Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию

WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси

Умер экс-глава ЦРУ, возглавлявший разведку США в середине 1990-х, Джеймс Вулси

Причиной смерти бывшего директора Центрального разведывательного управления стал инсульт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. В последние годы здоровье экс-главы ведомства ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома», о чем ранее упоминала его супруга.

«Джеймс Вулси-младший, возглавлявший ЦРУ и все разведывательное сообщество США в течение двух непростых лет при администрации Клинтона, когда американские спецслужбы пытались адаптироваться к эпохе после окончания холодной войны, скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне», – пишет издание.

За время своей карьеры дипломат занимал высокие должности при четырех президентах США, начиная с Джимми Картера и заканчивая Биллом Клинтоном. Он участвовал в переговорах по ограничению стратегических вооружений, был главным юрисконсультом сенатского комитета по вооруженным силам и заместителем министра ВМС США.

В 1980-е годы выступал послом на переговорах в Вене и делегатом на встречах с СССР в Женеве, а американскую разведку возглавлял с 1993 по 1995 год.

В период руководства ведомством экс-директор участвовал в расследовании крупнейшего шпионского скандала, связанного с арестом Олдрича Эймса.

Высокопоставленный сотрудник контрразведки, по данным американских прокуроров, девять лет передавал информацию Москве, за что был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в январе текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года в американской тюрьме умер бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс.

В мае правоохранительные органы США арестовали другого высокопоставленного офицера американской разведки за кражу государственных золотых слитков.

Осенью прошлого года из-за осложнений от пневмонии скончался бывший вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни.