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    23 июля 2026, 13:39 • Новости дня

    Каллас анонсировала новые санкции против России до вступления в силу 21 пакета

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    «Это не конец пути. Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России», – написала Каллас в соцсети.

    Она отметила, что согласованный, но формально еще не утвержденный 21-й пакет предусматривает масштабные ограничения против финансовой системы России, военно-промышленного комплекса и энергетического сектора, передает РИА «Новости»

    Напомним, европейские дипломаты согласовали в четверг сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    В очередной пакет войдут ограничения против 32 российских банков, криптовалютных компаний, нефтяных торговых платформ,

    При этом а итоговый вариант 21-го пакета антироссийских санкций так и не вошел пункт о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    23 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.

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    22 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз перенесены из-за Венгрии

    Переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз перенесли на сентябрь

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз перенесен на сентябрь из-за протеста Венгрии, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    Решение вопроса об открытии переговорных кластеров по интеграции Украины в Евросоюз перенесли на осень, передает РИА «Новости». Причиной такой задержки послужила позиция Венгрии, которая заблокировала дальнейшее обсуждение.

    Из-за отсутствия консенсуса европейские дипломаты вернулись к этой проблеме 22 июля. «Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров два и три для Украины и Молдавии во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля. Следующая попытка запланирована на первое сентября», – отмечает издание «Европейская правда».

    На прошлой неделе Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование процесса присоединения Киева к объединению.

    В середине июня европейские дипломаты запустили первый блок обсуждений о членстве этого государства.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений, отказавшись от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Окончательное решение по ограничительным мерам будет принято Советом ЕС до конца текущего дня, передает ТАСС.

    Дипломатический источник в Брюсселе заявил: «Послы согласовали 21-й пакет санкций».

    По словам европейского чиновника, новый документ не содержит полного эмбарго на транспортировку энергоресурсов. Главный оператор морских перевозок сжиженного природного газа в Европе, которым является Греция, сохранит возможность доставлять российское топливо в третьи страны.

    Собеседник агентства также подчеркнул, что новые рестрикции вступят в законную силу сразу после их официального утверждения руководством объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций Евросоюза для защиты судоходной компании Dynagas.П

    озже представители стран объединения исключили многие ключевые меры из нового пакета ограничений ради защиты интересов бизнеса. В итоге Евросоюз разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    22 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы ЕС не смогли прийти к согласию по компромиссному проекту 21-го пакета санкций против России.

    Информацию об этом журналистам предоставил европейский источник в Брюсселе, передает ТАСС. «Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», – заявил собеседник агентства.

    На прошлой неделе европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных ограничений. Страны Евросоюза ослабили новый пакет санкций ради защиты национальных экономических интересов.

    Руководство объединения исключило из документа эмбарго на импорт российских морепродуктов.

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    23 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Стало известно о возможности Греции избежать запрета на перевозку российского СПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Греческая Dynagas сможет перевозить российский СПГ и после введения нового пакета антироссийских санкций, так как ЕС планирует разрешить европейским компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны, пишет FT.

    Греческой судоходной компании Dynagas будет разрешено продолжать перевозить российский сжиженный природный газ в рамках новых санкций Европейского союза, пишет Financial Times.

    Соглашение, которое представители стран ЕС должны одобрить в четверг, позволит европейским компаниям транспортировать российский СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления.

    Источники издания отмечают, что объемы поставок будут ограничены уровнем 2025 года. Кроме того, страны ЕС планируют продлить на год действие потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить доходы Москвы.

    Компромисс по санкциям был достигнут после сопротивления со стороны Афин и других столиц, опасающихся ущерба для своих экономических интересов. В частности, Греция выступила в защиту компании Dynagas, которая эксплуатирует 27 газовозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT 16 июля сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ и об ослаблении поддержки антироссийских санкций в ЕС. При этом Politico отметила, что ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций.

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    22 июля 2026, 23:18 • Новости дня
    Суд в Гааге отказался отпустить экс-главу Освободительной армии Косова под залог

    Бывший глава Освободительной армии Косова Хашим Тачи остался под стражей в Гааге

    Tекст: Денис Тельманов

    Специальный трибунал отклонил ходатайство об освобождении обвиняемого в военных преступлениях Хашима Тачи за 50 тыс. евро из-за высоких рисков.

    Бывшему лидеру непризнанной республики и полевому командиру Освободительной армии Косова Хашиму Тачи отказали в изменении меры пресечения, передает ТАСС.

