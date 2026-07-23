Москвичи рассказали об умении отстаивать личные границы

Tекст: Алёна Задорожная

По мнению россиян, навыки отстаивания личных границ в жизни необходимы. Но судя по ответам опрошенных, это не правило, а опция, предусматривающая исключения.

«Когда я не умел говорить «нет», от этого никому не становилось лучше – ни мне, ни окружающим», – поясняет мужчина. При этом, по его словам, иногда можно пойти на компромисс. «Я смотрю, какой человек, какая ситуация, и исходя из этого, делаю выбор», – детализирует собеседник. «Со временем я научился говорить «нет», а также понимать, когда это уместно, а когда нужно проигнорировать», – добавляет следующий.

Другой части мужской аудитории отстаивание личных границ дается гораздо легче, и они не рефлексируют по поводу реакции оппонентов. «Я просто говорю «нет», и это является исчерпывающим ответом», – отмечает опрошенный. «Я не испытываю чувства вины, когда говорю «нет». Как правило, стараюсь это делать в мягкой, вежливой форме. Правда, не все это понимают, и тогда приходится быть слегка грубоватым», – добавляет другой респондент.

Но есть ситуации, когда быть категоричным необходимо. «Я спокойно говорю «нет», если вопросы касаются семьи и безопасности», – подчеркивает молодой человек.

Как показал опрос, женщины испытывают больше затруднений с тем, чтобы сказать «нет». «У меня с этим проблемы, но я работаю над собой», – признается москвичка. «Я не умею, но учусь», – смеется другая.

При этом в умении женщин отстаивать личные границы усматриваются те же нюансы и исключения, что и у мужчин. «В рабочих ситуациях говорить «нет» получается лучше, чем в личных», – отметает москвичка. «Незнакомым людям проще сказать «нет», близким сложнее», – вторит другая. «Детям можно все. Остальным – нет», – подтверждает третья.

«Я из многодетной семьи, родные часто прибегали к моей помощи. Мне было тяжело отказывать сестрам», – рассказывает другая молодая горожанка. При этом, по ее словам, умение говорить «нет» – нужный навык в современном мире, которым действительно стоит овладеть.

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