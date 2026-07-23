КСИР заявил о горящем танкере из трех на небезопасном маршруте Ормуза

КСИР заявил о трех танкерах на небезопасном маршруте Ормуза

Tекст: Катерина Туманова

«Один из трех судов, пытавшихся пересечь небезопасный маршрут Ормузского пролива, загорелся, а два других быстро повернули назад», – приводит агентство Tasnim заявление КСИР.

По заявлению КСИР, «подстрекаемые американской армией танкеры намеревались пересечь заминированный маршрут к югу от Ормузского пролива, но после взрыва и сильного пожара на одном из них два других быстро развернулись и повернули назад.

«КСИР подчеркивает, что Ормузский пролив находится под нашим контролем, и до тех пор, пока злодеяния США в регионе будут длиться, он полностью заблокирован, и ни один нефтяной танкер не будет входить и выходить, и любое судно, которое обманет США и попытается пройти без координации с Ираном, постигнет та же участь», – сказано в заявлении.

В КСИР призвали США прекратить вмешательство, которое не принесет миру ничего, кроме энергетического кризиса и сокращения производства удобрений.

Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран

отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Два нефтяных танкера 18 июля

подорвались на минах к югу от этого транспортного узла. Иран

предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.



