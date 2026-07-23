ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины Тапиа в аэропорту Нью-Йорка

Tекст: Алексей Дегтярёв

У руководителя организации и его коллег в ходе задержания конфисковали мобильные телефоны и компьютеры передает ТАСС со ссылкой на аргентинское телевидение.

Согласно судебным материалам, функционер, казначей ассоциации Пабло Товигино и бизнесмен Хавьер Фарони обязаны явиться в суд Южного округа Флориды 30 июля. Инцидент связан с масштабным расследованием коммерческих сделок спортивной структуры.

Следователи также обратили внимание на приобретение Фарони и его супругой как минимум четырех элитных объектов недвижимости в Южной Флориде. Стоимость этих покупок превышает 11 млн долларов.

Параллельно министерство юстиции США выясняет, могли ли средства организации, проходившие через американскую банковскую систему, использоваться для махинаций. Предварительное изучение финансов ассоциации продолжается.

До этого Ассоциация футбола Аргентины опровергала информацию о вызове своего руководства на допрос в США.

Весной суд в Буэнос-Айресе предъявил Клаудио Тапии обвинения в присвоении социальных взносов. Данный коррупционный скандал грозил отстранением национальной сборной от участия в чемпионате мира.