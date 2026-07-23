В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго

Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

«Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.