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    22 июля 2026, 23:18 • Новости дня

    Суд в Гааге отказался отпустить экс-главу Освободительной армии Косова под залог

    Бывший глава Освободительной армии Косова Хашим Тачи остался под стражей в Гааге

    Tекст: Денис Тельманов

    Специальный трибунал отклонил ходатайство об освобождении обвиняемого в военных преступлениях Хашима Тачи за 50 тыс. евро из-за высоких рисков.

    Бывшему лидеру непризнанной республики и полевому командиру Освободительной армии Косова Хашиму Тачи отказали в изменении меры пресечения, передает ТАСС.

    «Все выводы, содержащиеся в пункте 6 подпункта «б» статьи 41 и касающиеся рисков, связанных с Тачи в данном деле, по-прежнему остаются в силе, они были сделаны на основе многочисленных обоснованных и индивидуальных факторов, и никакие возможные условия освобождения не могут в достаточной мере смягчить эти риски. Соответственно, содержание Тачи под стражей по-прежнему является обоснованным и соразмерным», – сказано в решении суда.

    Обвинительное заключение против фигуранта содержит шесть эпизодов преступлений против человечности, включая пытки и убийства. Также следствие выявило четыре случая военных преступлений. Слушания по этому резонансному делу начались в сентябре 2025 года.

    В судебном процессе приняли участие около 140 потерпевших. Прокуратуре потребовалось два года для сбора и представления полной доказательной базы. Оглашение итогового приговора назначено на 16 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецсуд в Гааге запланировал оглашение приговора Хашиму Тачи на 16 сентября 2026 года. В середине июля Евросоюз назначил Дирка Шубеля новым спецпредставителем в Косове.

    Месяцем ранее партия Альбина Курти победила на внеочередных парламентских выборах в самопровозглашенной республике.

    20 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой заявления Антонио Таяни об обстоятельствах возвращения итальянских дипломатов на родину.

    По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

    «Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

    В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.

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    20 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима

    МИД Италии сообщил о высылке военного атташе из России

    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима
    @ Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из России военного атташе и его коллеги в ответ на аналогичные действия Рима.

    Таяни заявил, что МИД России решил выдворить военного атташе Италии, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация... выслала из Москвы итальянского военного атташе и его сотрудника», – написал министр в социальной сети X. По словам руководителя ведомства, этот шаг стал зеркальным ответом Москвы.

    Итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Посол России в Риме Алексей Парамонов объяснил данный шаг Рима желанием ограничить влияние России в Италии. Парамонов ответил, что подобные попытки заранее обречены на провал.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 09:19 • Новости дня
    Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России

    Politico: ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций

    Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти ЕС исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств сообщества, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Руководство Евросоюза исчерпало запас возможных пунктов для 21-го пакета антироссийских ограничений, передает ТАСС.

    Как отмечает издание Politico, новые рестрикции напрямую затрагивают национальные интересы государств сообщества.

    «После 20 пакетов санкций простых целей больше не осталось. Вы столкнетесь с интересами отдельных государств, поэтому придется искать баланс», – пояснил неназванный европейский дипломат. По данным источников, некоторые предложения уже пришлось изменить или полностью исключить из обсуждения.

    Газета Financial Times ранее подчеркивала ослабление поддержки санкционного давления. В частности, Греция выступила против запрета на перевозку российского сжиженного природного газа, защищая судоходную компанию Dynagas. Афины предупредили, что суда могут сменить юрисдикцию во избежание жестких ограничений.

    Германия и Португалия требуют смягчить запреты на закупку российской рыбы для поддержки своих заводов. Франция и Италия добиваются послаблений в визовой политике для российских туристов. Тем временем Австрия настаивает на разморозке активов, связанных с банком Raiffeisen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза теряют готовность вводить новые ограничения против России из-за опасений за собственный бизнес.

    Ряд европейских государств потребовал исключений из последнего списка санкций.

    Власти Греции заблокировали принятие двадцать первого пакета рестрикций ради спасения своей судоходной компании.

