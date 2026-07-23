Песков: Кремль скоро назовет дату визита американских переговорщиков

Песков: Кремль своевременно объявит дату визита Уиткоффа и Кушнера

Tекст: Мария Иванова

Кремль своевременно проинформирует общественность о сроках визита представителей американской администрации в Россию, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что работа над согласованием графика ведется.

«Мы сообщим об этом», – ответил Песков на вопрос журналистов о том, определена ли уже дата приезда американских переговорщиков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы украинского урегулирования во время телефонного разговора 4 июля. В ходе беседы американский лидер отметил, что Уиткофф и Кушнер готовы посетить Москву в удобное время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил приезд американских переговорщиков в Москву после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее объяснил отсутствие точных сроков визита подготовкой этого документа в Швейцарии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал прибытие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию в обозримом будущем.