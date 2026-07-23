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    23 июля 2026, 12:34 • Новости дня

    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с членами Совбеза

    Песков заявил о планах Путина провести совещание с постоянными членами Совбеза

    Tекст: Мария Иванова

    В середине дня президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, тему которого обозначит лично, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    «Сегодня президент планирует в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что повестку предстоящей встречи российский лидер обозначит лично.

    Кроме того, на этот день в графике президента запланированы и другие мероприятия рабочего характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделю назад представитель Кремля анонсировал аналогичное еженедельное мероприятие.

    В середине июня глава государства провел заседание по вопросам внешней политики.

    В мае на подобном совещании российский лидер назвал удар по Старобельску террористической атакой.

    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности на топливном рынке

    Путин: Трудности на топливном рынке носят временный характер

    Путин назвал временными трудности на топливном рынке
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на внешнее давление и попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

    Глава государства в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам. «Хочу подчеркнуть – трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Ранее президент Владимир Путин поручил профильным министрам оперативно докладывать о мерах по урегулированию сложностей в отрасли.

    Правительство отчиталось о способах улучшения ситуации с горючим.

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    21 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

    «Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.

    Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.

    Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.

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    20 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин распорядился оптимизировать рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Инициированный ЕР указ оптимизирует рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров усовершенствовать нормы, регулирующие режим рабочего времени и учебную нагрузку преподавателей. Кроме того, указом президента гарантируется безопасность педагогов от угроз причинения вреда в связи с их профессиональной деятельностью.

    «Правительству в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки», – говорится в тексте президентского указа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования

    Указ устанавливает в качестве необходимого условия для нормальной работы учителей защиту их жизни и здоровья при осуществлении профессиональной деятельности. Помимо физической защиты, работники образовательных учреждений получили право на бесплатные консультации юристов по вопросам трудовых прав. Специалисты также помогут преподавателям разобраться в нюансах получения различных мер социальной поддержки и гарантий.

    В апреле президент России распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников образовательных учреждений.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием прежнее количество административной работы у преподавателей.

    Ранее Путин поручил учителям с 25-летним стажем присваивать звание «Ветеран труда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.


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    20 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин учредил в России День хоккея

    Путин установил в России День хоккея 22 декабря

    Путин учредил в России День хоккея
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин постановил ежегодно праздновать в России День хоккея 22 декабря.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем рождения отечественного хоккея считается 22 декабря в честь первых матчей чемпионата СССР 1946 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о регулярном участии главы государства в хоккейных матчах.

    Для популяризации данного вида спорта по инициативе Владимира Путина в 2011 году создали Ночную хоккейную лигу.

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    22 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона дала понять, что считает полезным присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

    По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

    Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

    Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

    Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

    Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.

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    20 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Газманова Олега Михайловича – композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения включило песни Олега Газманова в школьную программу. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего продюсера артиста по делу о мошенничестве.

    Ранее Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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    21 июля 2026, 02:48 • Новости дня
    Путин поручил установить единый образец удостоверения учителя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в Российской Федерации, и порядка выдачи такого удостоверения», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подписал документ, гарантирующий учителям защиту жизни, здоровья и бесплатные юридические консультации.

    Путин распорядился присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание «Ветеран труда» и расширить меры социальной поддержки учителей.

    Глава государства дал поручение правительству за полгода усовершенствовать нормы рабочего времени и учебной нагрузки учителей.

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    21 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин назвал хорошим показатель инвестиций в Еврейской автономной области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал хорошим показатель инвестиций в основной капитал в Еврейской автономной области.

    Во вторник глава государства провел встречу с губернатором региона Марией Костюк в Кремле, где обсуждались ключевые вопросы развития субъекта, передает РИА «Новости».

    Губернатор сообщила, что рост инвестиций в основной капитал региона составил 35%. «Хороший показатель – 35%», – сказал Путин во время беседы. Президент также поинтересовался факторами, способствовавшими такому результату.

    Костюк пояснила, что достижение стало возможным благодаря развитию логистики, которая теперь выступает ядром экономики области. Кроме того, на встрече обсуждалось социально-экономическое развитие региона, подготовка квалифицированных кадров для местных предприятий и привлечение медицинских специалистов. Предыдущая встреча Путина и Костюк проходила в августе 2025 года.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Марией Костюк.

