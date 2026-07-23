WP: США рассматривают возможность удара по террористам в Мали

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вашингтон изучает варианты нанесения удара по группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» в Мали, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Данная организация признает себя частью «Аль-Каида*».

В случае положительного решения эта страна станет восьмой в списке государств, где президент США Дональд Трамп приказал нанести удары после начала второго срока», – отмечает издание.

Среди высокопоставленных чиновников нет единого мнения по поводу атаки. За силовое решение выступает старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

Прямое присутствие американских военных в Мали несет риск столкновения с российскими силами. Для предотвращения конфликтов между Москвой и Вашингтоном могут потребоваться меры, аналогичные тем, что применялись в Сирии.

Неназванный представитель администрации США также заявил, что сотрудничество африканских стран с Россией якобы оказалось неэффективным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля бойцы российского Африканского корпуса совместно с армией Мали отразили масштабное нападение террористов.

Месяцем ранее МИД России предупредил о высокой угрозе новых вооруженных вылазок боевиков.

В апреле ведомство фиксировало потери среди российских специалистов в результате атак связанных с «Аль-Каидой» группировок.