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    23 июля 2026, 00:10 • Новости дня

    Минэнерго США объявило о соглашении с Саудовской Аравией по мирному атому

    США заключили соглашении с Саудовской Аравией по мирному атому

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава минэнерго США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, объявило министерство энергетики США.

    «Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигли исторического соглашения о ядерном сотрудничестве. Министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Абдель Азиз бен Салман подписали мирное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, предусматривающее многолетнее партнерство на миллиарды долларов», – сказано в сообщении американского ведомства.

    Напомним, CNN 19 июля узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану. Агентство AP сообщило 22 июля о том, что президент США одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией.


    20 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу

    Politico: Трамп вручил кубок ЧМ испанцам после резкой критики в адрес Мадрида

    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу
    @ Lev Radin/Sipa USA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США лично передал золотой трофей капитану испанской сборной, несмотря на недавние угрозы разорвать торговые отношения с Мадридом.

    Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу, передает Politico.

    Политик спустился на поле из своей ложи и вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручил золотой кубок капитану испанской сборной Родри.

    За игрой также наблюдали король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Педро Санчес.

    Перед финалом один из высокопоставленных футбольных чиновников прокомментировал отношения команды с американским лидером. «У нас нет с ним проблем, и до сих пор у нас не было никаких проблем с командой», – заявил источник издания. При этом испанский футболист Борха Иглесиас признался, что игроки знают о политической напряженности между Мадридом и Вашингтоном.

    Ранее американский лидер неоднократно критиковал Испанию за низкие расходы на оборону и отказ предоставить военные базы для ударов по Ирану. В марте политик даже угрожал прекратить торговлю с королевством. Разногласия между Трампом и Санчесом также касаются вопросов миграции, возобновляемых источников энергии и конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира.

    Президент США Дональд Трамп лично передал главный трофей турнира капитану победителей.

    Ранее американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее торговое сотрудничество с Мадридом.

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    20 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист Дудаков: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Американский истеблишмент взялся за блогеров Эндрю и Тристана Тейт, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в Россию, либо только собираются, что так делать не надо, иначе последуют проблемы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее братьев задержали в Майами по запросу Британии.

    «Ситуация вокруг Эндрю и Тристана Тейт, которые фактически оказались под судебным прессингом, довольно сложная», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что блогеров впервые арестовали в 2022 году в Румынии. Считается, что онлайн-перепалка Эндрю Тейта с экоактивисткой Гретой Тунберг подстегнула правоохранительные органы к проверке.

    «Возможно, она использовала какие-то свои контакты в силовых структурах Европейского союза. Или, быть может, братья привлекли к себе слишком большое внимание. Как бы то ни было, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом блогерам позволили уехать в Штаты, где те до последнего момента скрывались от британского правосудия», – напомнил собеседник.

    По его оценкам, с юридической точки зрения повода к возобновлению судебных разбирательств в отношении братьев нет. «Тейт продолжали записывать подкасты и, как видится, не совершали преступлений», – рассуждает Дудаков. Он также обратил внимание на то, что братьев задержали в Майами. «Флорида довольно консервативно республикански настроенный штат. Я думаю, никто особо не горел желанием отправлять их под арест», – полагает спикер.

    Задержание политолог связывает с тем, что братья недавно побывали в России. «Судя по всему, решающую роль сыграла не юридическая составляющая, а именно политическая. Американский истеблишмент взялся за блогеров, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в РФ, либо только собираются, что так делать не надо, иначе образуются проблемы, как у семьи Тейт», – детализировал аналитик.

    Говоря о перспективах выдачи братьев Британии, Дудаков напомнил, что между Вашингтоном и Лондоном подписано соглашение об экстрадиции. «Однако я не исключаю, что суд Флориды будет затягивать процесс. Повторю, на мой взгляд, происходящее – это послание инфлюенсерам и влиятельным людям, включая Такера Карлсона и Кэндис Оуэнс, что им лучше не иметь дел с Россией, в противном случае могут быть возбуждены уголовные дела», – заключил Дудаков.

    Ранее братья Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Майами (штат Флорида). Как сообщает The New York Post, задержание произошло возле спортивного комплекса имени Джеймса Л. Найта, где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Прокуратура Британии предъявила блогерам новые обвинения в дополнение к выдвинутым в мае 2025 года и потребовала их экстрадиции.

    39-летнему Эндрю Тейту вменяется еще 19 пунктов обвинений, связанных с непристойными изображениями несовершеннолетних и экстремальной порнографией, семь пунктов обвинения в изнасиловании, три – в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации или содействии ей, а также три пункта обвинения в нападении, повлекшем причинение телесных повреждений.

    38-летнему Тристану Тейту предъявлен один дополнительный пункт обвинения в сексуальном насилии, два пункта обвинения в изнасиловании и три пункта обвинения в организации секс-торговли людьми либо содействии ей. Прокуратура Британии уточнила, что все преступления произошли в период с 2010 по 2017 год.

