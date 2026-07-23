В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго

Окончательное решение по ограничительным мерам будет принято Советом ЕС до конца текущего дня, передает ТАСС.
Дипломатический источник в Брюсселе заявил: «Послы согласовали 21-й пакет санкций».
По словам европейского чиновника, новый документ не содержит полного эмбарго на транспортировку энергоресурсов. Главный оператор морских перевозок сжиженного природного газа в Европе, которым является Греция, сохранит возможность доставлять российское топливо в третьи страны.
Собеседник агентства также подчеркнул, что новые рестрикции вступят в законную силу сразу после их официального утверждения руководством объединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций Евросоюза для защиты судоходной компании Dynagas.П
озже представители стран объединения исключили многие ключевые меры из нового пакета ограничений ради защиты интересов бизнеса. В итоге Евросоюз разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.