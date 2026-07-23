США завершили 12-ю волну ударов по Ирану

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об окончании 12-й волны атак по целям на иранской территории, передает РИА «Новости».
«22 июля в 22.30 по восточному времени (05.30 мск) силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд», – говорится в заявлении.
Уточняется, что американские силы поразили различные военные объекты Ирана. В их числе оказались объекты военно-морской инфраструктуры, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, береговые пункты наблюдения, а также средства противовоздушной обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные объявили о начале 12-й серии атак по целям в Иране. Днем ранее Соединенные Штаты завершили 11-ю волну ударов по стране. Целями этих атак стали командные пункты, места запуска ракет и системы противовоздушной обороны.