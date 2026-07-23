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    23 июля 2026, 05:36 • Новости дня

    WP: США рассматривают возможность удара по террористам в Мали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация якобы обсуждает атаку позиций связанных с «Аль-Каидой*» (признана террористической организацией и запрещена в России) боевиков в Мали, сообщили источники Washington Post

    Вашингтон изучает варианты нанесения удара по группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» в Мали, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Данная организация признает себя частью «Аль-Каида*».

    В случае положительного решения эта страна станет восьмой в списке государств, где президент США Дональд Трамп приказал нанести удары после начала второго срока», – отмечает издание.

    Среди высокопоставленных чиновников нет единого мнения по поводу атаки. За силовое решение выступает старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

    Прямое присутствие американских военных в Мали несет риск столкновения с российскими силами. Для предотвращения конфликтов между Москвой и Вашингтоном могут потребоваться меры, аналогичные тем, что применялись в Сирии.

    Неназванный представитель администрации США также заявил, что сотрудничество африканских стран с Россией якобы оказалось неэффективным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля бойцы российского Африканского корпуса совместно с армией Мали отразили масштабное нападение террористов.

    Месяцем ранее МИД России предупредил о высокой угрозе новых вооруженных вылазок боевиков.

    В апреле ведомство фиксировало потери среди российских специалистов в результате атак связанных с «Аль-Каидой» группировок.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

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    22 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    @ Alexander Kubitza/DOD/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай так или иначе пытаются поддерживать Тегеран во время американской военной операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Хегсет ответил на вопрос сенаторов, помогают ли Москва и Пекин Тегерану. По его версии, предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами», передает ТАСС.

    Масштаб такой деятельности не должен разглашаться, однако существуют пути, через которые обе страны на разном уровне способствуют действиям Ирана, заявил он.

    На аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн ответил, что предпочел бы не раскрывать конкретные данные, поскольку это грозит разглашением секретной информации. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы противник знал о том, какими сведениями располагает американское военное руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал Китаю «большие проблемы» в случае оказания Пекином Ирану военной помощи.

    ЦРУ заявило о технической и военной поддержке Ирана со стороны России.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    21 июля 2026, 22:41 • Новости дня
    WSJ: США решили производить украинские морские дроны Magura

    Tекст: Денис Тельманов

    В Соединенных Штатах планируют наладить масштабный выпуск украинских надводных беспилотников в рамках сотрудничества между профильными оборонными компаниями двух стран.

    Американская компания ReconCraft займется сборкой украинских безэкипажных катеров Magura на территории Соединенных Штатов, пишет Wall Street Journal. Соответствующее соглашение было достигнуто между производителями.

    «Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций», – пишет издание.

    Уточняется, что меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в здании украинского посольства в Вашингтоне.

    Сооснователь ReconCraft Джо Силковски отметил, что главная цель сделки заключается в ежегодном производстве сотен или даже тысяч морских дронов. Финансовые условия контракта стороны решили не раскрывать.

    В рамках партнерства разработчик катеров Uforce передаст американской стороне технологии управления, программное обеспечение для автономной работы и набор различных беспилотных систем.

    В 2025 году Министерство обороны США уже направляло крупным оборонным подрядчикам перечень из 12 украинских беспилотных аппаратов. Целью этого запроса было изучение готовности американской промышленности к запуску их серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Евросоюз и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников.

    В мае греческие власти подготовили дипломатическую ноту Киеву из-за обнаружения украинского морского дрона со взрывчаткой у берегов Ионического моря.

    В конце прошлого года Украина и Португалия договорились о партнерстве в области производства морских беспилотных аппаратов.

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    20 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о новой волне ударов США по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», – сообщило командование в X.

    Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Иранское агентство Fars уточнило, что несколько взрывов произошли также в расположенном на юге Ирана городе Сирик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

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    22 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона исходит из того, что Вашингтон продолжает придерживаться собственных инициатив по украинскому вопросу, обсуждавшихся на встрече в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал текущую ситуацию вокруг американских инициатив по Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва считает эти предложения по-прежнему актуальными, передает РИА «Новости».

    «Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известны», – заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

    Министр подчеркнул, что речь идет об идеях, обсуждавшихся в ходе саммита на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил готовность Москвы обсуждать инициативы Вашингтона.

    Ранее президент Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования украинского конфликта.

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    21 июля 2026, 00:21 • Новости дня
    Директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет
    Директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре, пишет Politico со ссылкой на чиновников США.

    По данным Politico, визит ожидается 14-15 октября, Патель сначала посетит Москву, а затем отправится в Петербург. Принимающей стороной с высокой долей вероятности, по данным издания, выступит ФСБ.