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    20 июля 2026, 08:35 • Новости дня
    Биржевая цена газа в Европе превысила 700 долларов

    Стоимость газа в Европе достигла 700 долларов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива резко пошли вверх из-за очередного витка напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, обновив максимумы с конца марта.

    В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость августовских фьючерсов впервые с 23 марта превысила 700 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС. Такая динамика зафиксирована на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке.

    На нидерландском хабе TTF цены поднимались до отметки около 716 долларов за тысячу кубометров. В европейской валюте этот показатель составил 60,515 евро за мегаватт-час. Рост котировок с начала торгового дня превышал 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля стоимость августовских фьючерсов на газ в Европе достигла отметки в 646 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее котировки голубого топлива превысили 630 долларов на фоне напряженности между США и Ираном.

    В конце марта показатель поднимался почти до 730 долларов из-за опасений инвесторов.

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    22 июля 2026, 06:31 • Новости дня
    Польша потребовала от Украины «исторической ответственности»
    Польша потребовала от Украины «исторической ответственности»
    @ Kai Taller/Arenaakcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Перспективы членства Украины в Евросоюзе зависят от поддержки Варшавы, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Украине необходимо, чтобы Польша проголосовала в пятидесяти разных голосованиях. Необходимо единогласность прежде, чем Украина станет членом [ЕС]», – приводит слова Сикорского РИА «Новости» со ссылкой на TVN.

    Он отметил, что даже согласие на голосованиях в Брюсселе еще не означает вступления какой-либо страны в ЕС. По словам Сикорского, этот процесс требует ратификации всеми государствами-членами объединения.

    Глава польского МИДа подчеркнул, что трактат о вступлении должен быть утвержден парламентом и главой государства. Он заявил, что Украина должна убедить Польшу, что станет европейской страной, осознающей свою историческую ответственность, и призвал серьезно отнестись к тому, что коллаборация с нацистским режимом неприемлема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сикорский указал на право Варшавы наложить вето на вступление Украины в Евросоюз.

    Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк допустил блокировку евроинтеграции Украины со стороны Польши и Венгрии.

    Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник потребовала прекратить процесс вступления Украины в ЕС после внесения своих данных в базу сайта «Миротворец».

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    20 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    FT: Крупные страны Европы взбунтовались против новых антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд европейских государств потребовали исключений или полностью заблокировали меры из последнего предложенного пакета санкционных ограничений против России, пишет Financial Times (FT).

    Как сообщает FT, Германия, Франция, Италия, Австрия, Греция и Португалия выступили против новых антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    «В рамках тенденции, которая может поставить под угрозу четырехлетнюю стратегию поддержки Украины, ряд стран, в том числе Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, потребовали исключений из последнего списка санкций, разработанного Брюсселем, или полностью заблокировали предложенные меры», – сообщает газета.

    Ранее сообщалось, что государства Европейского союза теряют готовность вводить новые ограничения против России из-за опасений за благополучие собственного бизнеса.

    Власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций для защиты своей судоходной компании.

    Европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных антироссийских мер на следующую неделю из-за отсутствия компромисса.

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    22 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз перенесены из-за Венгрии

    Переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз перенесли на сентябрь

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос по открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз перенесен на сентябрь из-за протеста Венгрии, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    Решение вопроса об открытии переговорных кластеров по интеграции Украины в Евросоюз перенесли на осень, передает РИА «Новости». Причиной такой задержки послужила позиция Венгрии, которая заблокировала дальнейшее обсуждение.

    Из-за отсутствия консенсуса европейские дипломаты вернулись к этой проблеме 22 июля. «Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров два и три для Украины и Молдавии во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля. Следующая попытка запланирована на первое сентября», – отмечает издание «Европейская правда».

    На прошлой неделе Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование процесса присоединения Киева к объединению.

    В середине июня европейские дипломаты запустили первый блок обсуждений о членстве этого государства.

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    20 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Цены на газ в Европе упали ниже психологической отметки в 700 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась, преодолев отметку в 700 долларов за тысячу кубометров после весеннего всплеска котировок.

    Стоимость фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE замедлила рост до 2,5%, передает РИА «Новости».

