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    23 июля 2026, 06:12 • Новости дня

    США завершили 12-ю волну ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные отчитались о завершении очередной серии атак на иранские военные объекты, включая инфраструктуру, хранилища вооружений и системы ПВО.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об окончании 12-й волны атак по целям на иранской территории, передает РИА «Новости».

    «22 июля в 22.30 по восточному времени (05.30 мск) силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд», – говорится в заявлении.

    Уточняется, что американские силы поразили различные военные объекты Ирана. В их числе оказались объекты военно-морской инфраструктуры, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, береговые пункты наблюдения, а также средства противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные объявили о начале 12-й серии атак по целям в Иране. Днем ранее Соединенные Штаты завершили 11-ю волну ударов по стране. Целями этих атак стали командные пункты, места запуска ракет и системы противовоздушной обороны.

    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 18:03 • Новости дня
    В Иране рассказали об ответе на возможные удары США по ядерным объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответ Тегерана на возможные удары США по иранским ядерным объектам не будет носить ограниченный характер.

    Интересы Вашингтона и союзников окажутся в списке целей исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

    «Ответные действия после любой новой атаки на ядерные объекты Ирана не будут носить ограниченный характер, наоборот, атака приведет к расширению масштабов конфликта до такой степени, что США и любая другая поддержавшая их сторона понесет значительные издержки», – заявил собеседник агентства.

    Он уточнил, что в случае реализации американских угроз целями станут все объекты, представляющие интересы, базы и военные активы США в регионе. Аналогичная участь ждет активы союзников, принимающих участие во враждебных действиях.

    Напомним, президент США Дональд Трамп накануне анонсировал бомбардировку новой ядерной инфраструктуры исламской республики.

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» в ответ пригрозил ударами по всем американским интересам на Ближнем Востоке.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

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    22 июля 2026, 16:54 • Новости дня
    В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потенциальное нападение американских сил на ядерную инфраструктуру Тегерана приведет к резкому обострению ситуации, сообщил осведомленный военный источник.

    Он подчеркнул, что подобные действия станут переломным моментом в региональном противостоянии, передает РИА «Новости».

    «Угрозы США вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана расцениваются как опасная эскалация напряженности и любая новая атака на эти объекты будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе», – заявил собеседник агентства.

    Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

    В ходе последовавшей эскалации военные США поразили более 80 различных целей на иранской территории.

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    22 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    Лавров опроверг сообщения о поставках российского оружия Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН.

    «Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что авторы подобных обвинений сами активно вовлечены в конфликт на Украине.

    Американская сторона не только поставляет вооружения за счет Евросоюза, но и предоставляет разведданные, а также системы Starlink для наведения ударов по российским гражданским целям.

    В марте Лавров отвергал обвинения в передаче разведданных Тегерану. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл информационными вбросами публикации о российской поддержке Ирана.

    В начале июля США нанесли удар по транспортному коридору между Ираном, Россией и Китаем.

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    22 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Представитель ВС Ирана: США не знают, где находится производство ракет

    Представитель ВС Ирана Шекарчи: США не знают, где находится производство ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не располагает достоверной информацией о точном местонахождении действующих оборонных предприятий Ирана, выпускающих ракеты, сообщил высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

    Американские спецслужбы не смогли установить координаты иранских объектов оборонной промышленности, передает РИА «Новости». Высокопоставленный представитель вооруженных сил государства Абольфазль Шекарчи подчеркнул безуспешность попыток Запада отследить создание вооружений.

    «Противник не знает, где находится часть центров по производству наших ракет, и несмотря на все разведывательные системы и технологии, которыми он располагает, находится в неведении», – отметил военный.

    Офицер также уточнил непрерывный характер работы военно-промышленного комплекса. По его словам, выпуск ракет продолжался как во время 40-дневного конфликта этой весной, так и после подписания меморандума о прекращении боевых действий в середине июня.

    Президент США  объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном. Американские спецслужбы подтвердили сохранение большей части ракетного потенциала Ирана.

    Вооруженные силы Ирана активно применяют обманки для скрытия настоящих пусковых установок.

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    22 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Болгария разрешила разместить авиацию США вопреки бойкоту оппозиции

    Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов США на авиабазе Безмер

    Tекст: Мария Иванова

    Народное собрание Болгарии разрешило дислокацию американских военных бортов на своей территории, несмотря на бойкот голосования со стороны оппозиционных фракций.

    Решение о размещении авиации США поддержали 136 депутатов правящей коалиции «Прогрессивная Болгария» и партии «Движение за права и свободы», передает РИА «Новости».

    На авиабазе Безмер в Ямбольской области расположатся до восьми самолетов-заправщиков и около 250 американских военнослужащих.

