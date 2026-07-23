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    23 июля 2026, 09:25 • Новости дня

    Патрушев назвал модернизацию атомного подводного флота приоритетом развития ВМФ

    Патрушев: Модернизация подводного флота стала главной задачей развития ВМФ

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие и обновление атомного подводного флота выступает ключевой задачей для укрепления Военно-Морского Флота и обеспечения стратегической безопасности страны, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев во время рабочей поездки на Камчатку, где он посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске заявил, что модернизация атомного подводного флота является важнейшей задачей для развития Военно-Морского Флота России, передает РИА «Новости».

    В ходе визита председатель Морской коллегии ознакомился с вопросами поддержания боевых возможностей ТОФ, направленных на защиту национальных интересов и снижение угроз безопасности. Он также поздравил личный состав базы с наступающим Днем Военно-Морского Флота России. Патрушев отметил, что отечественный ВМФ прошел через суровые испытания, доказав статус России как великой морской державы.

    «Дальние походы, учения и дежурства в ключевых районах Мирового океана повышают боеготовность и укрепляют боевой дух личного состава, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные задачи», – сказал Патрушев.

    Помощник главы государства добавил, что приоритетом государственной политики остается поддержание боевых возможностей флота и производство новейшего вооружения. Он напомнил о масштабных задачах по совершенствованию ВМФ, поставленных президентом Владимиром Путиным, подчеркнув важность сохранения атомного подводного флота как основы морских стратегических сил. В завершение визита Патрушев вручил награды ряду офицеров-подводников.

    Ранее Патрушев заявил о полной боеготовности морских стратегических ядерных сил России.

    В июне текущего года на верфи «Севмаш» состоялась торжественная закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск».

    Годом ранее президент Владимир Путин подчеркнул ключевую роль подводного флота в поддержании мировой стратегической стабильности.

    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 15:16 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии Хренин поручил отправлять нерадивых аграриев в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    Недобросовестных работников сельского хозяйства, нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании, начнут призывать в вооруженные силы для охраны границы.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами, чтобы обсудить призыв в армию работников агропромышленного комплекса, не выполняющих свои обязанности во время страды, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Александр Лукашенко поручил отправлять недисциплинированных аграриев на охрану государственной границы с Украиной. В ходе доклада главы военного ведомства обсуждалась реализация этой инициативы.

    «Уважаемые товарищи офицеры, я собрал вас для того, чтобы поставить задачу по порядку выполнения поручения главы государства, которое было вчера доведено на селекторном совещании», – заявил Хренин. Он добавил, что детали выполнения задачи будут обсуждаться с военкомами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять нарушителей трудовой дисциплины в армию.

    Белорусский лидер рассказал о соучастии правоохранителей в кражах топлива во время уборочной кампании.

    Ранее глава государства анонсировал точечную мобилизацию воинских частей для оценки боеготовности.

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    23 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Германия отложила создание флота боевых дронов из-за разногласий

    Politico: Минобороны Германии отложит создание флота боевых дронов до 2029 года

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников, что ставит под угрозу амбициозные сроки реализации проекта.

    Министерство обороны ФРГ не может прийти к единому мнению относительно закупки беспилотных летательных аппаратов, пишет Politico.

    Разногласия возникли между сторонниками приобретения австралийских дронов и теми, кто предпочитает дождаться европейских аналогов. Это может сорвать планы Берлина по формированию начального флота к 2029 году.

    Изначально планировалось закупить 12 аппаратов MQ-28 Ghost Bat австралийского подразделения Boeing в качестве временного решения. Однако внутренняя оценка ведомства показала, что ни один из доступных дронов полностью не соответствует требованиям Германии. MQ-28 потребует серьезных модификаций для выполнения задач по нанесению ударов по наземным целям, а европейские проекты пока недостаточно развиты.

    Стоимость первоначального флота оценивается примерно в 820 млн евро. В связи с этим рассматривается вариант сначала провести конкурс среди производителей, а затем принимать решение о закупке. Такой подход сдвинет сроки выбора победителя до 2027 года, что сделает невозможным развертывание флота к 2029 году. Для частичного восполнения нехватки вооружений предлагается использовать крылатые ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компании Rheinmetall и Boeing договорились совместно предлагать Бундесверу боевой беспилотник MQ-28 Ghost Bat.

    Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч барражирующих боеприпасов у стартапов Helsing и Stark Industries.

