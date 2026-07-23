Биржевые цены на газ в Европе превысили 750 долларов

Стоимость газа на европейских биржах впервые с весны превысила 750 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в четверг продемонстрировали рост, впервые с 23 марта превысив отметку в 750 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию на уровне 741,1 доллара, прибавив 0,5% к предыдущему дню.

К 9:00 по московскому времени показатель увеличился до 754,5 доллара, что составило рост на 2,3% от расчетной стоимости среды. Удорожание энергоносителей на европейском рынке стартовало 2 марта на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Максимальная стоимость в 853,7 доллара за тысячу кубометров была зафиксирована 19 марта после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа. Весной цены демонстрировали высокую волатильность: мартовский скачок на 60% сменился падением на 14% в апреле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов достигла 716,4 доллара за тысячу кубометров.

Несколькими днями ранее биржевые котировки превысили отметку в 650 долларов.

В середине месяца цена на крупнейшем распределительном центре в Нидерландах увеличилась до 646 долларов.