    Оппозиционные блоки ГЕРБ-СДС, «Демократическая Болгария» и «Продолжаем перемены» проигнорировали голосование. Депутаты от партии «Возрождение» отдали 13 голосов против инициативы. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о получении соответствующей ноты от посольства США 17 июля.

    В Иране назвали этот шаг содействием агрессии и военным преступлениям. Европейское командование США (EUCOM) в ответ подчеркнуло необходимость контроля возможных угроз на восточном фланге НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев рассказал о запросе США на размещение восьми самолетов-заправщиков.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пригрозил серьезными последствиями за предоставление военных баз для американских ударов.

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    22 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Иранские военные атаковали две базы США в Иордании

    КСИР сообщил об уничтожении американских беспилотников на базах в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на действия Соединенных Штатов иранские вооруженные силы нанесли ракетно-беспилотные удары по двум американским военным объектам на территории Иордании.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении военных целей на иорданской территории, передает РИА «Новости».

    Атаке подверглись базы короля Фейсала и принца Хасана. В результате ударов были повреждены американские вертолеты и полностью уничтожены восемь беспилотников MQ-9.

    «В ходе первого этапа ответных действий при ракетно-беспилотной атаке на базы короля Фейсала и принца Хасана в Иордании под удар попал ангар по обслуживанию самолетов F-15», – сообщила пресс-служба КСИР. Также утверждается, что пострадал центр размещения военнослужащих, что привело к жертвам и ранениям среди личного состава.

    Обострение ситуации началось после того, как президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Тегераном. После этого американские силы провели серию атак на Иран, объяснив их ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту в Иордании.

    Днем ранее Корпус стражей исламской революции атаковал военную инфраструктуру США в Кувейте и Бахрейне.

    Перед этим Центральное командование ВС США объявило о начале новых авиаударов по территории Исламской республики.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Йеменские хуситы заявили о поражении двух саудовских нефтяных танкеров

    Йеменские хуситы заявили об атаке на саудовские нефтяные танкеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    22 июля 2026, 13:05 • Новости дня
    Лавров: В Иране к власти могут прийти сторонники разработки ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В руководстве Ирана могут активизироваться политические силы, выступающие против отказа от военной составляющей ядерной программы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН в Маниле.

    «Сейчас, после того как была развязана агрессия против Исламской республики Иран, там, я не сомневаюсь, появились политические круги, которые будут отстаивать позицию о том, что вот мы отказались от военной составляющей ядерной программы, вот на нас напали, нас хотят уничтожить, хотят сменить режим, многое другое», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что были другие страны, которые отказались от программ оружия массового уничтожения, такие как Ирак и Ливия.

    «И что с ними произошло?» – задал риторический вопрос министр.

    По словам дипломата, эффект от нападения на Иран оказался обратным ожидаемому. Он отметил, что многие начнут смотреть на примеры прошлого, и могут усилиться настроения, что только ядерное оружие способно гарантировать независимость и свободу.

    Лавров выразил сожаление по этому поводу, назвав происходящее одним из последствий агрессивных действий США и их союзников, стремящихся сохранить мировое доминирование.

    Кроме того, министр подчеркнул, что продолжение боевых действий на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни Вашингтона, ни Тегерана, хотя есть силы, желающие разжигать этот конфликт.

    Ранее Лавров допустил возможность создания Ираном ядерного оружия из-за развязанной войны.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные будут бить по любому месту, где Иран задумает создать ядерное оружие. Он отмечал, что Вашингтон пытается не допустить, чтобы Иран обладал таким оружием.

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    22 июля 2026, 23:14 • Новости дня
    В Ираке по делу о коррупции конфисковали 45 килограммов золота

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Ирана обнаружили тайники высокопоставленных чиновников с десятками золотых слитков и миллионами долларов наличными.

    В ходе расследования дел о выводе государственных средств за рубеж следователи раскрыли масштабную схему, передает ТАСС.

    Представитель Высшего судебного совета Дийа Джаафар заявил: «По делу, в котором главным фигурантом является заместитель министра нефти Аднан аль-Джумайли, изъято 40 золотых слитков каждый весом в 1 кг, а также около 5 кг украшений из золота».

    Джаафар добавил, что силовики также конфисковали 13 млрд иракских динаров, что составляет около 9,9 млн долларов, и 400 тыс. долларов наличными. В

    се эти богатства обвиняемые прятали в нескольких специальных тайниках на территории провинции Салах-эд-Дин.

    Месяцем ранее спецслужбы задержали 47 депутатов парламента и высокопоставленных госслужащих по аналогичным обвинениям.

