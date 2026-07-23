США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану

Tекст: Мария Иванова

Американское командование впервые за 12 дней с момента возобновления боевых действий использовало бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям, передает Axios.

Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, стартовали с авиабазы в Британии. Применение таких машин на малой высоте со сверхзвуковой скоростью свидетельствует о значительной эскалации американской военной кампании.

Центральное командование США не упомянуло об участии B-1 в своем заявлении. «Активы CENTCOM были нацелены на иранские центры военных операций, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военную логистическую инфраструктуру, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», – говорится в официальном сообщении.

Несмотря на расширение ударов, власти Ирана не изменили своей позиции по Ормузскому проливу и продолжают атаковать американские базы.

Президент США пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям, включая объекты в Тегеране, если нападения на суда продолжатся. В ответ Иран заявил о готовности атаковать инфраструктуру стран Персидского залива, союзных Вашингтону.

Параллельно повстанцы-хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали суда Саудовской Аравии. Представитель Пентагона предположил, что за этими действиями стоит Иран, стремящийся открыть новый фронт в Красном море. В результате несколько коммерческих судов изменили курс, опасаясь нападений в Баб-эль-Мандебском проливе.

В настоящее время катарские посредники ведут переговоры с представителями США, Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении огня. Однако, по данным региональных источников, иранское руководство пока отклоняет предложенные инициативы. Трамп выразил уверенность, что под давлением ударов Иран вскоре будет готов к заключению сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак по иранским объектам.

Несколькими днями ранее американские военные поразили ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции в акватории Ормузского пролива.

В марте стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили боевой вылет над территорией исламской республики.