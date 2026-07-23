  • Новость часаКлимов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
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    Россия приблизила морскую блокаду Одессы
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины
    Премьер Японии решила стать политиком-бойцом
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель
    23 июля 2026, 12:15 • Новости дня

    «Спартак» потребовал переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита»

    КДК РФС сообщил о требовании «Спартака» переиграть матч за Суперкубок

    Tекст: Мария Иванова

    Московский футбольный клуб настаивает на повторном проведении финала, обвиняя арбитра в прямом нарушении правил из-за отказа от жеребьевки перед серией пенальти.

    Руководство красно-белых направило официальное заявление в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, передает ТАСС.

    Глава ведомства Артур Григорьянц подтвердил получение документа. «Футбольный клуб «Спартак» подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры судьей», – сказал Григорьянц.

    Заседание комитета проходит в четверг. На повестке дня также находится рассмотрение поведения нападающего петербургского клуба Александра Соболева. В конце основного времени недавнего матча футболист забил гол и спровоцировал болельщиков москвичей, которые начали бросать на поле стаканы.

    Встреча завершилась 18 июля победой сине-бело-голубых в серии послематчевых 11-метровых ударов. Главный арбитр Евгений Буланов отказался от проведения жеребьевки перед пенальти ради обеспечения безопасности. В профильном ведомстве позже уточнили, что судья имел полное право принять такое решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России по итогам серии пенальти.

    Игроки обеих команд устроили массовую потасовку из-за оскорбительного жеста Александра Соболева в адрес трибун.

    23 июля 2026, 09:54 • Новости дня
    В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений

    Tекст: Вера Басилая

    В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений, наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов России, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев сообщил о рекордном числе инициатив в новую Народную программу на заседании экспертного совета, сообщается на сайте «Единой России». По его словам, количество предложений приблизилось к 3 млн, что превышает результаты 2021 года.

    «Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», – пояснил Медведев.

    Партия совместно с участниками специальной военной операции разрабатывает меры поддержки ветеранов боевых действий.

    «Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», – отметил председатель партии.

    По словам Медведева, также продолжится работа по укреплению экономики, развитию социальной сферы и повышению качества жизни во всех регионах. Приоритетами останутся помощь людям в сложных ситуациях, забота о старшем поколении и внедрение передовых технологий в работу государственных структур.

    Эксперты представили ряд инициатив для обновления партийного документа. В частности, директор клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко предложил увеличить количество амбулаторий и внедрить искусственный интеллект в медицину. Академик РАН Андрей Каприн выступил за развитие персонализированной медицины и цифровизацию здравоохранения.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев акцентировал внимание на развитии малых городов и формировании трансарктического транспортного коридора вместо Северного морского пути.

    Заместитель гендиректора «Ростеха» Дмитрий Леликов предложил закрепить меры по бесперебойным поставкам вооружений и поддержке оборонно-промышленного комплекса. Также прозвучали идеи по развитию инженерного образования и поддержке стратегических предприятий.

    Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила необходимость привлечения бизнеса в объекты культурного наследия. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил расширить спрос на отечественные технологии и закрепить право на ошибку для предпринимателей.

    Дмитрий Медведев поддержал все озвученные инициативы, пообещав их детальную проработку.

    Член Генсовета партии Евгений Поддубный подчеркнул важность предложенных мер. «Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», – заключил Поддубный.

    На первом этапе XXIII Съезда партии, прошедшем 28 июня, утвердили списки кандидатов в Госдуму, включающие 600 человек. В первую пятерку вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин. Окончательную версию Народной программы планируют принять в августе.

    В конце июня председатель партии Дмитрий Медведев назвал семь главных вызовов для будущего России.

    Ранее граждане направили почти 2 млн инициатив для формирования этого предвыборного документа.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев пообещал отразить в тексте конкретные предложения для регионов и муниципалитетов.

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    22 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

    Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе Европе напомнила о лечении фобий

    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы напомнила, что фобии лечатся.

    Мария Захарова отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, передает РИА «Новости». Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности назвала Москву экзистенциальной угрозой для европейских государств.

    «Хорошая новость в том, что фобии лечатся», – сказала Захарова. Таким образом российский дипломат оценила недавние антироссийские заявления европейской чиновницы.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными слова Каи Каллас об обучении российских солдат китайскими специалистами.

