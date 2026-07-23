NYT: Иран собрал спутниковые данные о базах США на Ближнем Востоке

Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам американских военных баз

Tекст: Мария Иванова

Иранские вооруженные силы активно собирают разведывательную информацию о расположении американских военных баз в ближневосточном регионе, пишет The New York Times.

По данным издания, Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам, на которых зафиксированы ключевые объекты инфраструктуры США.

«Мы наблюдаем беспрецедентный уровень активности иранской разведки в отношении наших объектов», – заявил высокопоставленный источник в Пентагоне. Отмечается, что полученные данные могут быть использованы для планирования потенциальных атак в случае эскалации конфликта.

Американские военные аналитики предполагают, что Иран использует коммерческие спутники для получения изображений высокого разрешения. Это позволяет им отслеживать перемещения войск и техники на базах США в Ираке, Сирии и других странах региона. В ответ на эти действия Вашингтон усилил меры безопасности на своих объектах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

Между тем Израиль выразил готовность присоединиться к новым американским ударам по исламской республике.

Ранее иранские вооруженные силы атаковали четырнадцать военных баз Вашингтона на Ближнем Востоке.