    Адвокат братьев Джозеф Макбрайд заявил об их невиновности, назвав новые обвинения «политической расправой». «Мы уверены, что как только компетентный судья ознакомится с фактами, а министерство юстиции разберется с этим вопиющим превышением полномочий, Эндрю и Тристан Тейт выйдут на свободу. Америка не выполняет за Британию грязную политическую работу», – сказал он.

    Как полагает издание Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников. Напомним, в декабре 2022 года братьев Тейт задержали в Румынии по подозрению в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. В марте 2025 года они вернулись в США. В июне 2026-го блогеры приезжали в Россию во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    20 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабной войне из-за обострения ситуации в регионе, пишет The Washington Post.

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего в Ираке при контролируемом подрыве неразорвавшихся боеприпасов с иранского дрона. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся удару Тегерана, обнаружены неопознанные останки.

    Президент США заявил о нанесении ответных ударов по иранским объектам. «Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь... великих патриотов», – подчеркнул глава государства.

    По данным командования, целями стали военные мощности Ирана, использовавшиеся для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Американский чиновник на условиях анонимности предупредил, что Пентагон планирует расширение операций, однако сталкивается с нехваткой боеприпасов большой дальности и средств ПВО. Эксперты также указывают на неготовность Вашингтона к возможным наземным операциям на иранской территории, которые Дональд Трамп ранее отказался исключать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Президент США назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный.

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    20 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    По его словам, соответствующая инструкция уже доведена до высшего военного командования Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Всякий раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет сильно расплачиваться за это. Данная директива передана военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооруженных силах», – написал глава государства в социальной сети Truth Social.

    Ранее Трамп назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием. Американский лидер анонсировал серьезные удары по иранской территории из-за срыва прежних договоренностей.

    До этого политик пригрозил Тегерану беспрецедентной атакой в случае своего убийства.

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    22 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН

    Дональд Трамп решил выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генсека ООН

    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН
    @ Victor Monteiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Дональд Трамп планирует выдвинуть президента ФИФА Джанни Инфантино на должность генерального секретаря ООН. Как отмечает американская пресса, успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов.

    Президент США Дональд Трамп хочет видеть главу ФИФА Джанни Инфантино следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, пишет The New York Post.

    56-летний спортивный функционер сблизился с американским лидером во время организации чемпионата мира этого года. Швейцарец всячески пытался очаровать главу Белого дома и даже вручил ему первую Премию мира ФИФА в декабре.

    По словам источника издания, близкого к президенту, Трамп считает, что Инфантино «уважают все в мире, и он признает, что у него есть особая способность объединять людей». Новый генсек ООН будет избран в этом году на смену португальцу Антониу Гутерришу, который покинет свой пост в конце декабря. Для получения должности кандидату необходимо заручиться поддержкой Совета Безопасности, состоящего из 15 членов, а затем получить одобрение Генеральной Ассамблеи.

    Пока неизвестно, хочет ли сам Инфантино занять этот пост. Однако Трамп видит явное преимущество среди других претендентов, которых один из инсайдеров назвал «слабыми». Среди известных конкурентов числятся бывший президент Чили Мишель Бачелет и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Идея Трампа может нарушить ожидаемый выбор кандидата из Латинской Америки или Карибского бассейна, но источники отмечают, что мягкая географическая ротация не обязательно станет препятствием для Инфантино.

    Специальный посланник Трампа Паоло Замполли назвал эту идею гениальной, отметив, что Инфантино отлично справится с работой. По его мнению, опыт управления более чем 200 членами ФИФА поможет швейцарцу взаимодействовать со 193 государствами ООН. При этом Замполли добавил, что не обсуждал эту концепцию с Инфантино на финале чемпионата мира и был удивлен, узнав о ней.

    Успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов: сейчас он зарабатывает в ФИФА около шести млн долларов в год, тогда как зарплата генсека ООН составляет около 418 тыс. долларов. В марте следующего года Инфантино планирует переизбираться на пост президента ФИФА, несмотря на критику со стороны европейских стран из-за вмешательства Трампа в отмену дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом во время чемпионата мира.

    Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

    Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего преемника Антониу Гутерриша.

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    20 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Число погибших в конфликте с Ираном американских военных достигло 17 человек

    AP: Потери армии США в конфликте с Ираном возросли до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Гибель американского военнослужащего при уничтожении неразорвавшегося иранского дрона на севере Ирака пополнила список потерь армии США в текущем ближневосточном конфликте.

    Количество погибших военнослужащих Соединенных Штатов в ходе противостояния с Тегераном увеличилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. «Общее число погибших достигло 17», – говорится в опубликованном сообщении.

