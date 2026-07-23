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    23 июля 2026, 11:01 • Новости дня

    В ЕС раскрыли детали нового пакета санкций против России

    Кошта: 21-й пакет санкций ЕС затрагивают энергетику и криптовалюты России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый пакет европейских ограничений против России направлен на ключевые сектора экономики, включая энергетику, финансовые услуги, торговлю и криптовалюты, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

    «Наш 21-й пакет санкций нацелен на секторы с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля», – заявил политик. При этом новые меры предусматривают определенные послабления для перевозчиков, передает ТАСС.

    Послы стран Евросоюза согласовали исключения, позволяющие европейским компаниям доставлять российский сжиженный природный газ по морю в третьи страны. Разрешение будет действовать в течение года с возможностью автоматического продления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза одобрили сокращенный вариант новых антироссийских ограничений.

    Европейские компании продолжат транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

    Против полного запрета на перевозку этого вида топлива активно выступала Греция.

    22 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

    Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе Европе напомнила о лечении фобий

    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы напомнила, что фобии лечатся.

    Мария Захарова отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, передает РИА «Новости». Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности назвала Москву экзистенциальной угрозой для европейских государств.

    «Хорошая новость в том, что фобии лечатся», – сказала Захарова. Таким образом российский дипломат оценила недавние антироссийские заявления европейской чиновницы.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными слова Каи Каллас об обучении российских солдат китайскими специалистами.

    Ранее глава европейской дипломатии потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

    Захарова сочла подобные инициативы выходящими за рамки мандата европейского чиновника.

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России

    Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии

    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Крутова

    Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой. Соответственно, надеяться на потепление отношений с Берлином не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне немецкого правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее к деятельности приступил новый посол ФРГ в РФ Клеменс фон Гетце.

    «Клеменс фон Гетце – дипломат с большим опытом. Ему довелось представлять ФРГ в том числе в Китае и Израиле, и, судя по открытым источникам, эта работа была успешной. Поэтому к его назначению следует отнестись серьезно», – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «Новый посол не станет сразу активно высказывать свои оценки страны пребывания. Ему предстоит войти в курс дел, изучить ситуацию на месте и выстроить рабочие контакты. Фон Гетце прежде всего профессионал, который будет последовательно проводить ту внешнеполитическую линию, которую определяет руководство ФРГ», – пояснил он.

    «Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт. Поэтому надеяться на перемены в диалоге не стоит», – подчеркнул собеседник.

    «При этом у Фон Гетце есть возможность отойти от наиболее резких высказываний и жестов своего предшественника Ламбсдорффа, который оставил после себя противоречивое наследство. Но воспользуется ли новый дипломат такой возможностью, зависит скорее от общего состояния отношений между странами, чем от него лично», – добавил эксперт.

    «Стоит отметить и то, что немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократических фамилий. Приставка «фон» здесь не случайна: это люди из династий, давших Германии и политиков, и дипломатов. То, что именно такие представители оказываются в Москве, является важным показателем места России в немецкой внешней политике», – пояснил собеседник.

    «Однако скромные результаты деятельности посольства кроются в кризисных явлениях внутри самой немецкой дипломатии и в обрушении российско-германских отношений после 2022 года. Это задает жесткие рамки не только представителям ФРГ, но и российской стороне», – отметил он.

    «Сейчас Германия испытывает море внутренних проблем: усиление идеологизированного «ценностного» вектора, особенно в период, когда МИД ФРГ возглавляла представитель «Зеленых» Анналена Бербок, изменение роли страны внутри западного блока и в мире. На этом фоне ждать от посла в Москве прорывов наивно», – акцентирует Соколов.

    С этим согласен и германский политолог Александр Рар. «Гетце – карьерный дипломат, который не был связан с Россией. Он будет действовать в соответствии с предоставленными указаниями из МИД ФРГ: то есть, как и его предшественник новый посол по большей части будет сидеть в офисе, изредка выезжая на «свидания» с дипведомством РФ. К сожалению, немецкие дипломаты сегодня обучены в соответствии со строгой приверженностью идеологии либеральных ценностей. Старой школы дипломатии разума в Берлине уже нет», – резюмирует собеседник.

    Ранее вступил в должность новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце. Как сообщает ТАСС, этот человек обладает богатым дипломатическим опытом: в МИД Германии он работает с 1990-х годов. Окончил он исторический и юридический факультеты Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а позже обучался в профильной академии при внешнеполитическом ведомстве.