    Военно-воздушные силы страны направили ведущим оборонным предприятиям запрос на создание дальнобойных аппаратов к 2029 году.

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    22 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после ударов по Крыму

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет украинских дронов на юго-восточное побережье полуострова привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры. По факту обстрелов СК РФ возбудило дело о теракте.

    Уголовное производство по факту теракта начато в связи с ударами вооруженных формирований Украины по мирным городам республики, передает ТАСС. Инцидент произошел 22 июля на юго-восточном побережье полуострова.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Известно, что в результате падения беспилотников пострадали жилые здания и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Кроме того, обломки аппаратов спровоцировали возгорания в лесных массивах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров.

    Ранее ведомство возбудило аналогичное дело из-за ударов дронов ВСУ по поселку Форос. В Минобороны заявили о гибели двух человек в результате этой атаки на курортную зону Крыма.

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    22 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    МО: Осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие с судимостями за тяжкие преступления будут проходить службу изолированно от остальных контрактников, заявил замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин.

    «Военнослужащие, которые имеют ограничения по составу преступления, будут проходить службу в специальных подразделениях, в отдельности от военнослужащих, которые сегодня проходят службу по контракту и не имеют подобных правонарушений», – сказал Горемыкин, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что за подобными формированиями организован строгий контроль со стороны профильных командиров и других соответствующих компетентных органов.

    Осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. Весной того же года Госдума одобрила механизм освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности.

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    23 июля 2026, 05:59 • Новости дня
    Эксперт Марочко заявил о кровавом прошлом нового главкома ВСУ

    Марочко: Драпатый продолжит попытки геноцида россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавно назначенный главнокомандующим украинской армией Михаил Драпатый причастен к преступлениям против мирного населения Донбасса в 2014 году и нет гарантий, что на новой должности он не станет пытаться проводить геноцид жителей России, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    «Драпатый может внедрять те практики, которые он наработал еще с 2014 года. То есть, если мы говорим о его боевом опыте, то это как раз тот генерал, который прошел определенные горячие точки в Донбассе и, естественно, замешан в кровавых преступлениях, что свидетельствует о том, что точно так же наши жители будут подвергаться геноциду со стороны Украины», – заявил Марочко ТАСС.

    Эксперт добавил, что назначение Драпатого не принесет кардинальных сдвигов для украинских войск на фронте, так как оперативно-тактическая обстановка остается сложной для противника.

    Напомним, 22 июля Владимир Зеленский официально снял с должности Александра Сырского и назначил на его место Драпатого. Также был уволен глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, его сменил Игорь Скибюк.

    При этом возникла правовая коллизия: по закону новый главком назначается по представлению министра обороны, должность которого сейчас вакантна после отставки Михаила Федорова 14 июля. Утвердить нового министра должна Верховная рада, находящаяся на каникулах до 18 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник заявил, что кураторы заставили Зеленского назначить Драпатого главкомом ВСУ. Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану». Драпатый отметил назначение нацистским лозунгом.

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    22 июля 2026, 23:44 • Новости дня
    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых граждан

    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых

    Tекст: Катерина Туманова

    Госдума одобрила правительственную инициативу, позволяющую людям с непогашенной судимостью отправляться на военную службу в период мобилизации.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении и в целом законопроект, расширяющий возможности службы по контракту. Документ касается граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации, передает ТАСС.

    Изменения вносятся в статью 34 закона о воинской обязанности. Они исключают ряд препятствий для поступления на службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.

    В частности, право заключить контракт получат осужденные за контрабанду наркотиков, стратегически важных товаров и культурных ценностей.

    Кроме того, инициатива позволяет отправляться на службу лицам, судимым за участие в бандах и преступных сообществах, за хищение ядерных материалов.

    Одновременно депутаты приняли корреспондирующие поправки в Уголовный кодекс РФ. Оба закона вступят в силу через десять дней после подписания президентом и официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. МО 22 июля объявило, что осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно.

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    23 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Уитакер обсудил с Зеленским поставки перехватчиков для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    В Киеве прошли переговоры, посвященные реализации соглашения о поставках беспилотников и ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot Украине, о чем сообщил в соцсети Х постпред США при НАТО Мэттью Уитакер и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и высшим руководством Украины, чтобы обсудить  реализацию сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    Основной темой обсуждения стала реализация договоренностей американского президента.