    В сентябре прошлого года глава региона официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области.

    На Петербургском форуме она сообщила о заключении крупных инвестсоглашений с агропромышленными и энергетическими компаниями.

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    20 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного работника культуры директору Ясной Поляны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Екатерине Толстой, занимающей должность директора музея-усадьбы «Ясная Поляна», почетного звания заслуженного работника культуры.

    Указ опубликован на портале правовых актов.

    Екатерина Толстая является супругой Владимира Ильича Толстого – потомка выдающегося писателя. Ранее он сам руководил яснополянским музеем. В 2012 году Толстой оставил эту должность, поскольку был назначен советником президента России по вопросам культуры.

    В июне президент присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. В мае композитор Николай Агутин удостоился звания заслуженного деятеля искусств.

    В том же месяце глава государства наградил актрису Наталию Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    21 июля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой ЕАО Костюк

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с руководителем Еврейской автономной области Марией Костюк, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин работает в Кремле. Сегодня он примет губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля обратил внимание на то, что президент регулярно уделяет время региональной проблематике. Помимо этого, в графике главы государства значатся и другие рабочие встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Костюк официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области.

    Месяцем ранее глава государства обсудил с ней социально-экономическую ситуацию в регионе.

    В мае 2026 года Герой России Олег Джафаров стал заместителем губернатора ЕАО.

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    23 июля 2026, 02:38 • Новости дня
    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина

    Французский историк Малиновски сравнил взгляд Путина с рентгеном

    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России Владимира Путина мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

    Зарубежный эксперт поделился впечатлениями от личных встреч с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам специалиста, российский лидер  обладает уникальным даром моментально понимать характер окружающих.

    «Это человек исключительной культуры и образования. Но главное – он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», – поделился историк впечатлениями от встреч с Путиным.

    Пьер Малиновски постоянно проживает в Москве с 2017 года и несколько раз видел президента России, в частности, впервые это произошло в 2015 году во время Парада в часть 70-й годовщины Победы. Тогда это событие произвело на иностранного гостя огромное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком. Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ. Когда Путина спросили о чертах характера, он заговорил о стране.

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    21 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Путин поздравил российских школьников с победой на химической олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на 58-й Международной химической олимпиаде, отметив их исключительную самоотдачу.

    Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную с успехом на престижных соревнованиях, передает cайт Кремля.

    «Уважаемые Арсений Андреевич, Ярослав Александрович, Игорь Алексеевич, Павел Алексеевич! Поздравляю вас с блестящей победой на 58-й Международной химической олимпиаде. Молодцы», – говорится в телеграмме главы государства.

    Российский лидер подчеркнул исключительную самоотдачу, выдержку и товарищескую сплоченность ребят. Он пожелал команде, а также педагогам и наставникам новых достижений.

    Международная химическая олимпиада проходит с 1968 года. В состязании участвуют школьники до 20 лет из более чем 90 стран. В прошлом году российская команда также завоевала четыре золотые медали на соревнованиях в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники завоевали четыре высшие награды на 58-й Международной химической олимпиаде в Узбекистане.

    Весной в Москве стартовала юбилейная Международная Менделеевская олимпиада по химии.

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    21 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин поручил привести в порядок школы и детсады ЕАО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил необходимость приводить в порядок детские сады и школы в Еврейской автономной области.

    В ходе общения с главой государства руководитель региона Мария Костюк доложила об успехах в модернизации образовательной инфраструктуры, передает РИА «Новости». По ее словам, за прошлый год в области удалось вдвое нарастить темпы капитального ремонта школ, а также отремонтировать один детский сад.

    Выслушав доклад, глава государства подчеркнул важность продолжения начатой работы. «Есть еще над чем работать... Детские сады и школы надо приводить в порядок», – отметил Путин.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк.

    В августе прошлого года глава государства указал руководителю региона на важность ремонта объектов образования.

    В 2024 году российский лидер поручил выделить на капитальный ремонт детских садов и школ дополнительно более 400 млрд рублей.

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