    В период с 2012 по 2015 года Гетце руководил департаментов, занимающимся развитием отношений со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Позже стал официальным послом Германии и в этом качестве сменил сразу несколько стран: Израиль, Китай, Япония и Мексика.

    При этом о его возможном переходе в Россию немецкое издание Spiegel писало еще в феврале. Тогда газета, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что экс-посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорффа планируют переназначить на должность представителя страны в Израиле. Про Гетце же издание отзывалось следующим образом: «он имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности».

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    22 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Ограничения коснутся лиц, уклоняющихся от наказания за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения в сфере иностранных агентов, передает РИА «Новости».

    Санкции начнут действовать после того, как МВД подтвердит факт нахождения человека за рубежом.

    Новые нормы вводят 14 строгих запретов. Беглецам откажут в регистрации бизнеса, сделках с недвижимостью, получении кредитов и выдаче водительских прав. Также они лишатся доступа к консульским услугам, а их имущество и банковские счета будут заморожены.

    Список таких граждан поручено вести Минюсту на основе данных силовых ведомств. Для легальных выплат фигурантам реестра придется использовать единственный специальный рублевый счет. Из этих же заблокированных средств нуждающиеся родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятых инициатив. «Принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», – отметил спикер.

    В декабре прошлого года депутаты одобрили в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом преступников.

    В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.

    В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.

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    22 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Песков заявил о стабилизации российского топливного рынка

    Песков заявил об успешных мерах по стабилизации российского топливного рынка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эффективность правительственных мер по стабилизации ситуации с топливом.

    Этот вопрос обсуждался на совещании по экономическим вопросам, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    «В целом констатировалось, что во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Во многих регионах ситуация становится легче», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Президент РФ Владимир Путин отметил временный характер трудностей в этой сфере.

    Для поддержания баланса правительство создало льготные налоговые условия импортерам горючего.

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    22 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз перенесены из-за Венгрии

    Переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз перенесли на сентябрь

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз перенесен на сентябрь из-за протеста Венгрии, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    Решение вопроса об открытии переговорных кластеров по интеграции Украины в Евросоюз перенесли на осень, передает РИА «Новости». Причиной такой задержки послужила позиция Венгрии, которая заблокировала дальнейшее обсуждение.

    Из-за отсутствия консенсуса европейские дипломаты вернулись к этой проблеме 22 июля. «Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров два и три для Украины и Молдавии во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля. Следующая попытка запланирована на первое сентября», – отмечает издание «Европейская правда».

    На прошлой неделе Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование процесса присоединения Киева к объединению.

    В середине июня европейские дипломаты запустили первый блок обсуждений о членстве этого государства.

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    22 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы ЕС не смогли прийти к согласию по компромиссному проекту 21-го пакета санкций против России.

    Информацию об этом журналистам предоставил европейский источник в Брюсселе, передает ТАСС. «Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», – заявил собеседник агентства.

    На прошлой неделе европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных ограничений. Страны Евросоюза ослабили новый пакет санкций ради защиты национальных экономических интересов.

    Руководство объединения исключило из документа эмбарго на импорт российских морепродуктов.

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    22 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    В Псковскую область переехали тысячи иностранных специалистов из западных стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Псковской области благодаря системе «единого окна» свыше шести тысяч иностранцев и соотечественников из зарубежных стран нашли новый дом и возможности для развития.

    Проект по сопровождению переселенцев, запущенный в Псковской области, привлек тысячи людей из разных стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Инициативу реализует Елена Полонская, уполномоченный при губернаторе региона и победительница Премии «Россия – страна возможностей». Среди переехавших – жители США, Франции, Германии и других государств, а также 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, выдворенный из Латвии.

    Особое внимание привлекла история многодетной семьи Мартиндейл из США. Их старший сын Дэниел, находясь на стороне ВСУ, два года передавал данные российским военным, за что получил гражданство РФ. «Для меня большая честь и ответственность – сопровождать семью Мартиндейл на этом пути. Их история – это не просто переезд, это символ того, что Россия становится центром притяжения для людей, которые искренне верят в нашу страну, разделяют наши ценности и хотят созидать», – отметила Елена Полонская.