    Повестка предстоящих переговоров остается неизвестной. Представители Белого дома переадресовали запросы в ФБР, однако там и в министерстве юстиции не ответили на обращения издания.

    Последним директором ФБР, посетившим Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году. Позже он стал спецпрокурором по расследованию предполагаемых связей американских политиков с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патель был утвержден в должности директора ФБР в 2025 году.

    NYT заявляла, что Патель прежде занимался опровержением данных о якобы имевшем место «сговоре» президента США с Москвой и изучал информацию об ответственности Киева за распространение слухов о причастности России к «вмешательству» в американские выборы.

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    20 июля 2026, 20:04 • Новости дня
    Журналистка Оуэнс поблагодарила россиян за спасение жизни телохранителя

    Российские врачи спасли жизнь телохранителю американской журналистки Оуэнс

    Tекст: Вера Басилая

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента РФ Владимира Путина, российский народ и врачей за спасение жизни ее телохранителя, который перенес инсульт во время ее визита в Россию.

    Оуэнс выразила глубокую признательность Владимиру Путину, народу страны и медицинским работникам, передает RT.

    По ее словам, российские специалисты успешно провели срочную операцию на головном мозге пациента и удалили опасный тромб, угрожавший жизни пациента.

    «Полностью исчезли хронические проблемы, от которых он страдал годами, а слух и зрение улучшились настолько, что ему более не требуются средства коррекции ни того ни другого. Этот триумф медицины никто из нас никогда не забудет», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    В начале июня американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Во время выступления на сессии гостья выразила полный восторг от своей первой поездки в Россию.

    В США публицист подверглась жесткой критике из-за визита в Российскую Федерацию.

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    22 июля 2026, 22:47 • Новости дня
    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси

    Умер экс-глава ЦРУ, возглавлявший разведку США в середине 1990-х, Джеймс Вулси

    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси
    @ Public domain

    Бывший глава американской разведки Джеймс Вулси ушел из жизни в возрасте 84 лет в своем доме в Вашингтоне после перенесенного инсульта.

    Причиной смерти бывшего директора Центрального разведывательного управления стал инсульт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. В последние годы здоровье экс-главы ведомства ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома», о чем ранее упоминала его супруга.

    «Джеймс Вулси-младший, возглавлявший ЦРУ и все разведывательное сообщество США в течение двух непростых лет при администрации Клинтона, когда американские спецслужбы пытались адаптироваться к эпохе после окончания холодной войны, скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне», – пишет издание.

    За время своей карьеры дипломат занимал высокие должности при четырех президентах США, начиная с Джимми Картера и заканчивая Биллом Клинтоном. Он участвовал в переговорах по ограничению стратегических вооружений, был главным юрисконсультом сенатского комитета по вооруженным силам и заместителем министра ВМС США.

    В 1980-е годы выступал послом на переговорах в Вене и делегатом на встречах с СССР в Женеве, а американскую разведку возглавлял с 1993 по 1995 год.

    В период руководства ведомством экс-директор участвовал в расследовании крупнейшего шпионского скандала, связанного с арестом Олдрича Эймса.

    Высокопоставленный сотрудник контрразведки, по данным американских прокуроров, девять лет передавал информацию Москве, за что был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в январе текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года в американской тюрьме умер бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс.

    В мае правоохранительные органы США арестовали другого высокопоставленного офицера американской разведки за кражу государственных золотых слитков.

    Осенью прошлого года из-за осложнений от пневмонии скончался бывший вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни.

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    22 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона дала понять, что считает полезным присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

    По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

    Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

    Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

    Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

    Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.

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    20 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД сообщил о проработке встречи Лаврова и Рубио на полях АСЕАН

    Захарова: Вопрос встречи Лаврова и Рубио на полях АСЕАН прорабатывается

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможность проведения переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Марко Рубио активно обсуждается сторонами, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Ранее Рубио сообщил о возможности переговоров с главой российского МИД на Филиппинах.

    Российская сторона положительно оценила перспективу проведения контактов на уровне министров иностранных дел.

    Месяцем ранее Лавров выразил недоумение позицией американского дипломата по украинскому урегулированию.

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    21 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Количество пострадавших в конфликте с Ираном американских военных достигло 447

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе обострения ближневосточного конфликта число получивших ранения военнослужащих Соединенных Штатов увеличилось до 447 человек на фоне срыва соглашения о прекращении огня.

    Потери американских сил в ходе военной операции против Ирана продолжают расти, передает РИА «Новости». Наибольший урон понесли сухопутные войска, где пострадали 306 солдат.

    Военно-морские силы сообщили о 68 раненых, военно-воздушные силы – о 54, а корпус морской пехоты – о 19.