    Ранее глава европейской дипломатии потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

    Захарова сочла подобные инициативы выходящими за рамки мандата европейского чиновника.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ

    Власти Украины скрыли биографию нового начальника генштаба ВСУ Скибюка

    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство намеренно удалило из открытого доступа факты о жизни недавно назначенного на должность начальника генштаба ВСУ, генерала Игоря Скибюка (включен в официальный российский перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заменив их архивными данными, сообщили в силовых структурах.

    Очистку информационного поля вокруг фигуры военачальника зафиксировали российские силовые структуры, передает РИА «Новости».

    «В большинстве открытых источников подробная биография нового украинского «мясника» тщательно подчищена. На официальном сайте ВСУ значится другая дата рождения Скибюка – 1977 год», – рассказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что во Львовской области действительно зарегистрирован полный тезка генерала с такой датой рождения. Представитель ведомства добавил, что местные порталы тиражируют исключительно старые снимки офицера и шаблонное описание его пути. Известно, что большую часть карьеры военный провел в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде на западе страны, получая выплаты как участник боевых действий.

    Владимир Зеленский заявил о назначении Игоря Скибюка новым начальником Генерального штаба ВСУ.

    Глава киевского режима отстранил от этой должности Андрея Гнатова (внесен в официальный перечень террористов и экстремистов в России).

    В 2024 году Следственный комитет России заочно осудил этого генерала на 28 лет за преступления в Донбассе.

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    22 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом, расположенном в Одесской области, из-за ударов.

    «Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление сервиса на Украину через Черноморский рыбный порт», – говорится в заявлении Maersk в Telegram-канале компании.

    Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое должно было разгрузиться в Черноморске, переадресуют в румынский порт Констанца. Все импортные отправления в Черноморск, находящиеся в Порт-Саиде или ожидающие прибытия туда, также планируется перенаправить в Констанцу.

    Для экспортных заказов с портом погрузки Черноморск предлагается бесплатная отмена или изменение порта погрузки на Констанцу с сохранением действующей ставки морского фрахта. Изменения, внесенные через сайт компании, могут повлечь штрафы и перерасчет фрахта.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины. Несколькими днями ранее Воздушно-космические силы атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы.

    До этого Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза в порту Черноморска.

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    23 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины

    МИД Украины: Ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей

    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины
    @ Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение дня ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей на фоне обострения ситуации в Черном море, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    Сибига заявил, что за день ни одно судно не зашло в порты Одесской и Николаевской областей. По словам дипломата, за последние несколько дней российские силы атаковали не менее трех гражданских грузовых судов в акватории Черного моря, говорится в Telegram-канале МИД Украины.

    «Украина обратилась с запросом о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки на свободу судоходства в Черном море», – сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

    Сибига отметил, что остановка морского коридора произошла в самый разгар сезона сбора урожая, что «создает угрозу для глобальной продовольственной безопасности».

    Глава МИД подчеркнул, что продолжение подобной ситуации «может привести к росту цен на продовольствие и голоду в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки».

    Киев призвал международное сообщество оказать давление на Россию для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 дней Вооруженные силы России поразили 28 судов с военными грузами для украинской армии.

    Накануне российские беспилотники атаковали пять сухогрузов и балкеров в акватории Черного моря.

    Из-за постоянных ударов крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk приостановил обслуживание портов в Одесской области.

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    22 июля 2026, 22:33 • Новости дня
    В Италии обнаружили тело жестоко убитого журналиста Луиджи Эспозито

    В Италии убили спортивного журналиста Луиджи Эспозито

    Tекст: Катерина Туманова

    Тело Луиджи «Луки» Эспозито, 53-летнего спортивного журналиста, нашли обгоревшим в ночь с субботы на воскресенье на ферме в муниципалитете Эболи (Салерно).

    По данным телеканала Rai News, вскрытие тела длилось почти пять часов, после чего начнутся гистологические, токсикологические и генетические экспертизы.

    «Первоначальный осмотр тела показал, что Эспозито получил удар по голове, чему, однако, противоречит версия об огнестрельном ранении в качестве причины гибели. На месте гибели обнаружили гильзу, но подтверждение любых догадок будет получено после дальнейшего расследования», –  сказано в материале.

    В настоящее время ведутся поиски орудия убийства. Вероятнее всего, Эспозито стал жертвой убийства, совершенного после жестокого избиения, в ходе которого журналисту сломали несколько костей, а затем подожгли, чтобы уничтожить все следы, считают журналисты телеканала.

