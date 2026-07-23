Лавров и Рубио приветствовали возобновление контактов Роскосмоса и НАСА

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН, сообщается на сайте МИД.

В ходе переговоров дипломаты обсудили двусторонние отношения. «Сергей Лавров и Марко Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между государственными компаниями «Роскосмос» и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Главы внешнеполитических ведомств России и США провели переговоры на полях саммита АСЕАН в Маниле.

Американская сторона выступила инициатором проведения этой двусторонней встречи.

Напомним, в прошлом году руководители Роскосмоса и НАСА провели первые за шесть лет совместные переговоры.