    Официальное число погибших с начала июля остается на уровне 14 человек. Однако оборонное ведомство признало гибель еще нескольких солдат в результате недавних ответных ударов по американским базам на Ближнем Востоке.

    Обострение ситуации произошло несмотря на подписанный в июне меморандум о завершении боевых действий. С восьмого июля американские войска возобновили атаки, объяснив это защитой коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранская сторона нанесла удары по объектам Соединенных Штатов, после чего президент объявил о прекращении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон оценил количество пострадавших американских военнослужащих в 427 человек.

    Общее число погибших солдат США в ходе противостояния возросло до 17 человек.

    Тегеран предупредил Вашингтон о неминуемых последствиях возможного захвата острова Харк.

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    20 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков: Кремль приветствует возможную встречу Лаврова и Рубио

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона положительно оценивает перспективу проведения переговоров главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях предстоящего саммита АСЕАН, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков подтвердил факт ежедневных контактов министров.

    В начале лета Рубио заявлял о важности сохранения двустороннего диалога с Москвой.

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    21 июля 2026, 23:38 • Новости дня
    Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США направило запрос на дополнительное финансирование для расширения личного состава вооруженных сил, в том числе медицинских работников.

    Пентагон запросил дополнительное финансирование в размере 1,7 млрд долларов на дальнейшее увеличение численности и укрепление личного состава американских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается потребность в расширении штата, включая медицинских работников.

    «(Требуются - ред.) 1,7 млрд долларов на продолжение роста нашего военного персонала и мощи, включая медицинский персонал, на фоне рекордных показателей набора», – говорится в запросе оборонного ведомства.

    Помимо этого, Пентагон просит выделить 11,6 млрд долларов для обеспечения доминирования США в цифровом пространстве.

    Эти средства планируется направить на разработку беспилотных аппаратов, развитие передовых вычислительных систем и укрепление совместной киберзащиты.

    Согласно статистике USAFacts, к концу прошлого года общая численность американских войск по всему миру составляла 2,81 млн человек. Из них 2,1 млн – это военнослужащие, а более 715 тыс. – гражданский персонал.

    Силы распределены между армией, ВМС, ВВС, морской пехотой, береговой охраной и космическими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава министерства войны США Пит Хегсет выявил миллиарды долларов дублирующих расходов в бюджете Пентагона.

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников.

    Министерство запросило 413 миллиардов долларов на закупки вооружений в 2027 финансовом году.

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    22 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    Лавров опроверг сообщения о поставках российского оружия Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН.

    «Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что авторы подобных обвинений сами активно вовлечены в конфликт на Украине.

    Американская сторона не только поставляет вооружения за счет Евросоюза, но и предоставляет разведданные, а также системы Starlink для наведения ударов по российским гражданским целям.

    В марте Лавров отвергал обвинения в передаче разведданных Тегерану. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл информационными вбросами публикации о российской поддержке Ирана.

    В начале июля США нанесли удар по транспортному коридору между Ираном, Россией и Китаем.

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    22 июля 2026, 19:15 • Новости дня
    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву

    Депутат Колесник: США стоит отказаться от предоставления разведданных Украине

    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предоставление США Украине разведданных способствует лишь разрастанию конфликта. Вашингтону необходимо отказаться от подобной практики, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты в России.

    «Судя по всему, объем предоставляемых Киеву Вашингтоном разведданных не ограничивается результатами работы системы спутниковой связи Starlink. Нельзя исключать, что в сотрудничестве задействованы американские спецслужбы, вроде ЦРУ или АНБ», – считает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    В этой связи парламентарий напомнил, что такая поддержка со стороны Штатов помогает Украине наводить ракеты и беспилотники на гражданские объекты в России. Кроме того, по его словам, такой характер сотрудничества Вашингтона и Киева вносит дополнительные сложности в продвижении процесса мирного урегулирования, в котором США пытались играть заметную роль.

    «Поэтому подобные действия со стороны Штатов кажутся особенно нелогичными», – подчеркнул депутат. Исходя из этого, он призвал американскую сторону отказаться от подобной практики, поскольку происходящее способствует лишь масштабированию конфликта.

    Колесник напомнил, что поставки Киеву вооружений и разведданных также приводят к ухудшению ситуации с безопасностью во всем европейском макрорегионе. «То есть в случае, если Запад не одумается, глобальный конфликт становится вполне реальной перспективой. И США должны понимать, что подобный исход ничего хорошего не сулит в том числе и им», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России, сообщает ТАСС. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    Стоит отметить, что в четверг состоится встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, беседа с американским коллегой будет «в любом случае полезной». «Лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», – пояснил руководитель МИД России.

    В ходе встречи Лавров пообещал уточнить у Рубио заявления президента США Дональда Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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