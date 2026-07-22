МИД Британии отозвал из Ирана сотрудников посольства

Tекст: Катерина Туманова

«В связи с обновленной информацией о региональной напряженности, а также из-за ситуации в области безопасности, сотрудники британского посольства временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работать в удаленном режиме», – сказано в сообщении британского МИД.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества также не рекомендовало совершать поездки в Иран.

«Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там и риски, связанные с вашим пребыванием», – призвали в МИД.

Там добавили, что граждане Британии и лица, имеющие двойное британско-иранское гражданство, подвергаются риску ареста, допроса или задержания.

«Наличие британского паспорта или связей с Великобританией может быть достаточной причиной для задержания со стороны иранских властей», предупредили в ведомстве.

Британский МИД предупредил о том, что воздушные, морские и сухопутные пути находятся под жестким контролем местных властей, а границы могут закрыть в любой момент. Ситуация осложняется регулярными перебоями со связью и блокировками интернета.

Кроме того, поступают сообщения об ударах США и Израиля по ключевым объектам иранской инфраструктуры, включая аэропорты, порты, мосты, нефтедобывающие предприятия и системы водоснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры Ирана. Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты.