приступил новый посол ФРГ в РФ Клеменс фон Гетце.

    «Клеменс фон Гетце – дипломат с большим опытом. Ему довелось представлять ФРГ в том числе в Китае и Израиле, и, судя по открытым источникам, эта работа была успешной. Поэтому к его назначению следует отнестись серьезно», – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «Новый посол не станет сразу активно высказывать свои оценки страны пребывания. Ему предстоит войти в курс дел, изучить ситуацию на месте и выстроить рабочие контакты. Фон Гетце прежде всего профессионал, который будет последовательно проводить ту внешнеполитическую линию, которую определяет руководство ФРГ», – пояснил он.

    «Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт. Поэтому надеяться на перемены в диалоге не стоит», – подчеркнул собеседник.

    «При этом у Фон Гетце есть возможность отойти от наиболее резких высказываний и жестов своего предшественника Ламбсдорффа, который оставил после себя противоречивое наследство. Но воспользуется ли новый дипломат такой возможностью, зависит скорее от общего состояния отношений между странами, чем от него лично», – добавил эксперт.

    «Стоит отметить и то, что немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократических фамилий. Приставка «фон» здесь не случайна: это люди из династий, давших Германии и политиков, и дипломатов. То, что именно такие представители оказываются в Москве, является важным показателем места России в немецкой внешней политике», – пояснил собеседник.

    «Однако скромные результаты деятельности посольства кроются в кризисных явлениях внутри самой немецкой дипломатии и в обрушении российско-германских отношений после 2022 года. Это задает жесткие рамки не только представителям ФРГ, но и российской стороне», – отметил он.

    «Сейчас Германия испытывает море внутренних проблем: усиление идеологизированного «ценностного» вектора, особенно в период, когда МИД ФРГ возглавляла представитель «Зеленых» Анналена Бербок, изменение роли страны внутри западного блока и в мире. На этом фоне ждать от посла в Москве прорывов наивно», – акцентирует Соколов.

    С этим согласен и германский политолог Александр Рар. «Гетце – карьерный дипломат, который не был связан с Россией. Он будет действовать в соответствии с предоставленными указаниями из МИД ФРГ: то есть, как и его предшественник новый посол по большей части будет сидеть в офисе, изредка выезжая на «свидания» с дипведомством РФ. К сожалению, немецкие дипломаты сегодня обучены в соответствии со строгой приверженностью идеологии либеральных ценностей. Старой школы дипломатии разума в Берлине уже нет», – резюмирует собеседник.

    Ранее вступил в должность новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце. Как сообщает ТАСС, этот человек обладает богатым дипломатическим опытом: в МИД Германии он работает с 1990-х годов. Окончил он исторический и юридический факультеты Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а позже обучался в профильной академии при внешнеполитическом ведомстве.

    В период с 2012 по 2015 года Гетце руководил департаментов, занимающимся развитием отношений со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Позже стал официальным послом Германии и в этом качестве сменил сразу несколько стран: Израиль, Китай, Япония и Мексика.

    При этом о его возможном переходе в Россию немецкое издание Spiegel писало еще в феврале. Тогда газета, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что экс-посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорффа планируют переназначить на должность представителя страны в Израиле. Про Гетце же издание отзывалось следующим образом: «он имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности».

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    23 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение коммерческого флота в украинские гавани полностью остановилось из-за решений компаний-судовладельцев, власти пытаются найти выход из ситуации, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

    «Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».

    Высоцкий отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском решения для восстановления судоходства. Накануне датская логистическая компания Maersk сообщила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за высоких рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за ударов.

    Накануне российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о полном отсутствии заходов кораблей в гавани Одесской и Николаевской областей в течение дня.

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    23 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Единственный раз, когда США заморозили военную помощь Киеву, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штаты использовали такую меру не для остановки боевых действий, а для того, чтобы поставить на место Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД член СВОП Андрей Климов. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости накачки Украины вооружениями.

    «Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы. Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Он напомнил, что переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле продлились более получаса. «За это время, как правило, стороны успевают озвучить несколько тезисов и при необходимости уточнить какие-то вопросы. То есть, это не глубокие субстантивные переговоры», – уточнил собеседник. Климов обратил внимание на требование главы МИД России к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.

    «Москва озабочена непрекращающимися действиями США, направленными фактически на поддержку Киева. Это озвучивалось по разным поводам и разными словами, но никогда ничем, что называется, не декорировалось», – заметил спикер. Как напомнил член СВОП, накануне встречи Лавров публично отметил, что США напрямую участвуют в наведении ВСУ на цели в России.

    «Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», – полагает член СВОП. По его мнению, США прекрасно понимают: они – сторона конфликта. На этом фоне спикер упомянул слова Дональда Трампа о том, что это «война Джо Байдена».

    «Американский лидер прав: речь идет о конфликте, который готовили и разжигали американцы, правда, при другой администрации. Но команда Трампа не в полной мере использовала возможность прекратить его. Единственный раз, когда Вашингтон заморозил военную помощь Киеву и передачу разведданных, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штатам эта санкция была нужна не для остановки конфликта, а для того, чтобы поставить на место Зеленского», – напомнил Климов.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились около 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина.

    Накануне анонсируя переговоры с Рубио, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    В ходе встречи министр пообещал уточнить у американского коллеги заявления Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    22 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Песков заявил о стабилизации российского топливного рынка

    Песков заявил об успешных мерах по стабилизации российского топливного рынка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эффективность правительственных мер по стабилизации ситуации с топливом.

    Этот вопрос обсуждался на совещании по экономическим вопросам, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    «В целом констатировалось, что во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Во многих регионах ситуация становится легче», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Президент РФ Владимир Путин отметил временный характер трудностей в этой сфере.

    Для поддержания баланса правительство создало льготные налоговые условия импортерам горючего.

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    22 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз перенесены из-за Венгрии

    Переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз перенесли на сентябрь

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз перенесен на сентябрь из-за протеста Венгрии, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    Решение вопроса об открытии переговорных кластеров по интеграции Украины в Евросоюз перенесли на осень, передает РИА «Новости». Причиной такой задержки послужила позиция Венгрии, которая заблокировала дальнейшее обсуждение.

    Из-за отсутствия консенсуса европейские дипломаты вернулись к этой проблеме 22 июля. «Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров два и три для Украины и Молдавии во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля. Следующая попытка запланирована на первое сентября», – отмечает издание «Европейская правда».

    На прошлой неделе Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование процесса присоединения Киева к объединению.

    В середине июня европейские дипломаты запустили первый блок обсуждений о членстве этого государства.

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    23 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений, отказавшись от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Окончательное решение по ограничительным мерам будет принято Советом ЕС до конца текущего дня, передает ТАСС.

    Дипломатический источник в Брюсселе заявил: «Послы согласовали 21-й пакет санкций».

    По словам европейского чиновника, новый документ не содержит полного эмбарго на транспортировку энергоресурсов. Главный оператор морских перевозок сжиженного природного газа в Европе, которым является Греция, сохранит возможность доставлять российское топливо в третьи страны.

    Собеседник агентства также подчеркнул, что новые рестрикции вступят в законную силу сразу после их официального утверждения руководством объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций Евросоюза для защиты судоходной компании Dynagas.П

    озже представители стран объединения исключили многие ключевые меры из нового пакета ограничений ради защиты интересов бизнеса. В итоге Евросоюз разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    23 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    КТК временно остановил прокачку нефти
    КТК временно остановил прокачку нефти
    @ Устиненко Анатолий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно прекратил прокачку нефти.

    В компании пояснили, что объекты инфраструктуры находятся в штатном режиме готовности, передает РИА «Новости».

    «Перевалка нефти в настоящее время не производится, нефтепровод временно остановлен, объекты КТК в штатном режиме готовности», – заявили представители консорциума.

    Остановка перевалки сырья с терминала КТК произошла в конце прошлой недели. Причиной стала целенаправленная террористическая атака беспилотников на танкеры.

    Нефтепроводная система КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона на мировые рынки. Для Казахстана это основной канал экспорта, на который приходится более 80% поставок.

    Трубопровод длиной 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.

    Напомним, украинские беспилотники ударили по двум танкерам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На следующий день еще один дрон атаковал гражданское судно NELSA во время погрузки нефти.

    Министерство энергетики Казахстана официально подтвердило факт нападения на этот корабль.

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    22 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы ЕС не смогли прийти к согласию по компромиссному проекту 21-го пакета санкций против России.

    Информацию об этом журналистам предоставил европейский источник в Брюсселе, передает ТАСС. «Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», – заявил собеседник агентства.

    На прошлой неделе европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных ограничений. Страны Евросоюза ослабили новый пакет санкций ради защиты национальных экономических интересов.

    Руководство объединения исключило из документа эмбарго на импорт российских морепродуктов.

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    22 июля 2026, 23:05 • Новости дня
    Налоговая заблокировала счета покупательницы квартиры Ларисы Долиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета Полины Лурье, которая стала владелицей элитной столичной недвижимости, принадлежавшей ранее певице Ларисе Долиной.

    Операции по счетам Полины Лурье, которая приобрела недвижимость Ларисы Долиной в центре Москвы, были приостановлены, передает РИА «Новости».

    Решение было принято 6 июля из-за того, что женщина не предоставила налоговую декларацию в течение 20 дней после истечения установленного срока.

    В 2024 году Лурье купила столичную квартиру Долиной. Позже артистка заявила о том, что стала жертвой мошенников, вынудивших ее продать жилье и передать им вырученные средства.

    Певица пыталась оспорить сделку в суде. Длительные судебные разбирательства дошли до Верховного суда, который в декабре 2025 года оставил право собственности за новой владелицей. При этом суд признал артистку потерпевшей от преступных действий.

    В настоящее время Лефортовский суд Москвы рассматривает иск Долиной к обманувшим ее злоумышленникам. В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд удовлетворил требования певицы о возмещении вреда на сумму более 176 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Лурье опровергла слухи о продаже бывшей квартиры Долиной. В начале июля президиум Верховного суда  принял обобщающий правовые позиции документ по спорам о продаже квартир под влиянием обмана.

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    22 июля 2026, 23:27 • Новости дня
    Умер ведущий программы «Монастырская кухня» Максим Сырников

    Tекст: Катерина Туманова

    Ресторатор, шеф-повар, популяризатор русской кухни Максим Сырников скоропостижно скончался в возрасте 60 лет в среду, о чем сообщил Telegram-канал «Спаса», на котором он вел программу «Монастырская кухня».

    По словам гендиректора телеканала «Спас» Борис Корчевников, Максим Сырников    был способным видеть Россию в простейших вещах и возвращать ее зрителям через русскую кухню.

    «От Максима веяло теплом старшего брата. Он обнимал им меня и потом рассказывал о каждой из снедей так захватывающе и с такой любовью к России. Он один такой,  умевший увидеть за простейшими вещами в тарелке всю красоту и дух России небесной и земной», – написал Корчевников в Telegram-канале.

    Он добавил, что Сырников ездил в зону СВО кормить солдат и «отдавал им то, что он умеет лучше всего – и мало, кто так, как н умел. Он их кормил – настоящей русской кухней.

    Причиной смерти Максима Сырникова, по словам его окружения, стало внезапное внутреннее кровотечение, передает РИА «Новости».

    «Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался», – сказал источник.

    Максим Сырников родился 28 июля 1965 года в городе Ленинграде. Первым своим блюдом называл сырники, испеченные в семь лет. К 11 годам он изучил труды Вильяма Похлебкина, а в 15 лет собрал коллекцию пряностей, пишет «РуВики»

    Окончив филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, он отправился в армию. После службы работал рубщиком мяса, а затем с друзьями открыл пиццерию, где сам готовил и придумывал блюда.