    Центральное командование американских вооруженных сил уточнило обстоятельства последней потери. Военный погиб 18 июля на севере Ирака во время контролируемого уничтожения неразорвавшегося боеприпаса, находившегося на иранском дроне-камикадзе.

    Стороны подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля конфликта в ночь на 18 июня. Однако восьмого июля Вашингтон возобновил бомбардировки Ирана, обвинив республику во вмешательстве в коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран расценил возобновление атак как серьезное нарушение достигнутых ранее договоренностей. В ответ иранские силы начали наносить удары по военным базам Соединенных Штатов, которые расположены на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская пресса предупредила о риске полномасштабной войны из-за гибели солдат.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о продолжении масштабной военной операции против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что жертвами ответных американских атак по иранским городам стали 17 человек.

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    22 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    @ Alexander Kubitza/DOD/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай так или иначе пытаются поддерживать Тегеран во время американской военной операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Хегсет ответил на вопрос сенаторов, помогают ли Москва и Пекин Тегерану. По его версии, предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами», передает ТАСС.

    Масштаб такой деятельности не должен разглашаться, однако существуют пути, через которые обе страны на разном уровне способствуют действиям Ирана, заявил он.

    На аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн ответил, что предпочел бы не раскрывать конкретные данные, поскольку это грозит разглашением секретной информации. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы противник знал о том, какими сведениями располагает американское военное руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал Китаю «большие проблемы» в случае оказания Пекином Ирану военной помощи.

    ЦРУ заявило о технической и военной поддержке Ирана со стороны России.

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    21 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана

    Трамп: США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана
    @ Us Navy/U.S Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Исламской республики, заявил президент Дональд Трамп.

    О соответствующих планах Вашингтона глава государства рассказал во время встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы прессы, политик подтвердил решимость действовать бескомпромиссно. «Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором говорят журналисты», – отметил президент.

    По мнению политика, иранские власти, вероятно, предпринимают попытки восстановить утраченные мощности. Он подчеркнул, что американские военные будут бить очень мощно по любой локации, где противник задумает создать ядерное оружие.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

    Ранее Трамп предупредил о подготовке очередного мощного военного удара по Исламской республике.

    В тот же день глава Белого дома объявил об окончании режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

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    20 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о новой волне ударов США по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», – сообщило командование в X.

    Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Иранское агентство Fars уточнило, что несколько взрывов произошли также в расположенном на юге Ирана городе Сирик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

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    21 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Хегсет пообещал в десять раз сильнее ударить по Ирану

    Хегсет: США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее

    Tекст: Вера Басилая

    США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, Вашингтон будет наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, передает РИА «Новости».

    «Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», – заявил Хегсет журналистам.

    Глава Пентагона также добавил, что президент США обладает всеми необходимыми вариантами действий для реагирования на ситуацию с Ираном.

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    21 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского истребителя на базе в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту, поразив важную систему противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о ракетной атаке на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании, передает ТАСС.

    В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция системы противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Подробности операции также приводит иранское агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление элитных частей вооруженных сил республики.

    «Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о новых авиаударах по Ирану. Перед этим Корпус стражей исламской революции уничтожил несколько американских истребителей на иорданской военной базе.

    Иранские вооруженные силы также поразили центр управления спецоперациями Соединенных Штатов в Сирии.

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    20 июля 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    @ Yuri Gripas/Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что сенатор-экстремист Линдси Грэм хотел включить Иран в антироссийские санкции и это надо непременно сделать.

    «Республиканцам следует включить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что Линдси (Грэм, внесен в России в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма. В новой редакции законопроекта, президент США получил  возможность самостоятельно приостанавливать санкции, а необходимость одобрения Конгресса заменена на обязанность обосновывать отмену тарифов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях. Американский лидер ранее допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.


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    20 июля 2026, 02:03 • Новости дня
    WP: США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Увеличение числа погибших американских военных, согласно данным Центрального командования ВС США, выводят американо-иранский конфликт на уровень полномасштабной войны, предупреждает Washington Post.

    «После того как в пятницу в результате иранского удара по военной базе в Иордании погибли двое военнослужащих, Центральное командование США сообщило об обнаружении там еще неопознанных останков. Отдельно Центральное командование сообщило, что в субботу в северном Ираке в результате «контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов» сбитого иранского беспилотника погиб американский военнослужащий», – пишет Washington Post (WP).

    Газета напомнила, что о первых двух смертях военных США американский президента Дональд Трамп посочувствовал, назвал это «очень печальным».

    «США планируют более масштабную войну», – заявил изданию американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями в администрации, добавив, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

    По словам информатора, расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на возможность переброски дополнительных войск и самолетов в этот район.

    «У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом не знает», – сказал чиновник.

    Военные эксперты заявили, что помимо ущерба, нанесенного американской технике и запасам боеприпасов, США не готовы к возможным наземным операциям на территории Ирана, которые Трамп на прошлой неделе отказался исключить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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