    Следователи установили, что Эспозито прибыл на место, где позже было найдено его тело, в своей машине. Ключи были у него в кармане. Следовательно, у него была назначена встреча с кем-то или он прибыл с другим человеком.

    Эспозито в последнее время выступал экспертом в СМИ, был главным редактором сайта TuttoSalernitana.com, вел экологические проекты, представляясь работником агентством по охране окружающей среды и проводя экологические инспекции. Следователи поначалу пытались связать расправу с журналистом с его профессиональной деятельностью, но отказались от этой идеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убившая военкора Татарского террористка Трепова дала интервью на ТВ. Журналист из пула Белого дома в мае сообщил о стрельбе вблизи резиденции Трампа.


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    22 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России

    Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии

    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Крутова

    Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой. Соответственно, надеяться на потепление отношений с Берлином не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне немецкого правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее к деятельности приступил новый посол ФРГ в РФ Клеменс фон Гетце.

    «Клеменс фон Гетце – дипломат с большим опытом. Ему довелось представлять ФРГ в том числе в Китае и Израиле, и, судя по открытым источникам, эта работа была успешной. Поэтому к его назначению следует отнестись серьезно», – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «Новый посол не станет сразу активно высказывать свои оценки страны пребывания. Ему предстоит войти в курс дел, изучить ситуацию на месте и выстроить рабочие контакты. Фон Гетце прежде всего профессионал, который будет последовательно проводить ту внешнеполитическую линию, которую определяет руководство ФРГ», – пояснил он.

    «Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт. Поэтому надеяться на перемены в диалоге не стоит», – подчеркнул собеседник.

    «При этом у Фон Гетце есть возможность отойти от наиболее резких высказываний и жестов своего предшественника Ламбсдорффа, который оставил после себя противоречивое наследство. Но воспользуется ли новый дипломат такой возможностью, зависит скорее от общего состояния отношений между странами, чем от него лично», – добавил эксперт.

    «Стоит отметить и то, что немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократических фамилий. Приставка «фон» здесь не случайна: это люди из династий, давших Германии и политиков, и дипломатов. То, что именно такие представители оказываются в Москве, является важным показателем места России в немецкой внешней политике», – пояснил собеседник.

    «Однако скромные результаты деятельности посольства кроются в кризисных явлениях внутри самой немецкой дипломатии и в обрушении российско-германских отношений после 2022 года. Это задает жесткие рамки не только представителям ФРГ, но и российской стороне», – отметил он.

    «Сейчас Германия испытывает море внутренних проблем: усиление идеологизированного «ценностного» вектора, особенно в период, когда МИД ФРГ возглавляла представитель «Зеленых» Анналена Бербок, изменение роли страны внутри западного блока и в мире. На этом фоне ждать от посла в Москве прорывов наивно», – акцентирует Соколов.

    С этим согласен и германский политолог Александр Рар. «Гетце – карьерный дипломат, который не был связан с Россией. Он будет действовать в соответствии с предоставленными указаниями из МИД ФРГ: то есть, как и его предшественник новый посол по большей части будет сидеть в офисе, изредка выезжая на «свидания» с дипведомством РФ. К сожалению, немецкие дипломаты сегодня обучены в соответствии со строгой приверженностью идеологии либеральных ценностей. Старой школы дипломатии разума в Берлине уже нет», – резюмирует собеседник.

    Ранее вступил в должность новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце. Как сообщает ТАСС, этот человек обладает богатым дипломатическим опытом: в МИД Германии он работает с 1990-х годов. Окончил он исторический и юридический факультеты Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а позже обучался в профильной академии при внешнеполитическом ведомстве.

    В период с 2012 по 2015 года Гетце руководил департаментов, занимающимся развитием отношений со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Позже стал официальным послом Германии и в этом качестве сменил сразу несколько стран: Израиль, Китай, Япония и Мексика.

    При этом о его возможном переходе в Россию немецкое издание Spiegel писало еще в феврале. Тогда газета, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что экс-посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорффа планируют переназначить на должность представителя страны в Израиле. Про Гетце же издание отзывалось следующим образом: «он имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности».

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    22 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией

    Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости диалога с Россией

    Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Россия обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям, отказ от контактов между странам был бы безрассудным решением, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Соединенные Штаты и Россия должны сохранять каналы связи, передает РИА «Новости».

