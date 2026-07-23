Рубио заявил о мирной ядерной программе Саудовской Аравии

Саудовская Аравия намерена развивать мирную ядерную программу, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в рамках министерских мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
«Саудовская Аравия стремится к мирной ядерной программе», – подчеркнул глава американской дипломатии.
Партнерство двух государств предусматривает надежные гарантии, исключающие возможность создания ядерного оружия, передает ТАСС.
Любое соглашение США о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики обязательно будет включать меры контроля, сообщает РИА «Новости».
Рубио добавил, что договоренности с любой страной мира в этой области должны базироваться на строгих гарантиях безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
Накануне американский президент одобрил договор о создании саудовской инфраструктуры для обогащения урана.
Наследный принц Мухаммед бен Салман нацелился на развитие гражданской ядерной программы ради диверсификации энергетики.