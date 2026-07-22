Суд в Гааге отказался отпустить экс-главу Освободительной армии Косова под залог

Бывший глава Освободительной армии Косова Хашим Тачи остался под стражей в Гааге

Tекст: Денис Тельманов

Бывшему лидеру непризнанной республики и полевому командиру Освободительной армии Косова Хашиму Тачи отказали в изменении меры пресечения, передает ТАСС.

«Все выводы, содержащиеся в пункте 6 подпункта «б» статьи 41 и касающиеся рисков, связанных с Тачи в данном деле, по-прежнему остаются в силе, они были сделаны на основе многочисленных обоснованных и индивидуальных факторов, и никакие возможные условия освобождения не могут в достаточной мере смягчить эти риски. Соответственно, содержание Тачи под стражей по-прежнему является обоснованным и соразмерным», – сказано в решении суда.

Обвинительное заключение против фигуранта содержит шесть эпизодов преступлений против человечности, включая пытки и убийства. Также следствие выявило четыре случая военных преступлений. Слушания по этому резонансному делу начались в сентябре 2025 года.

В судебном процессе приняли участие около 140 потерпевших. Прокуратуре потребовалось два года для сбора и представления полной доказательной базы. Оглашение итогового приговора назначено на 16 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецсуд в Гааге запланировал оглашение приговора Хашиму Тачи на 16 сентября 2026 года. В середине июля Евросоюз назначил Дирка Шубеля новым спецпредставителем в Косове.

Месяцем ранее партия Альбина Курти победила на внеочередных парламентских выборах в самопровозглашенной республике.