    Глава семьи Джеймс Мартиндейл, ученый и изобретатель, планирует запустить в Пскове производство навесного оборудования для почвообработки. Ожидается, что его инновационная методика насыщения почвы кислородом позволит сократить использование удобрений. В ближайшее время он проведет обучение для агротехнологов и начнет преподавать в Псковской сельскохозяйственной академии.

    Регион продолжает привлекать высококвалифицированных специалистов. Недавно в Псковскую область переехали педиатр из Австрии Наталья Дуган, специалист по инвестициям из США Гундис Ламбергс и итальянский инженер Андре Феррари. Все они готовы применять свои знания для развития российской экономики и промышленности.

    Ранее многодетная семья американца Дэниэла Мартиндейла переехала в Псковскую область ради работы в сфере сельского хозяйства.

    Сам помогавший российским военным американец годом ранее получил паспорт гражданина России.

    В целом количество переселенцев из недружественных стран увеличилось в четыре раза.

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    22 июля 2026, 23:05 • Новости дня
    Налоговая заблокировала счета покупательницы квартиры Ларисы Долиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета Полины Лурье, которая стала владелицей элитной столичной недвижимости, принадлежавшей ранее певице Ларисе Долиной.

    Операции по счетам Полины Лурье, которая приобрела недвижимость Ларисы Долиной в центре Москвы, были приостановлены, передает РИА «Новости».

    Решение было принято 6 июля из-за того, что женщина не предоставила налоговую декларацию в течение 20 дней после истечения установленного срока.

    В 2024 году Лурье купила столичную квартиру Долиной. Позже артистка заявила о том, что стала жертвой мошенников, вынудивших ее продать жилье и передать им вырученные средства.

    Певица пыталась оспорить сделку в суде. Длительные судебные разбирательства дошли до Верховного суда, который в декабре 2025 года оставил право собственности за новой владелицей. При этом суд признал артистку потерпевшей от преступных действий.

    В настоящее время Лефортовский суд Москвы рассматривает иск Долиной к обманувшим ее злоумышленникам. В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд удовлетворил требования певицы о возмещении вреда на сумму более 176 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Лурье опровергла слухи о продаже бывшей квартиры Долиной. В начале июля президиум Верховного суда  принял обобщающий правовые позиции документ по спорам о продаже квартир под влиянием обмана.

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    23 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений, отказавшись от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Окончательное решение по ограничительным мерам будет принято Советом ЕС до конца текущего дня, передает ТАСС.

    Дипломатический источник в Брюсселе заявил: «Послы согласовали 21-й пакет санкций».

    По словам европейского чиновника, новый документ не содержит полного эмбарго на транспортировку энергоресурсов. Главный оператор морских перевозок сжиженного природного газа в Европе, которым является Греция, сохранит возможность доставлять российское топливо в третьи страны.

    Собеседник агентства также подчеркнул, что новые рестрикции вступят в законную силу сразу после их официального утверждения руководством объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций Евросоюза для защиты судоходной компании Dynagas.П

    озже представители стран объединения исключили многие ключевые меры из нового пакета ограничений ради защиты интересов бизнеса. В итоге Евросоюз разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    22 июля 2026, 23:27 • Новости дня
    Умер ведущий программы «Монастырская кухня» Максим Сырников

    Tекст: Катерина Туманова

    Ресторатор, шеф-повар, популяризатор русской кухни Максим Сырников скоропостижно скончался в возрасте 60 лет в среду, о чем сообщил Telegram-канал «Спаса», на котором он вел программу «Монастырская кухня».

    По словам гендиректора телеканала «Спас» Борис Корчевников, Максим Сырников    был способным видеть Россию в простейших вещах и возвращать ее зрителям через русскую кухню.

    «От Максима веяло теплом старшего брата. Он обнимал им меня и потом рассказывал о каждой из снедей так захватывающе и с такой любовью к России. Он один такой,  умевший увидеть за простейшими вещами в тарелке всю красоту и дух России небесной и земной», – написал Корчевников в Telegram-канале.

    Он добавил, что Сырников ездил в зону СВО кормить солдат и «отдавал им то, что он умеет лучше всего – и мало, кто так, как н умел. Он их кормил – настоящей русской кухней.

    Причиной смерти Максима Сырникова, по словам его окружения, стало внезапное внутреннее кровотечение, передает РИА «Новости».

    «Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался», – сказал источник.