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от взаимодействия безответственным шагом.

    «Было бы опрометчиво и безответственно не общаться. Мы должны поддерживать отношения, даже если у нас есть разногласия», – подчеркнул Рубио в ходе общения с прессой в Маниле.

    Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым роль США в урегулировании украинского конфликта. Рубио отметил, что стороны оценят наличие окна возможностей для конструктивного участия Вашингтона в этом процессе. Выступление госсекретаря транслировал канал WION.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Глава российского МИД выразил недоумение из-за отказа Вашингтона от посредничества по украинским делам.

    До этого американский дипломат призвал администрацию Соединенных Штатов к сохранению двустороннего диалога с Москвой.

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    22 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    @ Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны, пишет Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды федеральной земли.

    Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало соответствующее разрешение профильному предприятию, передает РИА «Новости».

    «Завод в Лингене теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности», – отмечается в публикации газеты Zeit.

    Оператором завода выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome. Предприятие намерено наладить выпуск шестиугольных топливных элементов, предназначенных для атомных электростанций российского образца. В производственном процессе будет задействована технология компании ТВЭЛ, являющейся частью структуры Росатома.

    Ранее правительство ФРГ предварительно согласовало производство ядерного топлива французским концерном при участии российской стороны.

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана для завода в Лингене почти на 70%.

    Венгрия при участии Росатома начала строительство новейших энергоблоков для атомной электростанции «Пакш-2».

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    23 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию

    Карлсон сообщил о задержаниях граждан США после поездок в Россию

    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов активно препятствуют поездкам своих граждан в Российскую Федерацию, подвергая вернувшихся туристов задержаниям, сообщил американский журналист Такер Карлсон.

    «Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», – сообщил журналист во время записи подкаста East Meets West, передает RT.

    Такер Карлсон отметил, что сам намеревался посетить Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями при организации поездки. Журналист не уточнил характер возникших препятствий.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    Ранее телеведущий рассказал об угрозах задержания американским правительством из-за интервью с Владимиром Путиным.

    В феврале 2024 года Такер Карлсон посетил Москву.

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    22 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Ограничения коснутся лиц, уклоняющихся от наказания за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения в сфере иностранных агентов, передает РИА «Новости».

    Санкции начнут действовать после того, как МВД подтвердит факт нахождения человека за рубежом.

    Новые нормы вводят 14 строгих запретов. Беглецам откажут в регистрации бизнеса, сделках с недвижимостью, получении кредитов и выдаче водительских прав. Также они лишатся доступа к консульским услугам, а их имущество и банковские счета будут заморожены.

    Список таких граждан поручено вести Минюсту на основе данных силовых ведомств. Для легальных выплат фигурантам реестра придется использовать единственный специальный рублевый счет. Из этих же заблокированных средств нуждающиеся родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятых инициатив. «Принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», – отметил спикер.

    В декабре прошлого года депутаты одобрили в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом преступников.

    В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.

    В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.

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    23 июля 2026, 05:39 • Новости дня
    ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины Тапиа в аэропорту Нью-Йорка
    ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины Тапиа в аэропорту Нью-Йорка
    @ Cezaro De Luca/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы США перехватили руководителя Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа после финала чемпионата мира, сообщили аргентинские СМИ.

    У руководителя организации и его коллег в ходе задержания конфисковали мобильные телефоны и компьютеры передает ТАСС со ссылкой на аргентинское телевидение.

    Согласно судебным материалам, функционер, казначей ассоциации Пабло Товигино и бизнесмен Хавьер Фарони обязаны явиться в суд Южного округа Флориды 30 июля. Инцидент связан с масштабным расследованием коммерческих сделок спортивной структуры.

    Следователи также обратили внимание на приобретение Фарони и его супругой как минимум четырех элитных объектов недвижимости в Южной Флориде. Стоимость этих покупок превышает 11 млн долларов.

    Параллельно министерство юстиции США выясняет, могли ли средства организации, проходившие через американскую банковскую систему, использоваться для махинаций. Предварительное изучение финансов ассоциации продолжается.

    До этого Ассоциация футбола Аргентины опровергала информацию о вызове своего руководства на допрос в США.

    Весной суд в Буэнос-Айресе предъявил Клаудио Тапии обвинения в присвоении социальных взносов. Данный коррупционный скандал грозил отстранением национальной сборной от участия в чемпионате мира.

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