    «Мы хорошо поговорили – в первую очередь о том, как защитить украинское небо с помощью дополнительных поставок перехватчиков Patriot через PURL. <...> Мы также обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной, основанное на решении президента Трампа в Анкаре выдать Украине лицензию на производство Patriots, и сделку по беспилотникам, над которой сейчас работают наши команды», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн отмечал, что Вашингтон еще решил, как ответить на запрос о передаче дополнительных систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался президенту США в письме на критическую нехватку систем ПВО, но США проигнорировали просьбу Зеленского о ПВО. В среду Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским.

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    23 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Militarnyi: Варшава поставила Киеву условие для передачи истребителей МиГ-29

    Tекст: Катерина Туманова

    Варшава приостановила процесс передачи боевых самолетов МиГ-29 Киеву из-за нерешенного вопроса обмена авиационной техники на технологии украинских беспилотных систем, сообщил украинский журнал Militarnyi.

    «В конце 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявили о планах передать Украине часть истребителей МиГ-29, все еще находящихся на вооружении ВВС Польши. Согласно первоначальным соглашениям, Польша должна была получить доступ к украинским технологиям беспилотных систем в обмен на летательные аппараты», сказано в материале украинского журнала Militarnyi.

    В июне польская сторона подтвердила, что передача боевых машин задерживается из-за неурегулированного вопроса обмена технологиями. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал важность этих поставок.

    «Проблема не в нехватке самолетов, а в нехватке пилотов», – подчеркивал он.

    Замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик пояснил, что техника будет отправлена Киеву сразу после достижения договоренностей. В июле стороны возобновили консультации о возможной отправке девяти самолетов.

    Украинская делегация, осмотрев польские МиГ-29, выразила недовольство их состоянием. Из-за недостаточного технического обслуживания самолеты были признаны нуждающимися в ремонте, особые опасения вызвало состояние шасси.

    Польша готова помочь в модернизации, но настаивает на оплате работ Украиной или странами-партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Польша решила утилизировать 14 предназначавшихся для украинской армии самолетов. Власти Украины  отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации. Страна НАТО заинтересовалась списанными польскими истребителями МиГ-29.

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    22 июля 2026, 23:02 • Новости дня
    Инженеры бундесвера начали строить укрепления на границе Польши с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие военные специалисты совместно с польской армией приступили к возведению оборонительной инфраструктуры и противотанковых заграждений по масштабной программе «Восточного щита».

    Несколько десятков военнослужащих усиленного механизированного инженерного взвода ФРГ разместились в польском учебном центре Бемово-Писке, передает РИА «Новости».

    «Инженеры бундесвера оказывают поддержку Польше в оборудовании границы с Белоруссией и… Калининградом», – отмечается в сообщении немецкого командования.

    Совместно с местными силами они будут создавать противотанковые рвы, оборудовать огневые позиции и строить полевые укрытия. Миссия контингента рассчитана до конца октября.

    Масштабные работы проходят в рамках программы «Восточный щит», запущенной в 2024 году. За четыре года Варшава планирует выделить на создание военной инфраструктуры на восточном фланге 2,5 млрд долларов.

    Власти России неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью сил НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив оправдывают сдерживанием спецоперации. Москва остается открытой к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава отвергла предложение Берлина о заключении расширенного пакта о военной защите.

    В конце прошлого года Министерство обороны ФРГ анонсировало отправку военнослужащих Бундесвера для создания оборонительной линии «Восточный щит».

    Прошлым летом польские военные начали монтаж противотанковых ежей и рытье окопов на восточной границе.

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    22 июля 2026, 23:04 • Новости дня
    НАТО утвердило программу модернизации топливной инфраструктуры на 27 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс запускает масштабный проект обновления системы хранения и транспортировки топлива, оцениваемый в 27 млрд евро.

    Послы стран НАТО одобрили крупнейший в истории организации план модернизации топливной инфраструктуры стоимостью 27 млрд евро, передает РИА «Новости». Существующая система была построена еще в годы холодной войны.

    «Инвестиции в размере 27 миллиардов евро позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива НАТО», – говорится в заявлении организации. Проект предусматривает создание новых объектов, включая трубопроводы на востоке и юго-востоке альянса, для обеспечения боеготовности.