    Августовские контракты открыли торговую сессию на уровне 711,5 доллара за тысячу кубометров, что на 4,8% выше предыдущих показателей. Однако к середине дня котировки опустились до 695,7 доллара.

    Рост стоимости энергоносителей в Европе начался в марте на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Пиковое значение в 853,7 доллара за тысячу кубометров было зафиксировано 19 марта. Это произошло после того, как Катар, ведущий производитель сжиженного природного газа, резко сократил объемы добычи.

    Весеннее обострение привело к скачку средних цен в марте почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле котировки упали на 14%, в мае поднялись на 5%, а в июне снова снизились на 6%. Стоит отметить, что исторический максимум был достигнут весной 2022 года, когда цена взлетела до 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июля биржевые цены на газ в Европе выросли до 544 долларов за тысячу кубометров.

    9 июля стоимость голубого топлива на европейских биржах достигла отметки в 586 долларов. А 10 июля котировки августовских фьючерсов опустились до 584 долларов.

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    21 июля 2026, 16:54 • Новости дня
    В Латвии заявили об установке РЛС на границе с Россией

    Глава Минобороны Латвии заявил об установке РЛС на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Латвийские власти планируют к началу осени установить радиолокационные системы вблизи российской границы, заявил министр обороны республики Райвис Мелнис.

    Мелнис в эфире телеканала LTV заявил, что латвийские власти планируют к началу осени установить радиолокационные системы вблизи российской границы, передает РИА «Новости».

    «Радиолокационные системы нуждаются в подготовке и интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу», – сообщил министр. Он также добавил, что государству необходимо приобрести дополнительные комплексы управления и контроля.

    Ранее официальные лица России неоднократно отмечали предоставление странами Прибалтики воздушных коридоров для украинских беспилотников.

    В мае украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. На фоне этого инцидента власти республики позвали на пост главы Минобороны полковника Райвиса Мелниса.

    В конце июня Рига и Киев решили построить совместный завод по производству дронов вблизи российской границы.

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    22 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы ЕС не смогли прийти к согласию по компромиссному проекту 21-го пакета санкций против России.

    Информацию об этом журналистам предоставил европейский источник в Брюсселе, передает ТАСС. «Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», – заявил собеседник агентства.

    На прошлой неделе европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных ограничений. Страны Евросоюза ослабили новый пакет санкций ради защиты национальных экономических интересов.

    Руководство объединения исключило из документа эмбарго на импорт российских морепродуктов.

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    20 июля 2026, 06:14 • Новости дня
    Россия сократила импорт вина из Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поставки различных вин из европейских стран на российский рынок показали снижение в третий месяц подряд, свидетельствуют данные Евростата.

    В мае сумма ввоза уменьшилась на 11% в месячном выражении, опустившись до 36,4 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные европейского ведомства.

    Наиболее заметно сократились поставки из Испании – с трех млн до 1,4 млн евро. Ввоз вина из Латвии упал вдвое, составив 495,2 тыс. евро.

    Италия сохраняет статус главного европейского поставщика вина в страну. Тем не менее в мае российский импорт итальянских напитков снизился на 7%, остановившись на уровне 12,9 млн евро.

    В апреле Франция сместилась на четвертое место в списке крупнейших экспортеров вина на российский рынок.

    В январе объем импорта этого напитка из стран Евросоюза в Россию снизился до 33,9 млн евро. В первом квартале прошлого года Испания опустилась на девятую позицию среди главных поставщиков данной продукции.

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    21 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе упала до 681 доллара

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 681 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость августовских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах снизилась во вторник утром на 2%, достигнув 681 доллара за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром уменьшаются на 2% – до 681 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 689,4 доллара. По состоянию на 9.02 мск показатель составлял 680,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 694,2 доллара за тысячу кубометров.

    Цены на топливо в европейских странах начали расти второго марта. Максимального значения в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. В результате средние биржевые котировки в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах опустилась ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее утренние торги на лондонской бирже ICE продемонстрировали подорожание фьючерсов до 657 долларов.

    До этого цена августовских контрактов на крупнейшем распределительном центре в Нидерландах достигла отметки в 646 долларов.