    Правоохранители выдали более 200 ордеров на арест, при этом власти пообещали вскоре раскрыть новые имена коррупционеров из министерств нефти и электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США бывшего офицера разведки арестовали за кражу более 300 государственных золотых слитков.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал расследовать причастность Виктора Орбана к перевозке украинцами девяти килограммов золота.

    Французская полиция нашла три килограмма драгоценного металла на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

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    22 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    МИД Британии отозвал из Ирана сотрудников посольства

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский МИД призвал соотечественников воздержаться от поездок в Иран и ближайшие регионы на фоне взаимных ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре, а также сообщил об отзыве сотрудников дипкорпуса в Тегеране.

    «В связи с обновленной информацией о региональной напряженности, а также из-за ситуации в области безопасности, сотрудники британского посольства временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работать в удаленном режиме», –  сказано в сообщении британского МИД.

    Министерство иностранных дел и по делам Содружества также не рекомендовало  совершать поездки в Иран.

    «Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там и риски, связанные с вашим пребыванием», – призвали в МИД.

    Там добавили, что граждане Британии и лица, имеющие двойное британско-иранское гражданство, подвергаются риску ареста, допроса или задержания.

    «Наличие британского паспорта или связей с Великобританией может быть достаточной причиной для задержания со стороны иранских властей», предупредили в ведомстве.

    Британский МИД предупредил о том, что воздушные, морские и сухопутные пути находятся под жестким контролем местных властей, а границы могут закрыть в любой момент. Ситуация осложняется регулярными перебоями со связью и блокировками интернета.

    Кроме того, поступают сообщения об ударах США и Израиля по ключевым объектам иранской инфраструктуры, включая аэропорты, порты, мосты, нефтедобывающие предприятия и системы водоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры Ирана. Тегеран отказался  открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты.

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    23 июля 2026, 02:52 • Новости дня
    КСИР заявил о горящем танкере на небезопасном маршруте Ормуза

    КСИР заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте в Ормузском проливе, один из которых загорелся, а другие быстро повернули прочь.

    «Один из трех судов, пытавшихся пересечь небезопасный маршрут Ормузского пролива, загорелся, а два других быстро повернули назад», – приводит агентство Tasnim заявление КСИР.

    Согласно заявлению, «подстрекаемые американской армией танкеры намеревались пересечь заминированный маршрут к югу от Ормузского пролива, но после взрыва и сильного пожара на одном из них два других быстро развернулись и повернули назад.

    «КСИР подчеркивает, что Ормузский пролив находится под нашим контролем, и до тех пор, пока злодеяния США в регионе будут длиться, он полностью заблокирован, и ни один нефтяной танкер не будет входить и выходить, и любое судно, которое обманет США и попытается пройти без координации с Ираном, постигнет та же участь», – сказано в заявлении.

    В КСИР призвали США прекратить вмешательство, которое не принесет миру ничего, кроме энергетического кризиса и сокращения производства удобрений.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Два нефтяных танкера 18 июля  подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.

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    23 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    Армия США объявила о 12-й серии атак по целям в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило о начале 12-й серии атак по целям в Иране ради ослабления возможностей страны угрожать судам в региональных водах, сказано в сообщении военных.

    «Сегодня в 17.30 по восточному времени силы США начали наносить дополнительные удары по иранским военным целям по указанию главнокомандующего. Миссия будет продолжена для дальнейшего ослабления способности Ирана угрожать гражданским морякам и коммерческим судам, проходящим через региональные воды», – сказано в заявлении CENTCOM в соцсети Х.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. На минах у Ормузского пролива 18 июля подорвались и загорелись два танкера. Йеменские хуситы 22 июля заявили о поражении двух саудовских нефтяных танкеров.


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    23 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    WSJ узнала о расширении США военного присутствия на Ближнем Востоке

    WSJ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    США перебрасывают войска на Ближний Восток, что даст президенту США Дональду Трампу возможность расширить кампанию против Ирана, пишет WSJ.

    Приток войск, медиков и оружия последовал после сообщения о гибели трех американских солдат во время атаки Ирана на базу в Иордании.

    «По словам людей, знакомых с этим вопросом, США перебрасывают войска, медиков и оружие на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту Трампу более мощные военные возможности, поскольку он рассматривает возможность расширения кампании против Ирана», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Согласно данным слежения за полетами и официальным лицам США, на прошлой неделе силы специальных операций были переброшены в регион со своих американских баз, отмечается в статье.

    По словам одного из чиновников, эскадрильи реактивных истребителей были размещены по всему Ближнему Востоку, а бомбардировочная авиация на базах в США и Британии находится в состоянии повышенной готовности к наращиванию операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана, а также пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики. NYT писала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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