    Программа затронет сеть военных трубопроводов длиной около 10 тыс. километров, изначально созданную для снабжения топливом в Западной Европе. Планируется не только обновить устаревшие элементы, но и построить новые хранилища, расширив инфраструктуру на восточные фланги. Реализация инициативы может занять до 30 лет.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие угрозы для стран НАТО. В Москве отмечают, что альянс использует риторику о «российской угрозе» как повод для расширения военной инфраструктуры у границ РФ и увеличения оборонных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Польши захотели стать ключевым узлом масштабного инфраструктурного проекта Североатлантического альянса.

    Весной генерал-лейтенант Кай Роршнайдер призвал расширить старую трубопроводную сеть дальше на восток.

    В прошлом году министры обороны стран военного блока одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей.


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    23 июля 2026, 01:03 • Новости дня
    Бойцы «БАРС-Сармат» стали сбивать дроны ВСУ на подлете к городам ДНР

    Бойцы «БАРС-Сармат» сбивают дроны ВСУ на подлете к городам ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие ЦСН «БАРС-Сармат» в составе группировки войск «Южная» наладили эффективную систему патрулирования и оперативного оповещения для защиты населенных пунктов ДНР от ударов вражеских БПЛА.

    Военнослужащие центра специального назначения «БАРС-Сармат» успешно защищают гражданские объекты в ДНР от ударов с воздуха посредством сети мобильных огневых точек, которые оперативно получают координаты приближающихся аппаратов противника.

    Начальник автомобильной службы с позывным «Барс» рассказал ТАСС о принципах работы подразделений.

    «За каждым экипажем закреплен свой участок местности, в котором он находится, проводит постоянное патрулирование территории и постоянно находится на связи. В случае обнаружения БПЛА, если находится рядом, он выдвигается и принимает все меры к его поражению», – сказал военнослужащий.

    Командир пояснил, что данные о вражеском ударном дроне передаются расчетам незамедлительно. Огонь открывается на безопасном расстоянии от жилой застройки, чтобы падающие обломки не нанесли ущерба мирным жителям и зданиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet. Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов Hornet и «Марсианин». Бойцы «БАРС-Сармат» создали многоэшелонную защиту от дронов.

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    23 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Пленный рассказал, как в ВСУ отмывают деньги виртуальными позициями войск

    Пленный: В ВСУ виртуальными позициями войск отмывают деньги

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование пограничной службы Украины отправляло солдат в пустые ямы вместо окопов, заставляя имитировать присутствие на полноценных рубежах обороны ради финансовой выгоды, заявил замначальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев, сдавшийся в плен ВС России на Харьковском направлении.

    «У нас были виртуальные позиции. Скорее всего, они создавались изначально по задумке, что будут полностью функционировать, но что-то пошло не так, и потом они использовались для отмывки денег», – заявил пленный ТАСС.

    По словам Богатырева, руководство отмечало рубежи на компьютерах и принимало доклады, однако в реальности укреплений не существовало.

    Военнослужащим обещали надежные укрытия, но отправляли в обычные ямы, заставляя снимать постановочные кадры для создания видимости успешной работы.

    «Мы лично фотографировались и снимали видео, как будто бы мы там находимся, на этих позиция. Но это была ложь», – заявил пленный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал о голодных обмороках на передовой. Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных. Пленный украинский десантник выдал российским военным маршруты движения ВСУ.


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    22 июля 2026, 14:01 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии опровергло создание укрепрайонов на украинской границе

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное ведомство республики назвало вбросом сообщения о возведении защитных фортификационных сооружений на южных рубежах государства.

    Оборонное ведомство страны не планирует возводить укрепления на южном направлении, передает РИА «Новости».

    «На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей», – заявил глава министерства Виктор Хренин.

    При этом чиновник отметил успешное выполнение поручения главы государства по обустройству пяти укрепрайонов вдоль западных и северных границ Белоруссии. В настоящее время идет их активное совершенствование.

    Кроме того, Минск не фиксирует подготовки к внезапному нападению со стороны стран НАТО. По словам руководителя министерства, в сопредельных государствах проходит минимальная военная активность, поэтому обстановка вокруг республики остается стабильной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке Белоруссией артиллерийских позиций у границы.

    Годом ранее Генеральный штаб Вооруженных сил республики сообщил о создании укрепленных районов для защиты страны.

    В прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о риске начала войны с блоком НАТО.

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