    Максим Сырников родился 28 июля 1965 года в городе Ленинграде. Первым своим блюдом называл сырники, испеченные в семь лет. К 11 годам он изучил труды Вильяма Похлебкина, а в 15 лет собрал коллекцию пряностей, пишет «РуВики»

    Окончив филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, он отправился в армию. После службы работал рубщиком мяса, а затем с друзьями открыл пиццерию, где сам готовил и придумывал блюда.

    Накопив средства, Сырников отправился в путешествие по России и другим странам, перенимая опыт мастеров национальных кухонь.

    В разные годы он вел кулинарные колонки в изданиях «Сноб», «Натурпродукт» и «ХлебСоль». В начале 2000-х годов создал популярный блог, после чего стал шеф-поваром петербургского ресторана «Аквариум». Позже работал бренд-шефом в заведениях русской кухни «Малахит» в Ижевске и «Русь Великая» в Екатеринбурге.

    В 2009 году Сырников выпустил книгу «Русская домашняя кухня», а в 2012 году основал фонд «Русская поварня». Он также являлся почетным президентом Сибирской гильдии шеф-поваров, участвовал в гастрономических фестивалях и был соорганизатором мероприятия «Селигерский рыбник».

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    23 июля 2026, 04:50 • Новости дня
    Омбудсмены России и Украины наладили прямой обмен документами погибших

    Омбудсмены России и Украины наладили обмен документами погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский коллега Дмитрий Лубинец сумели наладить оперативный обмен справками, необходимыми для получения выплат и льгот семьями погибших.

    «У нас существует инициатива, которую я предложила моему коллеге», – рассказала Лантратова ТАСС.

     Она пояснила, что из-за разрыва связей родственники погибших бойцов не могут оформить положенные выплаты, если часть семьи проживала на Украине. Без соответствующих справок эти средства замораживаются.

    Теперь омбудсмены имеют прямой канал коммуникации для решения пенсионных вопросов и начисления пособий. Правозащитники регулярно передают друг другу обращения граждан, после чего отрабатывают их и обмениваются необходимыми бумагами для оказания гуманитарной помощи.

    «Мы передаем друг другу стопки писем, обращений, и потом отрабатываем их и обмениваемся этими документами. Тем самым гуманитарно помогаем тем, кто к нам обращается», – подытожила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова рассказала о внушающих ненависть к русским украинских комиксах. Она также сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной, уточнив, что представители Москвы и Киева ведут активный диалог по вопросам возвращения захваченных военнослужащих.


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    22 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    В Госдуме сообщили о запрете около 100 враждебных иностранных СМИ в России

    Пискарев: В России запретили работу 100 враждебных зарубежных СМИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти ограничили работу порядка сотни иностранных средств массовой информации в качестве ответной меры на притеснение отечественных журналистов за рубежом, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    «У нас запрещена деятельность около 100 враждебных зарубежных средств массовой информации», – сказал Пискарев в своем отчете на пленарном заседании парламента. Его слова приводит ТАСС.

    Депутат подчеркнул, что подобные ограничения стали зеркальным ответом на дискриминацию российских медиа в других странах. Для реализации этих мер был специально разработан механизм реагирования на ущемление прав и преследование отечественных журналистов за границей.

    В апреле прошлого года генпрокурор Игорь Краснов сообщил о запрете работы 81 зарубежного СМИ.

    В конце 2024 года Министерство иностранных дел назвало политической цензурой блокировку Telegram-каналов российских изданий.

    Летом 2024 года Москва ограничила доступ к вещанию десятков европейских средств массовой информации.

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    22 июля 2026, 14:42 • Новости дня
    Пожар на складах в Краснодаре тушили с помощью пожарных поездов и вертолета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для ликвидации крупного возгорания на складском комплексе в Краснодаре задействовали два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

    Инцидент произошел в результате ночного удара беспилотника, передает РИА «Новости». На данный момент угроза распространения огня полностью отсутствует.

    «Сейчас ведется проливка конструкций. К работам привлекают 125 человек и 39 единиц техники. Два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8, который совершил уже девять сбросов воды», – заявил начальник кубанского главка МЧС Алексей Клушин.

    Глава ведомства также добавил, что специалисты планируют полностью потушить пожар до конца текущих суток.

    Напомним, при атаке на этот логистический комплекс пострадали десять человек.

    Обломки сбитых беспилотников повредили два многоквартирных дома в городе.

    В результате налета дронов на территории нефтебазы в Армавире начался крупный пожар.

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