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    21 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Цена газа на лондонской бирже ICE превысила 705 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на европейском рынке продемонстрировали восходящую динамику, увеличившись в ходе дневных торгов до отметки 705 долларов за тысячу кубометров.

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF прибавили в цене 1,5%, передают РИА «Новости».

    Утром показатель демонстрировал падение, однако к 14:00 по московскому времени котировки достигли 704,7 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 694,2 доллара.

    Стоимость энергоносителей начала увеличиваться еще второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта, когда показатель достиг 853,7 доллара из-за резкого сокращения производства сжиженного природного газа Катаром.

    В марте средние котировки подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. При этом исторический рекорд стоимости газа в Европе установили весной 2022 года, когда цена достигала 3892 долларов за тыс. кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник стоимость газа в Европе снизилась до 681 доллара за тысячу кубометров.

    Накануне котировки на европейских биржах упали ниже 700 долларов.

    На прошлой неделе августовские фьючерсы подорожали до 657 долларов.

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    21 июля 2026, 09:51 • Новости дня
    В ЕС заявили о риске отключения от американского ИИ

    Еврокомиссия призвала ускорить разработку ИИ для снижения зависимости от США

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы избежать внешнего давления и возможной блокировки передовых зарубежных алгоритмов, европейские страны планируют направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей.

    Руководство Евросоюза осознало необходимость форсированного создания суверенных систем искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    Вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен в беседе с Financial Times отметила высокую вероятность превращения критически важных технологий в инструмент политического шантажа.

    «Правительства, которые обладают возможностью отключить другие страны от доступа к моделям искусственного интеллекта, могут использовать это в собственных интересах», – заявила представитель ведомства.

    Поводом для беспокойства стали недавние экспортные ограничения Соединенных Штатов в отношении передовых разработок компании Anthropic. Политик подчеркнула, что доступ к инновациям все чаще становится рычагом влияния на международной арене.

    Сейчас европейские дипломаты ведут переговоры с Вашингтоном о сохранении доступа к мощным вычислительным моделям. Одновременно Брюссель намерен наращивать финансирование локальных проектов, чтобы гарантировать технологический суверенитет и избавиться от уязвимой зависимости от третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство США запретило зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами компании Anthropic.

    Власти Евросоюза усилили давление на этого американского разработчика из-за отказа предоставить регуляторам доступ к новой нейросети Mythos.

    Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

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    22 июля 2026, 10:31 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС открыто саботировали новый пакет антироссийских санкций

    Politico: Страны Евросоюза ослабили 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Мария Иванова

    Послы стран Евросоюза столкнулись с серьезными трудностями при согласовании нового пакета ограничений из-за защиты национальных экономических интересов государств объединения.

    Представители стран Евросоюза попытаются согласовать 21-й пакет санкций против России, однако многие ключевые меры были исключены ради защиты интересов бизнеса, пишет Politico.

    Уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии лишил другие страны прикрытия, заставив их открыто защищать свои возражения.

    «Было удивительно и обидно видеть, как много государств-членов тормозят свои действия», – заявил финский евродепутат Вилле Ниинистё. По словам дипломатов, после 20 предыдущих раундов у Брюсселя заканчиваются легкие цели, и новые меры все чаще сталкиваются с национальными интересами.

    Греция заблокировала запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа третьим странам, опасаясь за свою судоходную отрасль. Австрия вмешалась из-за ситуации с Райффайзенбанком, требуя компенсации за изъятие активов. В результате Еврокомиссия пообещала рассмотреть этот вопрос позже.

    Кроме того, из-за опасений за рыбную промышленность был отменен запрет на импорт российской рыбы. Италия и Франция добились смягчения визовых ограничений, а Болгария и Ватикан выступили против санкций в отношении патриарха Кирилла. Тем не менее ожидается отключение новых банков от SWIFT и запрет на въезд более 250 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала разработку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Позже европейские страны исключили из этого документа наиболее жесткие ограничительные меры.

    В прошлом году некоторые государства Евросоюза отказались поддержать инициативу по запрету импорта российского сжиженного природного газа.

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