FT сообщила о захвате Ираном танкера греческого магната Прокопиу

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно спутниковым снимкам, танкер, принадлежащий греческому судоходному магнату Джорджу Прокопиу, был отбуксирован в иранские воды после попадания снаряда в Ормузском проливе в воскресенье вечером», – пишет Financial Times (FT).

В воскресенье вечером танкер Kavomaleas был поражен двумя снарядами, когда шел в направлении Персидского залива у побережья Омана. Это часть серии иранских атак на западное судоходство на этой неделе, которые вновь парализовали движение судов через Ормузский пролив.

Удары вызвали пожар в машинном отделении, вынудив экипаж эвакуироваться с судна.

По данным газеты, спутниковые снимки Европейского космического агентства от 21 июля показывают судно тех же размеров и цвета палубы, что и Kavomaleas, а также столб дыма, поднимающийся из его двигателя, в иранских водах недалеко от острова Ларак у побережья Ирана. Морская акватория, в которой произошло столкновение с судном, сейчас пуста.

Компания Dynacom входит в число самых смелых судоходных компаний, часто совершая рейсы в те части мира, которых избегают другие. С февраля, когда США и Израиль начали атаки на Иран, она отправила через Ормузский пролив не менее 10 танкеров.

В прошлом месяце Прокопиу сравнил свои действия с действиями греческих торговцев, прорвавших блокаду между Францией и Британией во время наполеоновских войн.

«Греция с древних времен имеет традицию прорывать блокады. Я не хочу вдаваться в подробности, но, думаю, этих намеков достаточно, чтобы понять, что я имею в виду», – заявил он.

Судно Kavomaleas, которому не более года, должно было забрать более 500 тыс. баррелей нефти в Персидском заливе. Новые суда такого размера и класса обычно стоят около 55 млн долларов. На спутниковом снимке также видна нефтяная пленка, следующая за судном.

Компания Dynacom заявила, что любая операция по перемещению судна не была одобрена компанией, и что они «пытаются проверить» где оно находится.

Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. КСИР заявил о горящем танкере из трех на небезопасном маршруте Ормуза.