    Накопив средства, Сырников отправился в путешествие по России и другим странам, перенимая опыт мастеров национальных кухонь.

    В разные годы он вел кулинарные колонки в изданиях «Сноб», «Натурпродукт» и «ХлебСоль». В начале 2000-х годов создал популярный блог, после чего стал шеф-поваром петербургского ресторана «Аквариум». Позже работал бренд-шефом в заведениях русской кухни «Малахит» в Ижевске и «Русь Великая» в Екатеринбурге.

    В 2009 году Сырников выпустил книгу «Русская домашняя кухня», а в 2012 году основал фонд «Русская поварня». Он также являлся почетным президентом Сибирской гильдии шеф-поваров, участвовал в гастрономических фестивалях и был соорганизатором мероприятия «Селигерский рыбник».

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    23 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом обеспечение армии материалами и комплектующими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стало обсуждение материалов, комплектующих и сырья, необходимых для производства вооружений, передает РИА «Новости».

    На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июля, участники рассматривали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда с основным докладом перед собравшимися выступал министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В начале июля президент посвятил встречу с Совбезом угрозам информационной безопасности страны.

    Месяцем ранее глава государства провел оперативное совещание по вопросам внешней политики.

    В прошлом году российский лидер поручил министру промышленности и торговли подготовить доклад о модернизации оборонно-промышленного комплекса.

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    23 июля 2026, 04:50 • Новости дня
    Омбудсмены России и Украины наладили прямой обмен документами погибших

    Омбудсмены России и Украины наладили обмен документами погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский коллега Дмитрий Лубинец сумели наладить оперативный обмен справками, необходимыми для получения выплат и льгот семьями погибших.

    «У нас существует инициатива, которую я предложила моему коллеге», – рассказала Лантратова ТАСС.

     Она пояснила, что из-за разрыва связей родственники погибших бойцов не могут оформить положенные выплаты, если часть семьи проживала на Украине. Без соответствующих справок эти средства замораживаются.

    Теперь омбудсмены имеют прямой канал коммуникации для решения пенсионных вопросов и начисления пособий. Правозащитники регулярно передают друг другу обращения граждан, после чего отрабатывают их и обмениваются необходимыми бумагами для оказания гуманитарной помощи.

    «Мы передаем друг другу стопки писем, обращений, и потом отрабатываем их и обмениваемся этими документами. Тем самым гуманитарно помогаем тем, кто к нам обращается», – подытожила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова рассказала о внушающих ненависть к русским украинских комиксах. Она также сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной, уточнив, что представители Москвы и Киева ведут активный диалог по вопросам возвращения захваченных военнослужащих.


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    23 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Стало известно о возможности Греции избежать запрета на перевозку российского СПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Греческая Dynagas сможет перевозить российский СПГ и после введения нового пакета антироссийских санкций, так как ЕС планирует разрешить европейским компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны, пишет FT.

    Греческой судоходной компании Dynagas будет разрешено продолжать перевозить российский сжиженный природный газ в рамках новых санкций Европейского союза, пишет Financial Times.

    Соглашение, которое представители стран ЕС должны одобрить в четверг, позволит европейским компаниям транспортировать российский СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления.

    Источники издания отмечают, что объемы поставок будут ограничены уровнем 2025 года. Кроме того, страны ЕС планируют продлить на год действие потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить доходы Москвы.

    Компромисс по санкциям был достигнут после сопротивления со стороны Афин и других столиц, опасающихся ущерба для своих экономических интересов. В частности, Греция выступила в защиту компании Dynagas, которая эксплуатирует 27 газовозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT 16 июля сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ и об ослаблении поддержки антироссийских санкций в ЕС. При этом Politico отметила, что ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций.

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