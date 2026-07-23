Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте

Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции

Tекст: Денис Тельманов

Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

«Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.