    «Все выводы, содержащиеся в пункте 6 подпункта «б» статьи 41 и касающиеся рисков, связанных с Тачи в данном деле, по-прежнему остаются в силе, они были сделаны на основе многочисленных обоснованных и индивидуальных факторов, и никакие возможные условия освобождения не могут в достаточной мере смягчить эти риски. Соответственно, содержание Тачи под стражей по-прежнему является обоснованным и соразмерным», – сказано в решении суда.

    Обвинительное заключение против фигуранта содержит шесть эпизодов преступлений против человечности, включая пытки и убийства. Также следствие выявило четыре случая военных преступлений. Слушания по этому резонансному делу начались в сентябре 2025 года.

    В судебном процессе приняли участие около 140 потерпевших. Прокуратуре потребовалось два года для сбора и представления полной доказательной базы. Оглашение итогового приговора назначено на 16 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецсуд в Гааге запланировал оглашение приговора Хашиму Тачи на 16 сентября 2026 года. В середине июля Евросоюз назначил Дирка Шубеля новым спецпредставителем в Косове.

    Месяцем ранее партия Альбина Курти победила на внеочередных парламентских выборах в самопровозглашенной республике.

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    22 июля 2026, 22:21 • Новости дня
    Дмитриев рассказал о взлетевших в Европе ценах на газ

    Дмитриев объяснил подорожание газа в ЕС отказом от российских поставок

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость газа на европейском энергорынке увеличилась наполовину на фоне надвигающегося кризиса и прекращения закупок сырья в России, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    По словам главы РФПИ, отказ от энергоносителей из нашей страны привел к серьезным экономическим последствиям для западных государств.передает РИА «Новости».

    «Зима приближается: цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за надвигающегося «цунами» энергетического кризиса и отказа от российского газа», – написал Дмитриев в социальной сети X.

    Таким образом чиновник отреагировал на публикацию газеты Financial Times. Издание отмечало уязвимость европейского рынка к подорожанию топлива из-за аномальной жары, опасений за зимние поставки и проблем с судоходством в Ормузском проливе.

    В конце июня Кирилл Дмитриев напомнил об отказе Евросоюза от доступной российской энергии на фоне смертоносной жары.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций оценил потери европейских стран от бойкота отечественных энергоресурсов в три триллиона евро.

    Весной Дмитриев предсказал полное банкротство Европы по причине резкого скачка газовых котировок.

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    23 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций принял решение о заморозке активов и введении запрета на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России.

    Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.

    «Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.

    Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.

    В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.

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    23 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: ЕС введет ограничения в отношении 32 российских банков

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках нового пакета санкций Европейский союз планирует ввести ограничения против десятков финансовых организаций, а также нефтяных торговых платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы добавляем еще 32 российских банка..., криптофирмы и нефтяные торговые платформы», – написала она в социальной сети X. Новые ограничения станут частью очередного пакета санкций против России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о планах запретить транзакции на 11 криптовалютных платформах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полностью ограничить работу криптоплощадок из третьих стран за связи с Москвой.

    В рамках новых антироссийских мер Брюссель запланировал ввести запрет на транзакции с 31 банком.

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    23 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    В ЕС раскрыли детали нового пакета санкций против России

    Кошта: 21-й пакет санкций ЕС затрагивают энергетику и криптовалюты России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый пакет европейских ограничений против России направлен на ключевые сектора экономики, включая энергетику, финансовые услуги, торговлю и криптовалюты, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

    «Наш 21-й пакет санкций нацелен на секторы с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля», – заявил политик. При этом новые меры предусматривают определенные послабления для перевозчиков, передает ТАСС.

    Послы стран Евросоюза согласовали исключения, позволяющие европейским компаниям доставлять российский сжиженный природный газ по морю в третьи страны. Разрешение будет действовать в течение года с возможностью автоматического продления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза одобрили сокращенный вариант новых антироссийских ограничений.

    Европейские компании продолжат транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

    Против полного запрета на перевозку этого вида топлива активно выступала Греция.

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    23 июля 2026, 09:29 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 750 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах впервые с весны превысила 750 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе торгов на лондонской бирже стоимость голубого топлива преодолела рубеж, которого не достигала с конца марта текущего года.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг продемонстрировали рост, впервые с 23 марта превысив отметку в 750 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию на уровне 741,1 доллара, прибавив 0,5% к предыдущему дню.

    К 9:00 по московскому времени показатель увеличился до 754,5 доллара, что составило рост на 2,3% от расчетной стоимости среды. Удорожание энергоносителей на европейском рынке стартовало 2 марта на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

    Максимальная стоимость в 853,7 доллара за тысячу кубометров была зафиксирована 19 марта после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа. Весной цены демонстрировали высокую волатильность: мартовский скачок на 60% сменился падением на 14% в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов достигла 716,4 доллара за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее биржевые котировки превысили отметку в 650 долларов.

    В середине месяца цена на крупнейшем распределительном центре в Нидерландах увеличилась до 646 долларов.

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    23 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Пушилин назвал обещания Украине членства в ЕС «морковкой для осла»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ДНР Денис Пушилин заметил, что обещания еврочиновников принять Украину в Евросоюз стали напоминать морковку для осла.

    «Это вот та морковка для осла, как на пресловутой картинке, которую мы все видели. И морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями, чтобы они имели хоть какую-то псевдомотивацию», – сказал Пушилин ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская Rzeczpospolita писала, что Евросоюз собрался закрыть границы для военнообязанных украинцев. Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС. Глава МИД Венгрии Анита Орбан пригрозила полностью остановить интеграцию Украины из-за нарушения прав закарпатских венгров.


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    23 июля 2026, 12:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: ЕК не смогла согласовать запрет на въезд в ЕС участникам СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    В итоговый вариант 21-ого пакета антироссийских санкций так и не вошел пункт о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Руководство Европейского союза признало неудачу с введением ограничений против российских военнослужащих. Фон дер Ляйен сообщила о ситуации с новым пакетом санкций, передает ТАСС.

    «Мы также сделали важный шаг в направлении того, чтобы официально запретить российским бойцам въезд в ЕС», – заявила политик. При этом в июне она обещала немедленно ввести полный запрет для участников спецоперации на Украине на посещение европейских государств.

    Кроме того, председатель Еврокомиссии проигнорировала тему ограничений на перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Данная мера изначально считалась главной в 21-м пакете, однако впоследствии государства Евросоюза ее заблокировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Ранее участники саммита Евросоюза отправили на доработку идею о закрытии границ для российских военнослужащих.

    Италия и Франция опасались введения повсеместного запрета на въезд бывших бойцов спецоперации.

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    23 июля 2026, 14:41 • Новости дня
    Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро

    Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение цифрового закона

    Tекст: Мария Иванова

    Американская корпорация получила взыскание в 890 млн евро за недобросовестное продвижение собственных поисковых сервисов и ущемление прав сторонних разработчиков.

    Европейские регуляторы наказали корпорацию на 890 млн евро, передает РИА «Новости». Причиной стало несоблюдение требований закона о цифровых рынках.

    «Сегодня Еврокомиссия приняла два решения, признав несоблюдение компанией Google закона о цифровых рынках за предоставление преимуществ собственным сервисам в поиске и за введение ограничений для компаний», – говорится в заявлении ведомства.

    Общая сумма взыскания сложилась из двух штрафов на 460 млн и 430 млн евро. Регулятор пришел к выводу, что корпорация ущемляет права конкурентов, запрещая им направлять пользователей к более дешевым каналам покупок в обход Google Play.

    Компании дали 60 дней на устранение всех выявленных нарушений. В противном случае ей грозят регулярные взыскания в размере до 5% от глобального оборота, однако решение еще можно обжаловать. Расследование велось с марта 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае немецкая пресса узнала о подготовке Евросоюзом рекордного взыскания для американской корпорации.

    Осенью прошлого года Еврокомиссия запустила официальную процедуру проверки поисковика из-за возможных манипуляций алгоритмами.

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    23 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 37 российских производителей дальних беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против 37 российских организаций, которые производят беспилотники дальнего действия.

    Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Для ограничения способности России вести войну и наносить удары, прежде всего с использованием беспилотников дальнего действия, в сегодняшнем пакете мер внесены 56 отдельных пунктов в списки лиц и компаний, участвующих в российском военно-промышленном комплексе», – говорится в документе. Уточняется, что 37 из этих предприятий напрямую связаны с выпуском дальних дронов.

    В европейском ведомстве добавили, что отныне процесс создания таких аппаратов и цепочки их поставок будут находиться под пристальным вниманием.

    Накануне издание Politico сообщило об исчерпании у властей Евросоюза идей для 21-го пакета рестрикций

    В начале июля глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала введение ограничительных мер против поддерживающих российский военно-промышленный комплекс предприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала подготовить жесткие ответные шаги на очередные санкции Брюсселя.

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